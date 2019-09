DJ nóng bỏng nhất miền Tây chụp ảnh gợi cảm với áo tắm

Thứ Tư, ngày 18/09/2019 19:00 PM (GMT+7)

Sau thời gian kiên trì tập luyện để lấy lại sắc vóc, nữ DJ quê miền Tây tự tin khoe 3 vòng nóng bỏng.

DJ Oxy vừa có chuyến chơi nhạc tại Phú Quốc. Sau chương trình, cô chọn nghỉ dưỡng tại một resort 5 sao nổi tiếng tại đây.

Sau ghi hình “Mỹ nhân hành động” 1 tháng, DJ Oxy lên kế hoạch cho việc giảm cân và chăm sóc da. Cô ăn khoai lang, hạn chế tinh bột, dùng nhiều nước ép hoa quả và rau củ.

Ngoài ra, tranh thủ thời gian rảnh, DJ 26 tuổi vào phòng tập gym. Cô chủ yếu chạy bộ, tập bụng và ngực. “Theo tôi, vẻ đẹp của con gái được thể hiện qua phần eo và ngực. Tôi thích 1 cô gái quyến rũ hơn là khô khan. Vì vậy, tôi chủ yếu tập trung các bài tập vào hai vùng đó”, cô chia sẻ.

Sau 3 tháng kiên trì làm đẹp, DJ Oxy giảm thành công 4 kg, lấy lại số đo 3 vòng 88 - 59 - 90 (cm). Trong bộ ảnh mới, DJ Oxy chọn áo tắm họa tiết, khéo khéo khoe vẻ gợi cảm.

DJ sinh năm 1993 bày tỏ niềm vui khi đạt được nhiều thành tích nổi bật khi tham gia gameshow “Mỹ nhân hành động” của ANTV (Truyền hình Công An Nhân Dân). Sau tập 7 về nhất, trong tập 8 vừa phát sóng, Oxy đạt vị trí thứ 3. Cô được đánh giá là ứng cử viên sáng giá cho ngôi vị quán quân của chương trình, bên cạnh Phương Anh Đào, Ngọc Thanh Tâm và Phương Oanh.

Vào môi trường công an nhân dân, DJ Oxy cho biết cô bị bắt nhuộm lại tóc, tuân thủ nhiều nội quy khắt khe. Người đẹp quê An Giang cũng gặp trở ngại về thời gian khi giờ giấc thay đổi. Bình thường với đặc thù công việc thức khuya, dậy trễ nên khi quay chương trình cô bị mất ngủ nhiều ngày. Ngoài ra, việc lập luyện khắt khe, tham gia nhiều thử thách mạo hiểm khiến Oxy bị thương tích đầy người. Cô cũng tăng 4kg do ăn uống đầy đủ, ngủ đủ giấc.

“Vào huấn luyện theo quy cách công an, sáng ăn cơm, trưa ăn cơm, tối ăn cơm, tôi tăng 4kg, người toàn cơ bắp. Nếu không ăn thì tôi không có sức làm nhiệm vụ. Bù lại, tôi được khán giả, bạn bè động viên nên bản thân thấy khá vui và xem những vết thương đó là chuyện nhỏ”, DJ Oxy tâm sự.

Về sở thích chụp ảnh sexy, Oxy bộc bạch: “Còn trẻ nên tôi tự tin khoe vóc dáng của mình. Đó cũng là quá trình tập luyện, ăn uống khoa học nên tôi mới có body như vậy, tôi rất tự hào. Tuy nhiên, tôi luôn biết ranh giới giữa gợi cảm và phản cảm mà tránh quá đà”.

Ngoài công việc DJ, Oxy còn thử sức với công việc diễn xuất khi tham gia nhiều dự án lớn như: Hậu duệ mặt trời, Cuộc gọi định mệnh… Cô vừa nhận thêm vai diễn mới trong phim “Ngày đông có nắng”. Năm 2014, DJ Oxy đứng thứ 24 trong Top 100 DJ hàng đầu thế giới do trang Thefdjlist.com công bố và vị trí thứ 3 trong Top 10 DJ gợi cảm nhất châu Á.