Cô gái không danh phận, chấp nhận yêu và sinh con cho Kasim Hoàng Vũ hơn là ai?

Thứ Bảy, ngày 21/09/2019 14:12 PM (GMT+7)

Ở bên nhau hơn 10 năm và đã có con trai nhưng Kasim Hoàng Vũ và bạn gái Việt kiều vẫn chưa tổ chức đám cưới.

Mới đây trên trang cá nhân, nam ca sĩ Kasim Hoàng Vũ bất ngờ chia sẻ không gian sống với cánh đồng cỏ rộng mênh mông ở trời Tây. Đi kèm đó, nam ca sĩ chia sẻ: "I love it. Thank you wife". (Tạm dịch: Tôi thích điều này. Cảm ơn vợ). Bên dưới chia sẻ của Kasim Hoàng Vũ, rất nhiều bạn bè cùng đồng nghiệp đã gửi lời chúc mừng giọng ca "Vì yêu".

Kasim Hoàng Vũ chia sẻ không gian sống và gửi lời cảm ơn đến vợ trên trang cá nhân

Là nghệ sĩ đã hoạt động nghệ thuật lâu năm nhưng Kasim Hoàng Vũ rất kín tiếng trong chuyện đời tư. Anh ít khi chia sẻ chuyện tình yêu hay đời sống cá nhân trên mạng xã hội hay giới truyền thông. Thế nên ít người biết nam ca sĩ có chuyện tình lâu năm với bạn gái Việt kiều. Cả hai gắn bó được khoảng 12 năm và đã có con chung. Với Kasim Hoàng Vũ, anh đã xem bạn gái Việt Kiều như vợ của mình từ lâu và cả hai chỉ thiếu một lễ cưới: “Chỉ thiếu đám cưới thôi chứ thật ra tôi xem người yêu như vợ, còn mẹ tôi đã xem cô ấy như dâu con trong nhà. Người tôi thương có giọng nói nhỏ nhẹ, gương mặt thánh thiện. Hầu như bạn bè tôi gặp qua cô ấy đều rất thích”, Kasim Hoàng Vũ chia sẻ.

Hoạt động nghệ thuật đã lâu nhưng Kasim Hoàng Vũ rất ít khi công khai chia sẻ chuyện đời tư cá nhân

Hồi 2017, nam ca sĩ hiếm hoi chia sẻ hình ảnh bạn gái trên trang cá nhân. Theo đó, anh cũng chia sẻ rằng: "Đây là Natalie của tôi. Đây là người phụ nữ khiến tôi yêu đến từng nốt nhạc, là người làm cho sự đam mê âm nhạc của tôi đến tột đỉnh. Tôi đã giấu kín cô ấy gần cả 8 năm trời, cô ấy chưa hề trách tôi bất cứ điều gì hay hỏi tôi rằng đến lúc nào cô ấy sẽ được làm cô dâu.

Cô ấy chỉ mong rằng sẽ là người cho tôi những cảm hứng để sáng tác trong âm nhạc và quan trọng là cô ấy sẽ là mẹ của các con tôi. Trong đời tôi ngoài Sim ba đã rời xa tôi để vào cõi tạm, thì Sim mẹ và cô ấy là hạnh phúc lớn nhất và tuyệt đối của cuộc đời thằng Sim ...!".

Bạn gái của Kasim Hoàng Vũ là Việt kiều tại Mỹ

Những chia sẻ của Kasim Hoàng Vũ ngay lập tức nhận được sự quan tâm của người hâm mộ. Cộng đồng mạng đã nhanh chóng tìm ra danh tính của bạn gái Kasim Hoàng Vũ. Bạn gái nam ca sĩ tên là Natalie Nguyen, là Việt kiều và là chủ vài tiệm nail và chăm sóc sắc đẹp tại Mỹ. Kasim Hoàng Vũ thường xuyên like ảnh và thả tym dưới các bài đăng của bạn gái. Nhiều người hâm mộ hết lời khen ngợi nhan sắc của Natalie. Bạn gái nam ca sĩ sở hữu đôi mắt to cùng các đường nét hài hòa, xinh xắn.

