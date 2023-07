Cuộc sống làm cha đầy xúc động của Thanh Bùi sau khi kết hôn với doanh nhân Trương Huệ Vân

Thanh Bùi: Hạnh phúc đến bật khóc khi 2 con từng bị chậm nói giờ đã biểu diễn trên sân khấu

Thanh Bùi hiếm khi xuất hiện trước công chúng nhưng mỗi lần anh xuất hiện đều khiến khán giả chú ý. Cụ thể, tối 30/6 nam nhạc sĩ nổi tiếng đã hát "Ba kể con nghe" cùng các học trò và 2 con trai Khải An, Kiến An tại một buổi diễn ở TP.HCM.

Thanh Bùi cùng 2 con biểu diễn trên sân khấu.

Đây là buổi diễn tổng kết cuối khóa học ủa cặp song sinh nhà Thanh Bùi, thuộc học viện âm nhạc do chính nam ca sĩ sáng lập. Các tiết mục tại buổi diễn được thể hiện bởi các học viên cùng sự tham gia hỗ trợ của thầy cô.

Thanh Bùi giữ vai trò hát bè và đánh đàn piano trong tiết mục trình diễn cùng hai con trai. Quán quân Vietnam's Got Talent 2016 - Nguyễn Trọng Nhân cũng có mặt trên sân khấu hỗ trợ bé Khải An, Kiến An. Chứng kiến hai con tự tin trên sân khấu, nam ca sĩ xúc động bật khóc nức nở ngay khi kết thúc tiết mục.

Anh bật khóc khi chứng kiến 2 con hát trước đông người.

Trước khi có màn xuất hiện gây xúc động này, Thanh Bùi đã kể về 2 con với chứng chậm nói. Trong một sự kiện ra mắt không gian đặc biệt dành cho trẻ em tự kỷ do mình thành lập tại TP HCM cách đây ít lâu, nam nhạc sĩ đã nói về điều này. Thanh Bùi nhớ lại trải nghiệm đáng nhớ trong hành trình làm cha. Đó là những năm đầu đời của cặp song sinh Khải An - Kiến An. Hai cậu nhóc đến năm hai tuổi vẫn chưa biết nói.

Sau khi thấy biểu hiện của con, Thanh Bùi lập tức đưa các con đi gặp hai bác sĩ tốt nhất về tự kỷ tại TP HCM thời điểm đó. Cả hai bác sĩ đều chẩn đoán cặp song sinh nhà Thanh Bùi bị rối loạn phổ tự kỷ và muốn cho các bé uống thuốc đặc trị.

Cận cảnh 2 con của Thanh Bùi.

Kể lại những tháng ngày hoang mang vì lo con tự kỷ, Thanh Bùi nói: "Tôi tìm được một bác sĩ rất tốt. Bác sĩ đến nhà, đồng hành với các con tôi suốt ba tháng rồi mới đưa ra kết luận các cháu không bị tự kỷ, chỉ rối loạn ngôn ngữ. Cứ thế, chúng tôi đi từng bước từng bước để giải quyết vấn đề. Giờ đây, các con đã 6 tuổi và khiến tôi tự hào khi phát triển rất tốt. Khải An - Kiến An thậm chí có những điều phát triển nhanh hơn tuổi".

Thanh Bùi: Hạn chế xuất hiện trước công chúng, kín tiếng giữa nhiều tin đồn

Thanh Bùi rất ít xuất hiện trước công chúng trong 10 năm qua. Hiện tại, anh tập trung cho các dự án giáo dục thay vì hoạt động showbiz. Trước khi rút lùi khỏi làng giải trí, anh đã là một nhạc sĩ tài hoa của làng giải trí. Nam nhạc sĩ sinh năm 1983 tại Adelaide, Úc. Anh yêu thích âm nhạc và được bố mẹ ủng hộ. Vì vậy, Thanh Bùi có cơ hội tiếp xúc với âm nhạc từ bé.

Thanh Bùi và vợ Trương Huệ Vân.

Thanh Bùi còn là một trong số những nghệ sĩ Việt có nhiều cơ hội kết hợp với ca sĩ quốc tế nhất. Single "Tình về nơi đâu" được thực hiện ở Thái Lan. Sản phẩm âm nhạc chung của Thanh Bùi và nữ pa người Thái được quảng bá rộng rãi ở cả 2 đất nước Việt Nam và Thái Lan.

Năm 2018, Thanh Bùi trở thành nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên và duy nhất được tham dự tại Billboard Music Awards. Đây là một trong những bảng xếp hạng âm nhạc có giá trị và được đánh giá cao nhất trên toàn thế giới.

Dù thành công sớm song nhắc đến Thanh Bùi, mọi người vẫn định kiến nam ca sĩ tạo dựng được sự nghiệp như hiện tại phần quan trọng nhờ lấy vợ đại gia. Nói về điều này, Thanh Bùi cười lớn.

Thanh Bùi không quan tâm đến chuyện mình bị đụng chạm.

Nam nhạc sĩ sinh năm 1983 khẳng định: "Tôi đâu có quan tâm nên cũng không có cảm giác bị đụng chạm khi mọi người nói tôi thành công nhờ vợ. Bản thân tôi đâu phải chỉ ngồi đó và không làm gì. Thành công đều bắt đầu từ hành động. May mắn là tôi quá hiểu mình nên rất khó để ai, điều gì tác động lên mình. Nếu sống mà phải đi giải thích cho từng người thì phí quá, thời gian đó đi làm việc khác có ý nghĩa hơn".

Khi kết hôn với vợ doanh nhân Trương Huệ Vân vào năm 2013, anh phải đối mặt với những nhận xét cho rằng cuộc đời, sự nghiệp của anh đã được trải thảm đỏ khi về nước. Thanh Bùi cho rằng không có gì là bỗng nhiên và không có thành quả nào đến từ việc ngồi bó gối khoanh tay.

Nam nhạc sĩ tài hoa tận hưởng cuộc sống cá nhân bình yên.

Trả lời Zing cách đây 6 năm, anh nói: "Trước khi về Việt Nam thì tôi đã có 18 năm trong nghệ thuật ở Australia. Tôi đã ký hợp đồng với Universal, viết mấy ngàn bài hát, mở trường dạy nhạc ở Australia, có những bản hit quốc tế. Một bài hit đâu phải ngẫu nhiên có".

Cuối cùng Thanh Bùi khẳng định: "Tôi là chính mình, làm những gì mình đam mê. Không quan trọng tôi là cái gì mà tôi đang làm gì".

