Đám cưới Giang Hồng Ngọc ra quy định cực "gắt" hệt đám cưới Cường Đô La

Thứ Sáu, ngày 08/11/2019 00:05 AM (GMT+7)

Hàng loạt sao Việt chọn tổ chức đám cưới trong tháng 11, cách thức cử hành hôn lễ cũng khiến công chúng phải tò mò.

Mới đây, Giang Hồng Ngọc đã chính thức tiết lộ hình ảnh thiệp mời cưới sẽ được diễn ra vào ngày 16/11 tới. Trước đó, thiệp cưới đã được một số đồng nghiệp tiết lộ khi nhận được lời mời gây xôn xao dư luận. Ngoài kiểu dáng đến màu sắc đều được thiết kết rất đơn giản, những quy định khi tham dự hôn lễ của nữ ca sĩ cũng khiến cộng đồng mạng phải chú ý.

Giang Hồng Ngọc và ông xã sẽ tổ chức đám cưới sau 1 tháng diễn ra lễ ăn hỏi.

Trên trang cá nhân, Giang Hồng Ngọc hào hứng tiết lộ đang bận rộn với việc chuẩn bị đến ngày trọng đại: "Vẫn đang rất tất bật ký và gửi tặng đến những người khán giả thân yêu mà Ngọc đã hứa tặng chiếc CD "Mùa Thu Chết", rồi lại chuẩn bị những tấm thiệp thật đẹp gửi đến những người mình yêu thương nhất, cho ngày trọng đại sắp đến của mình".

Theo đó, mẫu thiệp cưới của nữ ca sĩ chỉ thiết kế đơn giản với những thông tin thông báo đến khách mời. Đặc biệt, với đám cưới này, khách mời cũng không được mang theo trẻ em. Bên cạnh đó, trang phục tham dự cũng được yêu cầu là tông màu tráng, nude và xanh đen.

Thiệp mời cưới sang trọng, giản dị do Giang Hồng Ngọc đăng tải.

Thiệp cưới trước đó do bạn bè chia sẻ để lộ phần quy định khi tham dự hôn lễ này.

Việc mỗi đám cưới sẽ có những quy định về màu sắc trang phục đã không còn quá xa lạ với đám cưới Việt trong những năm gần đây, đặc biệt là những đám cưới được tổ chức theo phong cách hiện đại của sao Việt. Tuy nhiên, việc kèm theo yêu cầu không mang theo trẻ em là điều khá hiếm hoi trong các hôn lễ. Mới đây, trong đám cưới của Cường Đô La và Đàm Thu Trang, cả hai cũng đặc biệt chú ý đến yêu cầu này trong hàng loạt quy định dành cho khách dự tiệc.

Trước đó, đám cưới Cường Đô La và Đàm Thu Trang còn có nhiều quy định nghiêm ngặt hơn.

Tuy không giải thích lí do như vợ chồng Cường Đô La "Chúng tôi rất tiếc không thể phục vụ trẻ em dưới 5 tuổi vì sự an toàn của trẻ", nhưng cộng đồng mạng cũng đoán được lí do Giang Hồng Ngọc yêu cầu không mang theo trẻ em đến không gian đông người của tiệc cưới. Bên cạnh đó, một số ý kiến cho rằng so với nhiều đám cưới các nghệ sĩ từng tổ chức, những quy định trong hôn lễ của giọng ca "Phải quên anh thôi" vẫn rất đơn giản và không quá cầu kì.

Đặc biệt, theo những hình ảnh được tiết lộ từ khách mời, công chúng càng thêm phấn khích khi biết rằng Giang Hồng Ngọc và "Công chúa bong bóng" Bảo Thy sẽ cùng tổ chức hôn lễ trong ngày 16/11 tại TP HCM. Trước đó, ngày 9/11 sẽ là đám cưới "khủng" của cặp đôi Đông Nhi - Ông Cao Thắng được tổ chức ở Phú Quốc.