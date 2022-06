Công an khởi tố 6 người “Tịnh thất bồng lai”, số phận 5 chú tiểu “Thách thức danh hài” ra sao?

Số phận của các cháu bé tại "Tịnh thất bồng lai" từng thi "Thách thức danh hài" đang được khán giả quan tâm.

Thông tin về “Tịnh Thất Bồng Lai" hay “Thiền am bên bờ vũ trụ” vẫn đang nhận được sự quan tâm của công chúng. Cơ sở này bị Cơ quan chức năng điều tra về tội "Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân".

Cơ quan chức năng đã ra quyết định khởi tố, bắt tại giam với các bị can tại “Tịnh thất bồng lai” gồm: Lê Tùng Vân, Hoàn Nguyên, Nhất Nguyên, Trùng Dương, Cao Thị Cúc và Nhị Nguyên. Riêng bị can Lê Tùng Vân bị áp dụng biện pháp ngăn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Riêng bị can Lê Thu Vân hiện chưa xác định được chỗ ở nên chưa tiến hành các thủ tục tố tụng theo quy định. Bà Lê Thu Vân là mẹ ruột của 3 bị can Nhị Nguyên, Hoàn Nguyên và Nhất Nguyên. Bố của 3 bị can này hiện chưa rõ là ai.

5 cháu bé tại "Tịnh Thất Bồng Lai" tham gia chương trình “Thách thức danh hài”

“Tịnh thất bồng lai” là nơi sinh sống của 5 cháu bé từng gây chú ý với khán giả trong lẫn ngoài nước khi tham gia chương trình “Thách thức danh hài” trên HTV7 (Đài Truyền hình TP.HCM). Ngoài ra, 2 thanh niên tại đây là Hoàn Nguyên, Nhất Nguyên tự nhận là tu sĩ và trẻ mồ côi khi tham gia "Tuyệt đỉnh song ca" và nhiều cuộc thi ca hát trên sóng truyền hình.

Sau đó, Ban Thông tin truyền thông Giáo hội Phật giáo tỉnh Long An xác minh Hoàn Nguyên, Nhất Nguyên đã mạo danh tu sĩ Phật giáo, mạo danh chùa. Đơn vị sản xuất chương trình cũng lên tiếng đính chính rằng 2 thí sinh này không phải nhà sư, mà chỉ là những người tu hành tại gia. Đa phần các chú tiểu tại đây cũng có mẹ ruột sinh sống cùng.

Sau khi chiếm sóng truyền hình, nhóm người “Tịnh thất bồng lai” lập nhiều kênh YouTube và đăng tải các MV ca nhạc tự quay, đời sống thường ngày của các cháu bé tại đây. Những sản phẩm này thu hút lượt xem “khủng”, mang về doanh thu từ quảng cáo và lượt người đăng ký theo dõi kênh khá lớn…

Các cháu bé nay đã cao lớn, diện trang phục đến trường

Khi 6 người tại “Tịnh thất bồng lai” bị khởi tố, bắt tạm giam, kênh YouTube “5 Chú Tiểu - Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ” sỡ hữu hơn 2,1 triệu người theo dõi vẫn hoạt động, thường xuyên chia sẻ video.

Trong các video gần nhất, nội dung ghi lại những người tại “Tịnh thất bồng lai” làm món ăn chiêu đãi các bé nhân ngày Quốc tế thiếu nhi (1/6). Còn lại đa phần nội dung vẫn chia sẻ về cuộc sống thường ngày của các bé và thu hút được lượt xem lớn. So với 3 năm trước, các cháu bé nay đã lớn phổng phao, vô tư đến trường như bao đứa trẻ khác. Tuy nhiên, việc phía “Tịnh thất bồng lai” vẫn chia sẻ video mới khi Cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ những sai phạm tại đây đã vấp phải nhiều ý kiến phản đối, lên án từ cư dân mạng. "Tốt nhất là nên đóng kênh lại, chờ kết quả điều tra cuối cùng từ phía Cơ quan chức năng", một khán giả đưa ra lời khuyên.

Trước đó, phía “Tịnh Thất Bồng Lai” tiết lộ, thời điểm 5 cháu bé tham gia “Thách thức danh hài”, kênh YouTube “5 chú tiểu” thu về 200 triệu đồng. Những tháng đỉnh điểm cũng rơi vào 100 triệu đồng. Còn trung bình mỗi tháng trên dưới 50 triệu đồng.

