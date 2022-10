Đàm Vĩnh Hưng dọa báo công an vì sáng sớm hàng xóm đã làm điều này

Chia sẻ của giọng ca sinh năm 1971 đang nhận được nhiều sự quan tâm từ dân mạng.

Sáng 5/10, trên trang Facebook cá nhân, Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ đăng tải dòng trạng thái dài than phiền câu chuyện về người hàng xóm.

Đàm Vĩnh Hưng bức xúc

Theo đó, anh chia sẻ nhà hàng xóm mới 5h sáng nhưng đã mở loa rất lớn, phát bài của Morden Talking. "Nhờ bảo vệ qua kiểm tra rồi, không có đám cưới gì cả cũng không phải quán cà phê nào mới khai trương", Đàm Vĩnh Hưng bức xúc cho hay, vì tiếng nhạc quá to đã gây ồn ào, ảnh hưởng đến giấc ngủ và cuộc sống của anh. Tuy nhiên, hiện tại, chủ nhân hit "Vì anh là soái ca" không nhắc nhở hàng xóm với lý do: "Thôi! Cứ cho là đang mừng sinh nhật mình kéo dài nguyên tháng vậy! Biết sao giờ, tôi đang giữ vai ông bố tử tế nha!? Nhưng nếu tình trạng này tiếp diễn thì sẽ báo công an".

Bài đăng nhanh chóng thu hút sự chú ý của dân mạng. Nhiều người bày tỏ đồng cảm với nam ca sĩ trước hành vi gây ô nhiễm tiếng ồn của hàng xóm. "Kiến nghị lên Công an phường chú ơi", "Phải nhắc nhở hoặc báo công an ngay thôi ạ", "Em đồng cảm với anh", "Mắng cũng đáng yêu nữa",... là những bình luận dưới bài đăng. Trước đó, nhiều trường hợp mở loa hoặc hát karaoke quá lớn gây "ô nhiễm tiếng ồn" cũng đã bị xử phạt theo quy định của pháp luật.

Cách đây không lâu, giọng ca 7X cũng phải trình báo cơ quan chức năng về việc điều tra, giải quyết khi biệt thự 60 tỷ của anh bị trúng đạn vỡ nát kính. “Công an báo giữ nguyên tấm kính và viên đạn kia. Mai họ xuống khảo sát đo đạc đường bay và hướng của viên đạn từ đâu đến”, ca sĩ nói.

Tấm kính khu vực phòng gym nhà Đàm Vĩnh Hưng bị trúng đạn, vỡ tan nát

Thời gian gần đây, những thông tin về Đàm Vĩnh Hưng thu hút nhiều sự quan tâm của dân mạng sau khi anh công khai có con trai ruột 3 tuổi vào tối 2/10. "Với một người ồn ào, khoe mẽ như tôi, việc giữ một bí mật suốt ba năm khó khăn lắm. Với người khác, có một đứa con là điều bình thường nhưng với tôi, đó là điều đặc biệt và có thể bị chú ý. Câu nói: 'Đứa bé có quyền được thừa nhận' của một người em đã ám ảnh và khiến tôi phải công khai con với mọi người", anh chia sẻ.

Anh cũng thừa nhận sự xuất hiện của con trai khiến cuộc sống và tính cách của anh thay đổi hoàn toàn. Đàm Vĩnh Hưng thấy mình đằm tính hơn, không còn thích phát ngôn về việc của người khác hay làm quá khi biểu diễn.

Đàm Vĩnh Hưng công khai con ruột duy nhất - bé Polo Huỳnh

Đàm Vĩnh Hưng nổi tiếng từ đầu thập niên 2000, anh gây chú ý với nhiều ca khúc như: "Tình ơi xin ngủ yên", "Góc phố rêu xanh", "Bình minh sẽ mang em đi"... Thời gian gần đây, nam ca sĩ tất bật chạy show ca hát ở khắp các tỉnh thành, ra MV mới,...

Nguồn: https://arttimes.vn/giai-tri/dam-vinh-hung-doa-bao-cong-an-vi-sang-som-hang-xom-da-lam-dieu-nay-c47a13887.html