Diện bikini lộ "chữ nghĩa đầy người", mỹ nhân hẹn hò tiền đạo đẹp trai nhất tuyển VN gây bất ngờ

Thứ Bảy, ngày 13/03/2021 09:05 AM (GMT+7)

Hết tỏ tình Đặng Văn Lâm lại bị bắt gặp hẹn hò Tiến Linh, người đẹp tiếp tục gây xôn xao khi đăng ảnh mới.

Mới đây, Hoa hậu Đông Nam Á 2014 Phan Hoàng Thu chia sẻ ảnh mặc bikini nóng bỏng. Chiếc áo tắm màu hồng nhỏ xíu với thiết kế táo bạo giúp người đẹp sinh năm 1990 phô đường khoe vòng 1 đầy đặn, vòng 2 phẳng lỳ và đường cong bốc lửa. Đặc biệt gây chú ý là hình xăm ở vị trí khá nhạy cảm, đó là một dãy chữ tiếng Anh dài kéo từ phần eo xuống dưới đùi của người đẹp.

Trong bài đăng, Phan Hoàng Thu cũng hài hước đính kèm dòng trạng thái: "chữ nghĩa đầy người". Bên dưới bình luận, nàng hậu nhận về nhiều lời khen ngợi về sắc vóc cũng như thần thái : "Người đâu mà đẹp vậy", "Lưu ảnh của chị vào, đi biển mở dáng ra học tập thôi"...

Phan Hoàng Thu là bà mẹ đơn thân nóng bỏng nhất nhì Vbiz với gu thời trang táo bạo. Về hình xăm, cô từng chia sẻ với chúng tôi: "Tôi mệnh thổ nên tôi muốn xăm câu quote (trích dẫn-pv) mang ý nghĩa liên quan đến lửa. "Just Like Fire Burning Up The Way" tạm dịch là "Như ngọn lửa, ta sẵn sàng thiêu rụi mọi thứ trên đường đi". Tôi muốn ghi dấu ấn trên cơ thể bằng một câu nói khích lệ bản thân, mang đến năng lượng sống tích cực".

Vì không thích sự phô trương nên tôi chỉ xăm ở vị trí kín đáo, ít người nhìn thấy, Khi diện trang phục thường ngày, hình xăm không xuất hiện bên ngoài, nên không ảnh hưởng gì đến công việc hay gây phiền hà cho những người tiếp xúc".

Chia sẻ với chúng tôi, Phan Hoàng Thu cho biết, trước hình xăm câu quote này, cô cũng đã có một hình xăm ở vị trí khá sexy. "Đó là chữ Bào Ngư, Thu Thu (tên con trai và tên bản thân) nằm ở bên mạn sườn. Tôi muốn lưu giữ tình cảm của hai mẹ con theo cách đặc biệt. Cả hai hình xăm đều được thực hiện vào trước sinh nhật của tôi", người đẹp nói.

Cách đây không lâu, vào dịp Tết, Phan Hoàng Thu cũng từng gây xôn cao MXH khi chụp ảnh áo tắm cùng cậu con trai trong bồn tắm. Sau khi đạt được vương miện Hoa hậu Đông Nam Á 2014, Phan Hoàng Thu quyết định lui về hậu trường trong sự tiếc nuối của mọi người.

Người đẹp kết hôn và sinh con không lâu sau đó. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của Hoàng Thu nhanh chóng kết thúc chỉ sau một thời gian ngắn. Chia sẻ về chuyện này, người đẹp thẳng thắn thừa nhận cho chia tay vì bị phản bội dù lúc đó vừa sinh con chưa đầy 5 tháng.

Là bà mẹ đơn đa-zi-năng khi vừa hoạt động kinh doanh lĩnh vực làm đẹp thẩm mỹ, là một nhà thiết kế và người mẫu ảnh, MC kênh truyền hình ANTV lại sở hữu nhan sắc gợi cảm, Phan Hoàng Thu là đối tượng được nhiều chàng trai để mắt theo đuổi.

Năm 2019 cô gây xôn xao khi xuất hiện trong một bức ảnh sánh bước cạnh cầu thủ Tiến Linh - chàng tiền đạo điển trai nhất tuyển Việt Nam. Nói về bức ảnh làm “lộ” mối quan hệ của hai người chỉ sau 1 tháng Tiến Linh chia tay bạn gái cùng quê Bình Dương, Phan Hoàng Thu lên tiếng: “nhiều khi một mối quan hệ không cần phải chỉ mặt đặt tên, người trong cuộc biết là đủ rồi”.

Trước đó, thời điểm AFF Cup diễn ra, người đẹp từng gây chú ý khi thực hiện lời hứa "tỏ tình" với thủ môn Văn Lâm trên mạng xã hội sau chiến thắng của đội tuyển Việt Nam tại vòng bán kết. Trên thực tế, lời tỏ tình của Hoa hậu Đông Nam Á 2014 chỉ đơn thuần là bày tỏ sự ngưỡng mộ của cô đối với chàng thủ môn xuất sắc của đội tuyển Việt Nam.

