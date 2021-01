Cộng đồng mạng “choáng váng” với những ngôi trường con nhà sao Việt đang theo học

Chủ Nhật, ngày 24/01/2021 05:00 AM (GMT+7)

Ngôi trường nằm ở vị trí vàng của Thủ đô với mức học phí cao nhất nhì Hà thành.

Học phí của các quý tử, ái nữ nhà sao Việt luôn là đề tài thu hút sự chú ý của công chúng. Nhiều người không tiếc chi tiền tỷ để con có được môi trường tốt nhất, theo học tại những ngôi trường Quốc tế đắt đỏ,ngang hàng con vua chúa thời xưa.

Là gương mặt quen thuộc trong nhiều chương trình truyền hình như Đường lên đỉnh Olympia, Rung chuông vàng, Điều ước thứ 7,.... mới đây, MC Diệp Chi khiến cộng đồng mạng “đứng ngồi không yên” khi tiết lộ thông tin ngôi trường mà con gái cô đang học tập.

Trên trang cá nhân, nữ MC tự hào khoe món quà của con gái tặng mẹ vào cuối tuần, đó là danh hiệu English speaker of the week (Người nói tiếng Anh hay nhất tuần). Kèm theo đó, Diệp Chi đăng tải bức ảnh chụp thành tích của bé An Nhiên.

Bên dưới bài đăng, bạn bè và fan đã gửi lời chúc mừng và ngưỡng mộ trước kết quả xuất sắc của con gái Diệp Chi, nhiều người tinh ý phát hiện ra logo của trường học trong bảng thành tích. Được biết, đó là một trong những ngôi trường đắt đỏ bậc nhất Hà Nội.

Tuy thời gian hoạt động chưa lâu, nhưng ngôi trường nằm ở vị trí vàng của thủ đô cùng hệ thống trang thiết bị tối tân hiện đại, một thời từng “làm mưa làm gió” trên các trang mạng xã hội. Theo thông tin được đăng tải trên website chính thức của trường, học phí áp dụng với học sinh tiểu học là 387 triệu đồng nếu đóng 1 lần 1 năm, nếu chia thành 3 đợt thì tổng cộng là 430 triệu đồng. Số tiền trên chưa bao gồm xe bus đưa đón hằng ngày và các khoản phát sinh khác.

Với con số khiến dân tình “hoa mắt chóng mặt” đó, không nhiều người dám đầu tư cho con cái theo học. Ngoài trường học “khủng”, MC Đường lên đỉnh Olympia còn khiến cộng đồng mạng ngưỡng mộ trong cách giáo dục con. Cô quan niệm, dạy con là cùng nhau học hỏi, rèn luyện cho bé có tính tự lập và chủ động trong việc mình làm, chính vì vậy bé An Nhiên luôn rất ngoan ngoãn và có thành tích tốt trong học tập, được nhiều người yêu mến.

Trước MC Diệp Chi, nhiều cậu ấm cô chiêu nhà sao Việt cũng từng khiến cộng đồng mạng "mắt tròn mắt dẹt" khi được học tập tại các trường Quốc tế với mức học phí “khủng”.

Bé Subeo, con trai đầu của Hồ Ngọc Hà và Cường Đô la hiện đang học tại một trường Quốc Tế hàng đầu ở Tp Hồ Chí Minh, học phí mỗi năm khoảng 300 triệu đồng.

Ca sĩ Đoan Trang và ông xã ngoại quốc cũng chi khá "mạnh tay" khi đầu tư cho con gái nhập học lớp 1 ở trường Quốc tế TP.HCM (ISHCMC). Đây là ngôi trường có mức học phí cao nhất nhì Việt Nam hiện nay, khoảng hơn 500 triệu đồng/năm.

Ca sĩ Hồng Nhung từng “gây sốt” cộng đồng mạng khi nhận mức trợ cấp 100 triệu đồng/tháng từ chồng cũ. Tuy nhiên, cô Bống cũng tiết lộ, số tiền đó chỉ để lo học phí cho cặp sinh đôi Tôm và Tép, vì tổng học phí cho hai bé ở trường Quốc tế là trên dưới 1 tỷ đồng/năm.

