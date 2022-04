Con gái út nhà Obama bị bắt gặp hẹn hò con trai tài tử Clifton Powell

Bạn trai của Sasha, con gái út của cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama, đang hẹn hò với con trai của nam diễn viên nổi tiếng Clifton Powell.

Ngày 21/4, báo chí và truyền thông quốc tế “sục sôi” trước tin Sasha Obama đang yêu đương. Theo đó, con gái út của cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama bị bắt gặp đi chơi với một chàng trai vào hôm thứ Hai (18/4). Trong ảnh do paparazzi chụp được, nữ sinh Gen Z mặc chân váy tím dài bay bổng, kết hợp với áo crop-top bó sát khoe eo, cười hạnh phúc khi dạo phố cùng bạn trai ở Los Angeles, California, Mỹ. Bạn trai của Sasha mặc trang phục cơ bản, áo phông trắng và quần jean. Anh cao hơn bạn gái nửa cái đầu, dù Sasha đã cao 1m76.

Sasha bị bắt gặp hẹn hò với bạn trai trên phố Los Angeles

Đây là lần đầu tiên Sasha công khai chuyện tình cảm trước công chúng khiến dân mạng tò mò về danh tính của người đàn ông may mắn.

Sasha lần đầu công khai chuyện tình cảm

Theo Page Six, bạn trai của Sasha tên là Clifton Powell Jr. (SN 1997), con trai của nam diễn viên Clifton Powell – người được biết đến qua các bộ phim như “Menace II Society” (1993), “Dead Pres President” (1995), “Why Do Fools Fall in Love” (1998), “Rush Hour” (1998), “Next Friday” (2000), “Woman Thou Art Loosed” (2004) và “Ray” (2004)...

Mẹ của anh là Kimberly Powell, đang điều hành một công ty thiết kế nội thất và công ty cung cấp thực phẩm. Chị gái 29 tuổi May Powell cũng là doanh nhân, hiện đang điều hành cơ sở làm đẹp riêng.

Clifton Powell Jr. lớn lên ở khu phố Ladera Heights của Los Angeles, theo học Trường Trung học Village Christian - một cơ sở tư nhân thu học phí 28.340 USD/năm (gần 651 triệu đồng). Xuất thân cầu thủ bóng rổ, anh sở hữu chiều cao ấn tượng 1m95.

Clifton Powell Jr. là con trai của tài tử Clifton Powell

Sau khi tốt nghiệp trung học, Powell Jr. nhận được học bổng bóng rổ trong 4 năm của Đại học California ở thành phố Santa Barbara. Tuy nhiên, anh đã rời đi trong chưa đầy một năm để tập trung vào lĩnh vực khác – điện ảnh.

Hiện tại, Powell Jr. đang làm giám đốc thương mại của công ty về nghệ thuật. Mô tả nghề nghiệp của anh là “tác giả kiêm đạo diễn”. Anh từng tạo ra nội dung video quảng cáo cho các thương hiệu như Peloton và Nike, cùng với một dự án mà cha anh tham gia.

Clifton Powell Jr. gặp Sasha sau khi cô chuyển đến Đại học Nam California vào mùa thu năm 2021. Trước đó, cô học tại Đại học Michigan trong hai năm.

Cặp đôi mới quen nhau không lâu

Theo Page Six, chuyện tình cảm của cặp đôi dường như được ông bà Obama ủng hộ. Khi xuất hiện trên chương trình “The Ellen DeGeneres Show” hôm 19/4, bà Michelle xác nhận con gái út đã có bạn trai.

“Chúng thích nhóm nhạc Jonas Brothers. Bây giờ chúng đang đưa những người đàn ông trưởng thành về nhà. Trước đây chỉ đơn giản là hâm mộ các ban nhạc pop. Giờ chúng đã có bạn trai và cuộc sống thực”, cựu Đệ nhất Phu nhân Mỹ chia sẻ.

Malia Obama cũng có bạn trai lâu năm là Rory Farquharson. Hai người gặp nhau tại Đại học Harvard vào năm 2017.

Hai con gái nhà Obama đều đã có bạn trai

