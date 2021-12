Diệp Bảo Ngọc lên chức CEO, đắt show phim Tết

Thứ Tư, ngày 08/12/2021 16:57 PM (GMT+7)

Để đánh dấu cho sự trở lại mạnh mẽ của mình, Diệp Bảo Ngọc tung bộ ảnh quyến rũ và trẻ trung.

Sau một thời gian im ắng do ảnh hưởng của dịch Covid-19, diễn viên Diệp Bảo Ngọc tất bật trở lại nghệ thuật với những dự án gây chú ý. Nữ diễn viên cho biết, cô cảm thấy phấn khởi khi cuộc sống dần trở lại bình thường và có thể tham gia vào những chương trình truyền hình, phim ảnh trong những tháng cuối năm.

Nhân dịp này, Diệp Bảo Ngọc thực hiện bộ ảnh khoe vóc dáng chuẩn và gợi cảm trong trang phục vest và áo khoác măng tô cách điệu. Với phong cách thời trang này, Diệp Bảo Ngọc mong muốn thể hiện sự mạnh mẽ của một nữ doanh nhân bên ngoài nhưng đầy quyến rũ và cháy bỏng, không kém dịu dàng bên trong.

Nhiếp ảnh gia Quỳnh Phạm truyền tải thông điệp người phụ nữ năng động, bản lĩnh nhưng cũng đầy e ấp, nữ tính trong tâm hồn với các shoot ảnh cá tính. Với sự hỗ trợ của chuyên gia trang điểm Lê Công Tuấn Anh và stylist Huỳnh Phi Dũng, Diệp Bảo Ngọc trở nên lấp lánh và tự tin khoe làn da không tì vết trong bộ ảnh mới.

Trở lại với những dự án nghệ thuật, Diệp Bảo Ngọc cho biết sắp tới cô sẽ tham gia chương trình “The Champion - Nhà vô địch”, bên cạnh đó là bộ phim chiếu Tết “Vũ điệu đón xuân” của đạo diễn Xuân Phước và bộ phim “Trại hoa đỏ” của đạo diễn Victor Vũ.

Ngoài những kế hoạch cho nghệ thuật thì Diệp Bảo Ngọc cũng vui mừng cho biết, cô vừa nhận nhiệm vụ mới khi làm CEO cho một thương hiệu mỹ phẩm của Hàn Quốc tại Việt Nam. Đây là một thử thách sau nhiều năm kinh doanh của nữ diễn viên.

Chia sẻ về tình hình sau 5 tháng nghỉ dịch, Diệp Bảo Ngọc cho biết: “Rất may mắn là công việc của mình cũng không quá ảnh hưởng do kinh doanh các mặt hàng thiết yếu. Dù không đạt doanh số như mọi năm nhưng cũng đủ chi phí để lo cho các nhân viên”. Nói về việc vì sao kinh doanh lĩnh vực mới trong thời điểm còn nhiều khó khăn, nữ diễn viên xinh đẹp chia sẻ: “Thật ra, với vai trò mới này Ngọc đã được chuẩn bị từ lâu nhưng do dịch nên mọi kế hoạch phải dời lại. Nhiều người cho rằng đây là thời điểm mạo hiểm nhưng nếu lo sợ và không dám thử thách bản thân thì làm sao biết được sức mình sẽ đến đâu. Mặt khác, làm đẹp là một nhu cầu thiết yếu không chỉ riêng phụ nữ mà còn ngay cả phái mạnh nên Ngọc sẽ cố gắng hết sức”.

Người đẹp tâm sự thêm: “Là một người phụ nữ hiện đại thì không chỉ đòi sự bình đằng giới mà còn dám vươn mình ra biển lớn thì đó mới gọi là công bằng với phái mạnh. Tuy nhiên, bản thân mỗi người cũng nên lượng sức mình để cố gắng. Việc quan trọng nhất là nó có phục vụ cho cuộc sống mình hạnh phúc hay không?”

Nữ diễn viên xinh đẹp cũng cho biết, thời gian tới cô sẽ cố gắng tham gia nhiều bộ phim hơn để cảm ơn khán giả đã theo dõi mình trong nhiều năm qua.

