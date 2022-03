Đây là mỹ nhân Việt đóng nhiều phim Hollywood nhất

Thứ Bảy, ngày 05/03/2022 20:01 PM (GMT+7) Chia sẻ

Cảnh nóng diễn cùng "tình tin đồn" của mỹ nhân Việt này phải mất cả ngày mới quay xong, dù hai diễn viên chính khá thân với nhau.

Kiều nữ Việt từng sẵn sàng đóng cảnh khỏa thân tắm mưa trên màn ảnh chính là Ngô Thanh Vân. Từ một đả nữ, Ngô Thanh Vân tự tin phá cách trong nhiều vai diễn đa dạng. Cô có vai ấn tượng trong phim "Ngôi nhà trong hẻm". Dù gây tranh cãi, nữ diễn viên này luôn chứng tỏ sức hút của cô trên màn ảnh. Đó cũng là lý do cô trở thành diễn viên người Việt được mời đóng 5 bộ phim Hollywood. Cô từng xuất hiện trong các phim Hollywood như Crouching Tiger, Hidden Dragon: Sword of Destiny, Bright, Star Wars: The Last Jedi, Da 5 Bloods... với nghệ danh Veronica. Trong 2 phim Hollywood gần nhất có sự tham gia của Ngô Thanh Vân, gồm Da 5 Bloods và The Old Guard đều nhận được lời khen từ báo chí nước ngoài cho chất lượng, được gọi là “bom tấn”.

Đặc biệt, mỹ nhân này còn không cần diễn viên đóng thế, sẵn sàng đóng cùng bạn diễn nam để hoàn thành cảnh 18+ thật xuất sắc.

Ngô Thanh Vân và Johnny Trí Nguyễn trong bộ phim hành động Bẫy Rồng

Vào năm 2009, Ngô Thanh Vân đã tham gia dự án phim hành động Bẫy Rồng với bạn diễn là Johnny Trí Nguyễn. Từng quen biết và trở nên ăn ý nhờ Dòng Máu Anh Hùng, Bẫy Rồng không làm khó được cặp đôi "đả nữ - cường nam" của màn ảnh Việt. Thậm chí, cả hai còn không ngại đóng cảnh nóng mà không cần diễn viên đóng thế.

Cảnh nóng của Ngô Thanh Vân và Johnny Trí Nguyễn trong Bẫy Rồng

Tuy nhiên, việc thân thiết, thấu hiểu nhau đã khiến Ngô Thanh Vân và Johnny Trí Nguyễn vô cùng chật vật vì cảnh quay này. Theo lời chia sẻ của nữ chính Hai Phượng, cả hai đã mất hơn mười mấy tiếng đồng hồ để quay xong một cảnh nóng diễn ra chỉ vài phút trên phim.

Lý do là bởi cả hai ban đầu không thể hiện được sự tự nhiên trong lần đầu động chạm nhau của hai nhân vật chính Quân và Trinh. Ngoài ra, vì xung quanh có đông thành viên ekip, thêm đèn đóm chiếu rọi vào người nên Ngô Thanh Vân và Johnny Trí Nguyễn dễ bị phân tâm, khiến quá trình quay kéo dài hơn dự kiến. Sau cùng, cặp đôi đã hoàn thành tốt cảnh 18+, mang đến những phút giây lãng mạn, nóng bỏng hiếm hoi trong Bẫy Rồng.

Vì quá thân thiết nên cảnh nóng này mới phải quay đến cả ngày mới xong

Hơn một thập niên bước chân vào showbiz với nhiều vai trò khác nhau từ ca sĩ, người mẫu, diễn viên, đạo diễn, nhà sản xuất phim, Ngô Thanh Vân đã gặt hái được những thành công nhất định.

Ở tuổi 43, Ngô Thanh Vân sở hữu nhiều bất động sản đắt giá. Trong đó, phải kể đến căn chung cư cao cấp tọa lạc ở quận 2, TP.HCM. Từng góc nhỏ trong căn hộ đều toát lên sự sang trọng và đẳng cấp của chủ nhân. Bên cạnh những khối bất động sản đắt đỏ, Ngô Thanh Vân còn sở hữu rất nhiều tài sản có giá trị khác như ô tô, bộ sưu tập hàng hiệu...

Không gian sang trọng và đẳng cấp trong ngôi nhà của Ngô Thanh Vân

Về đời tư, nữ diễn viên hiện đang hạnh phúc bên bạn trai là Huy Trần. Việc cô đăng ảnh công khai bạn trai hồi tháng 11.2021 từng gây xôn xao dư luận. Dù chênh lệch tuổi tác nhưng chuyện tình của Ngô Thanh Vân được công chúng đón nhận tích cực. Nhà sản xuất Trạng Tí thừa nhận: "Có Huy, tôi rất hạnh phúc. Thật sự Huy làm cho tôi rất vui".

Ngoài công việc kinh doanh thời trang, Huy Trần còn là CEO của một nhà hàng ở Q.1, TP.HCM và tài nghệ nấu ăn không thua kém đầu bếp nào. Trước đó, Huy Trần từng "gây sốt" về ngoại hình khi tham gia chương trình truyền hình Người ấy là ai, đóng nhiều MV của các ca sĩ nổi tiếng tại Việt Nam như Đức Phúc, Hiền Hồ...

Ngô Thanh Vân hiện hạnh phúc bên Huy Trần

Trước thời gian giãn cách ở Việt Nam, Ngô Thanh Vân và Huy Trần đã lên đường du lịch nhiều nước ở châu Âu. Trong thời gian này, Ngô Thanh Vân ngoài tận hưởng hạnh phúc riêng, “đả nữ” còn dồn sức cho dự án phim quốc tế mới.

Nguồn: http://danviet.vn/day-la-my-nhan-viet-dong-nhieu-phim-hollywood-nhat-5020225320112310.htmNguồn: http://danviet.vn/day-la-my-nhan-viet-dong-nhieu-phim-hollywood-nhat-5020225320112310.htm