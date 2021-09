Con gái 15 tuổi nhà Quyền Linh khuấy đảo mạng xã hội với bộ ảnh xinh như thiên thần

Thứ Ba, ngày 21/09/2021 10:20 AM (GMT+7)

Mỗi lần xuất hiện, ái nữ đầu lòng nhà MC Quyền Linh đều nhận được cơn mưa lời khen từ cộng đồng mạng.

Chiều 20/9, Dạ Thảo - vợ tài tử Quyền Linh chia sẻ hình ảnh con gái rượu diện đầm xanh yểu điệu, tết hai bím tóc xinh xắn. Chị cho biết công chúa nhỏ muốn chụp ảnh với bộ váy xanh nên đã nhờ mẹ tư vấn.

“Mẹ nghĩ mảng cây xanh sẽ hợp với chiếc đầm của con đấy! Hiện, sân thượng có nhiều cây xanh, nếu con thích mẹ sẽ set up rồi chụp cho con. Lọ Lem cười tít mắt rồi nói: Dạ, con thích lắm... Thank you mom yêu”, chị Dạ Thảo thuật lại cuộc hội thoại của hai mẹ con.

Bộ ảnh của Lọ Lem ngay sau khi đăng tải đã đón nhận được sự hưởng ứng của đông đảo cư dân mạng. Sau 1 giờ đăng tải, bài đăng của bà xã Quyền Linh nhận được gần 40 nghìn lượt thích cùng hàng nghìn bình luận, chia sẻ.

Nhiều ý kiến ngợi khen vẻ đẹp trong sáng của Lọ Lem: “Nét đẹp của bé thật thánh thiện và trong ngần. Bé hội tụ nét đẹp của cả ba và mẹ”, “Bé xinh quá, như hoa hậu tương lai đó chị Thảo ơi. Em rất yêu mến và ngưỡng mộ gia đình anh chị”,…

Dưới bài đăng, MC Quyền Linh cũng để lại lời nhắn: “Yêu lắm và thương lắm cô con gái tuổi 15 của ba”.

Thảo Linh (tên thân mật là Lọ Lem) sinh năm 2006, cao hơn 1,7m và sở hữu gương mặt xinh xắn, thanh khiết, được ví như "Hoa hậu tương lai".

Khu vườn nhỏ trong căn biệt thự của Quyền Linh trồng nhiều loại hoa. Đây thường xuyên là địa điểm yêu thích để hai cô công chúa nhỏ check-in. Dạ Thảo chụp nhiều bộ ảnh con gái tạo dáng bên hoa khiến cộng đồng mạng xuýt xoa.

Trước đó, bộ ảnh Lọ Lem khoe nét đẹp tinh khôi, không tì vết bên bố Quyền Linh từng gây chao đảo mạng xã hội.