Cô sở hữu đôi mắt to cùng đường nét hài hòa

Kasim Hoàng Vũ cho biết bạn gái anh không làm nghệ thuật nên không quen với việc công bố đời tư trước truyền thông. Bản thân anh cũng không muốn dùng chiêu trò hay đời tư tình cảm để thu hút sự chú ý của dư luận nên khi yêu nhau, hai người lựa chọn tình yêu bình dị như tất cả các cặp đôi khác.

Đến năm 2018, nam ca sĩ hạnh phúc thông báo đã lên chức ba và khoe ảnh cậu con trai kháu khỉnh. Cụ thể, nam ca sĩ chia sẻ: "7 năm học âm nhạc, 15 năm dấn thân vào nghề và may mắn được gọi là người của showbiz, 38 năm là con trai cưng của Nữ hoàng rock là Nội con, 11 năm là tình yêu lớn của mẹ con, mẹ con là người phụ nữ tuyệt vời của đời ba và con là tuyệt tác và cũng là thành quả lớn nhất mà ba có được. Tiếng khóc thét đầu đời của con làm ba thức tỉnh bởi những cuộc vui để ba khoả lấp sự nhớ thương mẹ con, tấm hình đầu tiên ba nhận được về hình hài của con khiến ba quên đi Thế giới là gì và có ai, vì con là tuyệt phẩm mà mẹ con, người phụ nữ như thiên thần của Ơn Trên ban tặng cho ba.

Cặp đôi đã ở bên nhau 12 năm và có một con trai chung

Ngày con ra đời, nước mắt ba cứ tuôn trào, ba chẳng như thế bao giờ, vì đối với ba, người đàn ông mà cứ rơi lệ thì là yếu đuối, là tầm thường lắm, nhưng bởi mẹ con và con, ba chấp nhận sự yếu đuối đó. Hai mẹ con đã quá mãnh liệt, 2 mẹ con là người hùng của ba giống như Nội là người phụ nữ xuất sắc của ba khi cho ba ra đời trọn vẹn đến bây giờ. Ba hạnh phúc và cảm thấy trọn vẹn, nhưng điều trọn vẹn nhất là chúng ta sẽ mãi mãi bên cạnh nhau. Ba nhớ thương mẹ và em”

Bên cạnh việc thông báo tin vui đến với bạn bè và người hâm mộ, Kasim Hoàng Vũ cũng úp mở dự định giải nghệ để dành thời gian cho gia đình: “Ráng đi hát thêm một thời gian nữa rồi xin lỗi khán giả và các fans để làm một việc khác để có nhiều thời gian chăm sóc cho Nội, cho mẹ và em".

Bên dưới phần bình luận, nam ca sĩ cho biết thêm lý do anh quyết định tiết lộ con trai vào thời điểm này: "Lẽ ra tôi không đủ mạnh mẽ để chia sẻ tâm tư và đời sống riêng của tôi, nhưng từ ngày tôi gặp người anh mà tôi ngưỡng mộ, tôi thấy cuộc sống này mình cứ nên nghĩ và làm điều gì mình thích. Tôi yêu mến anh tôi và tôi nghĩ sự yêu mến đó là chính đáng".

Ngay sau khi đăng tải, chia sẻ của Kasim Hoàng Vũ đã thu hút đông đảo sự chú ý và khiến nhiều người hâm mộ không khỏi bất ngờ. Nhiều người đã gửi lời chúc mừng đến nam ca sĩ và bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với hạnh phúc của Kasim Hoàng Vũ.

Bên cạnh nhau đã lâu nhưng Kasim Hoàng Vũ và bạn gái vẫn chưa tổ chức đám cưới

Nói về vai trò mới là người cha, Kasim Hoàng Vũ cho biết bản thân anh có rất nhiều thay đổi sau khi có con. Từ sau khi trở thành “ông bố bỉm sữa”, nam ca sĩ thừa nhận đã thay đổi tính cách rất nhiều so với thời gian còn độc thân. Anh cho biết bản thân là người rất thẳng thắn thế nhưng đôi khi thẳng thắn quá cũng không tốt, dễ mất lòng người khác… nhưng sau khi làm bố anh trở nên điềm đạm hơn: “Tôi đỡ nóng tính hơn rất nhiều. Nhiều khi mình nóng quá người ta không muốn ở bên cạnh mình nên muốn tốt cho mình và mọi người thì mình nên thay đổi”, giọng ca gốc Đà Nẵng tâm sự.