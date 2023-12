Dược sĩ Tiến khẳng định kiếm được 60 tỷ sau 3 năm với vốn chỉ 60 triệu

Tốt nghiệp thủ khoa ngành dược, có cơ hội tham gia công tác giảng dạy, dược sĩ Tiến từ bỏ nền tảng vững chắc đó để bước vào thế giới giải trí đầy mông lung. Sau đó, anh bất ngờ dự thi Nam vương người Việt thế giới tại Hoa Kỳ và đạt thành tích cao nhất.

Nhờ danh hiệu và thay đổi ngoại hình, đầu tư vào thời trang các nhân, dược sĩ Tiến nhanh chóng tạo dựng được tên tuổi. Sau một thời gian dài, anh được biết đến với vai trò là nhà sản xuất một số chương trình đình đám như: The New Mentor, The Next Gentleman ...

Dược sĩ Tiến là người đầu tư nhiều chương trình lớn.

"Nếu tiếp tục ở lại trường trong một môi trường an toàn như vậy thì Tiến sẽ không thể trưởng thành được. Tiến sẽ mãi là một người yếu đuối, trốn tránh mọi thứ trong cái mác 'giảng viên'. Khi mình đủ mạnh mẽ hơn thì mình mới có tư cách quay về để nói với các học viên về sự kiên cường, mạnh mẽ, những đạo lý mà mình đã nói với các em", Dược sĩ Tiến bộc bạch trong một talkshow.

Tại chương trình Cơ Hội Cho Ai, Dược sĩ Tiến tâm sự về hành trình của bản thân: "Tôi khởi nghiệp với 60 triệu, và tôi có thể kiếm được 60 tỷ trong 3 năm". Phát ngôn này tạo ra nhiều tranh luận. Nhiều người không tin vào con số được Dược sĩ Tiến đưa ra. Khán giả B.T viết: "Biết là có định hương nhưng chỉ có vốn đầu 60 triệu mà 3 năm lên 60 tỷ, khả năng đó rất khó thành công. Bạn kinh doanh cái gì siêu lợi nhuận mà vốn chỉ có 60 triệu?"

Trước đó, khi được hỏi về bí quyết thành công, Dược sĩ Tiến lại cho rằng 80% thành công của anh đến từ may mắn, 20% còn lại là nhờ vào tài năng và sự nỗ lực của bản thân. Và yếu tố may mắn đầu tiên của anh chính là "được sinh ra trong một gia đình nghèo".

Dược sĩ Tiến sở hữu cho mình một công ty mỹ phẩm lớn.

Anh từng kể về cách bản thân kiếm tiền trong một talkshow: "Mọi người cũng thắc mắc là không biết tiền ở đâu ra tôi cũng xin thưa là tôi kinh doanh chân chính từ chính ngành dược ra và đó cũng là lý do tại sao tôi lấy tên là Dược sĩ Tiến.

Nhưng việc tôi kinh doanh thế nào, tôi kiếm tiền thế nào tôi không muốn khoe trên mạng, tôi cũng không muốn chia sẻ quá nhiều về chuyện đó. Có lẽ vì vậy mà mọi người thấy tôi tối ngày ở không mà có tiền làm show. Nhưng thật ra là 'tai làm hàm nhai, tay quai miệng trễ', nên những đồng tiền tôi có cũng là từ công sức lao động của tôi. Những lúc tôi thức khuya dậy sớm hay trằn trọc thâu đêm thì mọi người đâu có thấy, mọi người chỉ thấy là Tiến có rất nhiều tiền thôi”.

Ngoài vai trò sản xuất các chương trình truyền hình, dược sĩ Tiến còn là cái tên khá chịu chi để thực hiện các MV ca nhạc, web-drama hút hàng triệu lượt xem trên YouTube. Anh cũng là nhà đầu tư cho phim điện ảnh đầu tay mang tên Hạnh Phúc Máu.

Dược sĩ Tiến là người "đỡ đầu" cho "O Sen" Ngọc Mai trong việc phát hành MV đầu tiên sau Ca Sĩ Mặt Nạ mùa 1.

