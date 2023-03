DV Tùng Dương: “Đừng so sánh người bạn đời của mình với người khác"

Tùng Dương là gương mặt màn ảnh quen thuộc với khán giả qua nhiều bộ phim truyền hình. Anh thường được đạo diễn giao những vai phản diện trong phim, đồng thời cũng là một tay bút viết kịch bản và tham gia đào tạo các diễn viên trẻ. Ngoài đời thường, Tùng Dương từng trải qua 3 cuộc hôn nhân, hiện tại anh là ông bố đơn thân.

Tùng Dương quen thuộc qua các vai diễn trên truyền hình

Khá truân chuyên trong đời sống tình cảm, Tùng Dương cưới người vợ đầu tiên năm 25 tuổi nhưng sớm ly hôn sau khi cả hai đón con gái đầu lòng. Năm 1996, anh nên duyên cùng bạn diễn Hoa Thúy khi hai người đóng chung phim Sống mãi với thủ đô. Cả hai gắn bó bên nhau 7 năm và có một cô con gái chung tên Thiên Nga hiện theo sự nghiệp diễn xuất, thời trang. Anh tâm sự ở tuổi trung niên, anh có 4 cô con gái với 3 người vợ đã chia tay.

Năm 2022, Tùng Dương gặp vấn đề về sức khỏe khiến anh phải nhập viện. May mắn anh đã hồi phục nhưng những ngày trong viện khiến anh quyết định phải từ giã con đường diễn xuất. Anh thừa nhận bản thân rất trăn trở khi giải nghệ bởi đã gắn bó với nghề gần 30 năm. Anh chia sẻ bản thân phát hiện bệnh tim đã lâu, cũng vài lần nhập viện nhưng áp lực cuộc sống, công việc khiến anh có lúc sang chấn tâm lý. Khi lên cơn đau tim đột ngột, huyết áp tăng cao, anh được đưa vào viện cấp cứu.

Nam diễn viên bên cạnh vợ cũ - diễn viên Hoa Thúy và con gái

Tình yêu của một ông bố đơn thân rất khác với trai tân

Làm một ông bố đơn thân, Tùng Dương chia sẻ những khó khăn: “Tất cả những người bố đơn thân đều phải có thêm thiên chức như một người mẹ. Bản tính đàn ông hơi nóng tính, bộc trực, bộp chộp và một chút gia trưởng. Nhưng khi ở cương vị của một người bố đơn thân phải làm thêm cả những phần việc của một người mẹ nên phải có thêm sự hiền hòa, dịu dàng để biết lắng nghe thấu hiểu và ân cần với con. Chính việc phải bổ sung rất nhiều đặc tính đang còn khuyết của ‘một nửa’ còn lại để con cái có thể cảm nhận cân bằng hơn, để lấp đi khoảng trống về một người mẹ, điều đó trở thành khó khăn không nhỏ với những người vừa phải làm cha vừa phải làm mẹ”.

Trước câu hỏi “Một ông bố đơn thân sẽ gặp những vấn đề khó khăn ra sao khi bước vào tình yêu mới?”, nam diễn viên thẳng thắn đưa ra quan điểm: “Khó khăn đầu tiên là khi con cái mình vốn quen với hình ảnh của người mẹ ruột rồi. Khi người cha quen một người phụ nữ khác đồng nghĩa trong tương lai con sẽ có một người mẹ kế khác. Vậy vấn đề là mình phải làm tư tưởng, tâm lý cho con hiểu. Tiếp đó, người phụ nữ mình chọn lựa phải yêu quý con gái riêng của mình như con ruột. Và phía con cái, mình cũng phải tạo cho con cảm giác yên tâm rằng con sẽ được đón nhận tình cảm ấm áp. Vấn đề đó rất khó và áp lực, nhiều khi phải dung hòa nhiều thứ, nhưng tôi nghĩ một khi đã lựa chọn đúng người phụ nữ rồi thì con cái sẽ yên tâm”.

Là ông bố đơn thân, Tùng Dương thừa nhận nhiều lần tự trách mình sau những lần hôn nhân đổ vỡ

Khó khăn là thế nhưng một ông bố đơn thân khi đến với tình yêu mới cũng có những điểm được khắc phục từ sai lầm quá khứ. Tùng Dương chia sẻ: “Quan điểm tình yêu của một ông bố đơn thân sẽ khác rất nhiều với trai tân bởi họ có kinh nghiệm từng trải. Một người đã trải qua đổ vỡ nên họ hiểu rất rõ giá trị của cuộc sống hôn nhân để có cách ứng xử với người phụ nữ mới một cách hài hòa, chín chắn, từ đó việc cư xử sẽ khéo léo hơn, tình yêu cũng đằm thắm hơn. Trai tân khi lấy vợ có thể sẽ có cái tôi rất cao”.

