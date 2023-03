Cuộc đời trượt dốc, sao nhí khỏa thân đi trên đường phố khiến bao người xót xa

Truyền thông Mỹ đưa tin, bệnh tâm thần của Amanda Bynes không thuyên giảm. Mới đây, cô bị bắt gặp khỏa thân đi trên đường phố. Người đẹp còn tự mình bắt một chiếc taxi và nói với tài xế việc bản thân vừa trải qua cơn hoảng loạn. Hiện tại, Bynes đã vào viện tâm thần. Cô phải điều trị ít nhất 1 tuần hoặc có thể lâu hơn nếu tình hình không khả quan.

Amanda Bynes được đào tạo bài bản về diễn xuất. Cô tham gia đóng phim từ năm 7 tuổi. Nữ diễn viên ghi dấu ấn mạnh mẽ qua: Laugh Factory - series truyền hình hài được yêu thích khắp nước Mỹ. Khi đó, cô mới chỉ 10 tuổi. Với nét diễn tự nhiên, Bynes thành công trong: The Amanda, Big Fat Liar,... Màn thể hiện ở All That và The Amanda đã mang về cho cô hai giải Kids' Choice Awards hạng mục Nữ diễn viên được yêu thích.

Sức ảnh hưởng lớn đã giúp Bynes được báo Hollywood gọi là "Nữ hoàng phim teen". Nữ diễn viên có đôi mắt xanh và mái tóc vàng quyến rũ được xem là biểu tượng của thanh niên Mỹ, xếp ngang với Hilary Duff và Lindsay Lohan - hai công chúa Disney lừng lẫy thời bấy giờ.

Amanda Bynes sớm thành danh nhưng cũng nhanh chóng tuột dốc. Cô thường xuyên sử dụng chất cấm, có hành động lạ và hay gây gổ. Nữ diễn viên cũng cắt đứt liên lạc với người thân dù mọi người đều muốn giúp đỡ cô vượt qua chứng bệnh tâm lý.

Từ năm 2013, Amanda Bynes gần như biến mất khỏi showbiz. Đó cũng là khoảng thời gian cô được mẹ giám hộ vì gặp vấn đề sức khỏe, tinh thần. Nữ diễn viên được chẩn đoán mắc chứng rối loạn lưỡng cực, nghiện ngập, phải điều trị ở trung tâm.

Năm 2018, trong một bài phỏng vấn của tạp chí Paper, Amanda Bynes nói rằng cô không có mục đích sống. Nữ diễn viên chia sẻ: "Tôi có rất nhiều thời gian và tôi sẽ thức dậy để rồi bị ném đá cả ngày theo đúng nghĩa đen. Tôi đã giao du với một đám người xấu và bản thân bị cô lập rất nhiều… Tôi bắt đầu sử dụng chất cấm và chính nó đã khiến thế giới thực sự đen tối, buồn bã".

Sau đó, Amanda Bynes lại phải vào trại cai nghiện. Nguyên nhân do sau bài phỏng vấn cô được chú ý nhiều hơn khiến nữ diễn viên thấy áp lực. Amanda Bynes phải tiếp tục điều trị với sự hỗ trợ của các chuyên gia tư vấn sức khỏe tâm thần và cai nghiện. Trạng thái hiện giờ của nữ diễn viên khiến công chúng không khỏi tiếc nuối cho sao nhí tuổi teen đình đám một thời.

Trong bài đăng năm 2020, Amanda Bynes thông báo đã đính hôn với bạn trai Paul. Cô chia sẻ: “Tôi sắp kết hôn, hai chúng tôi sẽ xuất hiện trên bìa tạp chí People”. Đến tháng 7/2022, sau những bất đồng trong cuộc sống, cả hai thông báo việc "đường ai nấy đi" trong êm đẹp.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/cuoc-oi-truot-doc-sao-nhi-khoa-than-i-tren-uong-pho-khien-bao-nguoi-x...Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/cuoc-oi-truot-doc-sao-nhi-khoa-than-i-tren-uong-pho-khien-bao-nguoi-xot-xa-a600470.html