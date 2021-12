Con gái Phi Nhung tâm sự về ngày cuối gặp mẹ, lời hẹn dang dở khiến nhiều người xót xa

Thứ Sáu, ngày 10/12/2021 09:20 AM (GMT+7)

Những chia sẻ đầy cảm xúc của Wendy khiến nhiều người xúc động.

Kể từ ngày Phi Nhung qua đời, người hâm mộ thường xuyên dõi theo cuộc sống của con gái cố ca sĩ. Mới đây trên trang cá nhân, Wendy Phạm đã chia sẻ hình ảnh cuối cùng bên cạnh mẹ. Theo đó, cô cho biết 2 năm trước là lần cuối cùng được đón mẹ ở sân bay, lần cuối cùng được thấy mẹ trên sân khấu biểu diễn, lần cuối cùng được ăn sáng, ăn trưa, ăn tối cùng nhau, lần cuối cùng chung giường, chụp ảnh chung, ôm hôn mẹ.

Cố ca sĩ Phi Nhung và con gái mặc đồ đôi

Wendy tiếc nuối khi nghĩ đến lần bên cạnh mẹ cuối cùng: "I wished I knew back then that this NY trip would’ve been the last time that we would ever be together again. I wished I knew ahead that I would lose you forever. Our last hug could’ve been a little longer. Maybe, I could’ve held on to you forever and not let go? Christmas used to be my favorite holiday. Now everytime I think about Christmas, I get depressed because I no longer have a mother to share it with. We’re always away during the holidays but the love doesn’t stop. It’s crazy how much love could be shown via text messages and FaceTime. I’ll miss you forever. I’ll love you always"

(Tạm dịch: "Con ước con có thể biết trước rằng chuyến đi NY là lần cuối cùng ở bên cạnh mẹ. Con ước mình có thể nhận ra sớm hơn rằng con có thể sẽ mất mẹ mãi mãi. Cái ôm cuối cùng của chúng ta có thể lâu hơn một chút. Hoặc có thể con đã níu giữ mẹ mãi và không bao giờ buông tay?

Giáng sinh đã từng là dịp con yêu thích. Nhưng hiện tại, mỗi khi nghĩ về Giáng sinh con sẽ trở nên buồn bã bởi con không còn mẹ để sẻ chia. Chúng ta thường xa nhau vào dịp này nhưng tình yêu chẳng bao giờ chấm dứt. Chúng ta vẫn chia sẻ yêu thương thông qua tin nhắn và FaceTime. Con sẽ mãi mãi nhớ mẹ. Con yêu mẹ thật nhiều").

Lần cuối cùng mẹ con Phi Nhung gặp nhau chính là dịp Giáng sinh

Những chia sẻ đầy cảm xúc của Wendy khiến nhiều người xúc động, không ít khán giả đã gửi lời động viên đến cô: "Cố gắng vượt qua nỗi buồn Wendy nhé. Yêu thương sẽ còn mãi", "Thương chị, cố gắng lên chị nhé. Chị vui lên mẹ mới vui. Em luôn dõi theo, ủng hộ chị và thương chị", "Hãy cố gắng vượt qua con nhé, chúc luôn bình an và may mắn, ở thế giới bên kia mẹ vẫn luôn dõi theo gia đình con",...

Ca sĩ Phi Nhung qua đời vào trưa 28/9, sau hơn một tháng chữa trị Covid-19, tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Sau khi Việt Hương đưa hài cốt của Phi Nhung sang Mỹ, lễ tang của cố ca sĩ được tổ chức vào ngày 12/10/2021 tại chùa Huệ Quang (California). Wendy Phạm cho biết gia đình không nhận vòng hoa, thay vào đó, cô hy vọng mọi người cùng đóng góp vào quỹ từ thiện mang tên Phi Nhung và dùng số tiền này để thực hiện tâm nguyện tiếp tục làm từ thiện của cố ca sĩ.