Ngoài ra nam diễn viên cũng đồng ý với quan điểm một người đàn ông từng trải qua đổ vỡ thường sẽ chiều người bạn gái mới. “Có trường hợp người ta sẽ so sánh, có người bạn đời mới thì so với người cũ rồi cảm thấy thất vọng. Nhưng theo tôi, khi một người đàn ông từng trải qua một lần hôn nhân rồi sẽ có cách xử lý khéo léo để đem đến hạnh phúc cho tình yêu mới. Việc so sánh người này người kia là đặc tính chung của cả hai giới. Không phải ai cũng thế nhưng với những người hay có sự hẹp hòi về suy nghĩ thường họ sẽ hay so sánh. Một khi đã so sánh thì lại hay dẫn đến thất vọng vì con người không ai có thể hoàn hảo, người này có điểm này mà người kia không có và ngược lại. Nếu cứ đặt lên bàn cân như thế, cuộc sống sẽ rất mệt mỏi. Mình phải nhìn thấy được những điểm tốt ở người mình chọn để lấy đó làm điểm sáng rồi cùng nhau đi lên, không nên soi mói hay đứng núi này trông núi nọ”.

Cãi nhau đừng đập phá, cũng đừng xưng “mày – tao”

Tùng Dương thường được giao vai phản diện nhưng sau thời gian trị bệnh, anh đã từ giã sự nghiệp diễn xuất

Khi được hỏi về việc mâu thuẫn trong tình yêu, hôn nhân dễ dẫn đến những cuộc cãi vã, Tùng Dương thừa nhận anh nhiều lần thấy tự trách mình. “Thực ra tôi trách mình nhiều lần bởi mỗi lần đổ vỡ lại có vấn đề riêng. Tôi đổ vỡ trong hôn nhân cũng nhiều nhưng lý do không lần nào giống nhau, bởi mỗi lần lại do một lý do nào đó nhưng tựu chung, mình đều có lỗi nhiều. Thực sự trong hôn nhân phải thấu hiểu cả hai bên. Trong cuộc sống gia đình, nhiều cặp đôi khi đã mâu thuẫn thường hay tìm cách đổ lỗi cho người kia nhưng không nhìn nhận ra lỗi lầm của bản thân. Tôi cũng như những người bình thường khác cũng có sai lầm trong hôn nhân”, anh bộc bạch.

Như trong bộ phim điện ảnh “Nhà bà Nữ” đang làm mưa làm gió trên phòng vé Việt, trong lúc cãi nhau, nam chính phải thốt lên: “Em đừng đập phá mọi thứ, đừng xưng hô 'mày' - 'tao' với anh được không?”. Tùng Dương cũng bày tỏ quan điểm tán thành với điều này. Anh nói: “Tôi đồng ý với phía nhân vật nam đó. Trong cuộc sống gia đình, dù mọi người có bực tức, dẫn tới mối quan hệ căng thẳng tới mức nào đi chăng nữa thì phải luôn tôn trọng nhau, đừng để lời nói khiến cả hai khó nhìn mặt nhau. Bởi lời nói một khi đã thốt ra sẽ không bao giờ có thể thu lại được. Vì vậy chúng ta luôn phải cân nhắc, tự răn mình trong những lần như thế”.

Nói về cuộc sống hiện tại và kế hoạch trong tương lai sau khi giải nghệ, Tùng Dương cho hay: “Tôi tốt nghiệp ở cả hai ngành nghề, mỹ thuật và điện ảnh. Bây giờ diễn xuất tôi đã dừng nhưng tôi vẫn ấp ủ viết kịch bản phim. Khi có thời gian tĩnh tâm, tĩnh trí lại, tôi cũng mong muốn trở lại nghề vẽ. Đó là môn sáng tác rất độc lập, không phụ thuộc vào ai. Nghề biên kịch thì phải phụ thuộc vào nhà đài có mua kịch bản của mình hay không, rồi đề tài có phù hợp không, phải viết theo định hướng của nhà đài. Nhưng hội họa lại khác, mình sáng tác theo cảm xúc của mình, và công chúng đón nhận theo cách mình sáng tạo ra. Đó là dự định trong tương lai chứ hiện tại còn bộn bề nhiều thứ lắm, vì còn phải lo ‘cơm áo, gạo tiền’. Bởi tranh vẽ ra không phải bán được ngay. Vậy nên tôi đang chú trọng vào việc tới khi kinh tế gia đình ổn định mới thư thả được làm công việc mình yêu thích là hội họa”.

Nguồn: https://arttimes.vn/giai-tri/dv-tung-duong-dung-so-sanh-nguoi-ban-doi-cua-minh-voi-nguoi-khac34-...Nguồn: https://arttimes.vn/giai-tri/dv-tung-duong-dung-so-sanh-nguoi-ban-doi-cua-minh-voi-nguoi-khac34-c47a25499.html