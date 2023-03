Anh có thể chia sẻ về duyên mới được không?

Tôi cũng không muốn chia sẻ quá sớm nhưng có thể nói qua rằng tôi rất may mắn nên gần đây cũng tìm được một người bạn đời ở bên. Cô ấy ở bên cạnh tôi những lúc tôi mệt mỏi, gặp khó khăn. Cô ấy động viên, an ủi và cùng tôi chia sẻ những vấn đề trong cuộc sống. Tôi thấy mình là người đàn ông rất may mắn vì sau tất cả những khó khăn, tôi vẫn có niềm vui và niềm hạnh phúc trong cuộc sống gia đình. Tôi nghĩ sắp tới tôi sẽ xây đắp được một gia đình mới hạnh phúc, hai người sống thấu hiểu nhau, cùng nhau chia sẻ và gánh vác.

Bản thân anh từng trải qua những đổ vỡ, điều đó có gây khó khăn với anh khi đến với tình yêu mới hay không?

Cũng có khó khăn vì thực sự mà nói, mình không đem đến cho người ta một con người khỏe mạnh nhất, đầy năng lượng nhất, sung túc nhất về mặt kinh tế. Người phụ nữ ấy phải thực sự hiểu và thông cảm cho tôi, rất thương yêu tôi thì mới có thể đến được với tôi như vậy. Tôi rất trân trọng tình cảm của cô ấy.

Anh có phải vượt qua rào cản của gia đình bạn gái để chứng minh tình yêu của mình không?

Như mọi người cũng biết, tôi ly hôn nhiều lần rồi và có thể ở một góc độ nào đó, người ta nhận xét tôi là một người đa thê, tức là nhiều vợ, nhiều đổ vỡ. Về phía gia đình vợ sắp cưới của tôi cũng vậy, những người thân thích của bà xã cảm thấy phải cân nhắc. Với một người đàn ông như tôi, người thân cô ấy lo rằng tôi có thể đem lại hạnh phúc cho cô ấy hay không. Bằng tất cả những gì chân thành nhất, tôi cũng thể hiện ra được cho gia đình bạn gái hiểu con người của mình. Về tất cả những cố gắng của tôi trong cuộc sống, cũng như mục tiêu tương lai của tôi như thế nào, tôi thể hiện ra để gia đình bạn gái yên tâm.