Đỗ Hùng Dũng nhận được món quà "lạ" từ sao Việt ngay sau ca mổ

Chủ Nhật, ngày 28/03/2021 10:10 AM (GMT+7)

Món quà "lạ" từ nhạc sĩ "Nhật ký của mẹ" tặng cho Hùng Dũng sau ca mổ khiến ai nấy đều phì cười.

Sau ca mổ thành công vì bị chấn thương trên sân cỏ, tiền vệ Đỗ Hùng Dũng đang được điều trị tại bệnh viện. Thủ môn Đặng Văn Lâm và nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đã tới thăm anh. Với tính hài hước vốn có, nhạc sĩ "Nhật ký của mẹ" đã dành tặng Hùng Dũng món quà "lạ".

Anh chia sẻ trên trang cá nhân: "Cầu thủ Đỗ Hùng Dũng hơi buồn vì Văn Lâm vào thăm là mọi người bỏ mặc chỉ để ríu rít chụp hình với Văn Lâm!

Nhưng sau đó Dũng vui lại vì có anh Văn Chung mua xôi lá dứa vào cho ăn. “Anh Chung ơi, em nghe nói ngon lắm thèm lắm mà chưa ăn được! Anh order dùm em nhé! Mổ kín nên bác sĩ cho ăn rồi!”.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung chia sẻ hình ảnh cùng thủ thành Đặng Văn Lâm tới thăm Hùng Dũng

Cư dân mạng phì cười với hình ảnh về món quà xôi lá dứa. "Người ta mới mổ mà chú mua xôi cho ăn, chú ít ác ghê", "Anh ác vậy, mới mổ xong cho ăn xôi", "Biết thừa người ta bị đau không ăn được xôi còn mua. Tình cảm chắc bền lâu", "Đang đau cho ăn xôi nguy hiểm đó em trai", "Nhạc sĩ vui tính nhỉ", "Mới mổ ăn xôi, anh cà khịa quá nha! Chúc Hùng Dũng mau khỏe"... Cư dân mạng để lại nhiều bình luận về món quà "lạ" của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung.

Nhạc sĩ "Nhật ký của mẹ" (giữa) hài hước viết status nhân chuyến thăm Hùng Dũng trong bệnh viện

Tác giả của nhiều ca khúc nổi tiếng như "Nhật ký của mẹ", "Chiếc khăn gió ấm"..., Nguyễn Văn Chung thường xuyên có nhiều câu nói hài hước khiến cư dân mạng cười nghiêng ngả.

Dù là nhân vật chính nhưng Đỗ Hùng Dũng bỗng trở thành khách mời trong buổi "fan meeting" của thủ thành Văn Lâm khi nhiều người có mặt trong phòng, từ bác sĩ, y tá... đều muốn xin chụp hình với thủ môn điển trai này. Ngay dưới bức hình, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cũng bình luận hóm hỉnh: “Nhìn cô đơn và tội nghiệp lắm”.

Văn Lâm tới thăm Hùng Dũng

Gương mặt ngơ ngác của Hùng Dũng càng khiến cư dân mạng thấy vừa thương vừa buồn cười.

“Cố gượng cười nhưng trong lòng chẳng được vui. Mọi người tới thăm tôi cơ mà – Tiền vệ Đỗ Hùng Dũng said.” - một khán giả viết bình luận. "Không biết Văn Lâm đi thăm Hùng Dũng hay đi off Fanclub", "Anh Văn Lâm đẹp trai xỉu up xỉu down luôn", "Không liên quan nhưng anh Lâm đẹp trai quá"... Cư dân mạng tiếp tục "dội gáo nước lạnh" cho nhân vật chính.

