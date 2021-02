Con dâu siêu mẫu của tỷ phú Hoàng Kiều khoe ảnh áo dài khiến cánh mày râu “bối rối”

Thứ Bảy, ngày 06/02/2021 12:26 PM (GMT+7)

Hình ảnh mới của người đẹp khiến phụ nữ rung động, đàn ông ngất ngây.

Đào Lan Phương là vợ của Sammy Hoàng - con trai thứ của tỷ phú Hoàng Kiều. Cô từng tham gia giải “Siêu mẫu Việt Nam” năm 2004. Mặc dù đã rút lui khỏi showbiz và trải qua 2 lần sinh nở nhưng Đào Lan Phương vẫn giữ được nhan sắc rạng rỡ và body đẹp ngỡ ngàng.

Mới đây, trên trang cá nhân, cựu siêu mẫu đã đăng tải loạt ảnh chụp trong vườn hoa đào thu hút sự quan tâm của cư dân mạng. Trong ảnh, người đẹp quê Bắc Ninh xuất hiện tinh khôi và nền nã trong tà áo dài truyền thống Việt Nam khoe khéo vòng 1 căng tròn gợi cảm, cùng dòng chia sẻ: “Sẵn sàng cho năm 2021. An yên”.

Bên dưới bài đăng là hàng loạt bình luận khen ngợi đến từ bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ. Nếu như ca sĩ Kasim Hoàng Vũ “thả thính”: “Đứng đó lâu chưa để anh ghé?”, siêu mẫu Quách An An thốt lên một cách ngưỡng mộ: “Nàng xuân này “cong” quá, cong rất cong”, thì các fan đều tấm tắc Đào Lan Phương xinh đẹp khiến “các anh không thể an yên” và ẩn ý khen body 3 vòng nóng bỏng chuẩn chỉnh của cô nàng.

Chia sẻ cùng chúng tôi, Đào Lan Phương cho biết mình vô cùng yêu thích và tự tin nhất khi mặc trang phục truyền thống của dân tộc. Người đẹp sinh ra từ vùng quê quan họ cho biết mình từng mặc áo dài biểu diễn trong các show thời trang ở Mỹ.

Thậm chí, theo lời Đào Lan Phương, bố chồng chị là tỷ phú Hoàng Kiều cũng rất thích áo dài Việt Nam và khuyến khích hai vợ chồng cô mặc áo dài làm lễ cưới. Siêu mẫu cười tiết lộ: “Tôi bay từ Mỹ ra Hà Nội chỉ để chụp hình áo dài với hoa đào thôi đó”.

Đào Lan Phương khiến dân mạng trầm trồ khi liên tục chia sẻ những hình ảnh về cuộc sống sung túc của mình ở Mỹ. Người đẹp có sở thích đi du lịch vòng quanh thế giới, ở những resort hạng sang, đi bằng chuyên cơ riêng của gia đình. Gu thời trang của cựu người mẫu đa dạng, từ váy thanh lịch kiểu dạ tiệc đến váy sexy. Dù khoác lên mình bộ trang phục nào, "chân dài" này cũng khiến người nhìn phải xuýt xoa.

