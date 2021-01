Cô gái được Quang Lê công khai ôm ấp tình tứ hóa ra là người quen showbiz

Cả hai không ngại ôm nhau chụp hình ở nơi công cộng và có nhiều bức ảnh thân mật.

Quang Lê được coi là một trong những nam ca sĩ đào hoa của showbiz Việt. Vây quanh anh có nhiều tin đồn tình ái với các người đẹp, hot girl. Quang Lê từng được biết tới với mối tình cùng hoa hậu Việt Nam Toàn cầu 2006 Linda Vi Trâm Nguyễn. Anh cũng đã hẹn hò với hot girl Thanh Bi trong khoảng 2 năm. Gần đây, anh liên tục vướng tin đồn tình cảm với hot girl kiêm diễn viên Ivy Lê.

Mới đây nhất, hot girl kém Quang Lê 13 tuổi chia sẻ loạt ảnh tình cảm bên nam ca sĩ cùng lời nhắn chúc mừng sinh nhật rất tình cảm.

Ivy Lê viết chúc mừng sinh nhật Quang Lê và chia sẻ ảnh tình cảm bên nam ca sĩ

Ivy viết: "Happy Birthday with anh (Chúc mừng sinh nhật anh) 2020. Chúc anh tuổi mới sẽ thành công rực rỡ và luôn tràn ngập tiếng cười. Chúc a luôn có được tình yêu thương của tất cả mọi người, trong đó không thể thiếu em. Best wish for you (Những lời chúc tốt đẹp nhất dành đến anh)".

Ivy và Quang Lê liên tiếp có nhiều hình ảnh thân mật. Cả hai không ngần ngại chụp những bức ảnh nắm tay, thậm chí ôm hôn như một đôi tình nhân thực sự. Khi được hỏi về mối quan hệ tình cảm, Quang Lê lại lên tiếng phủ nhận. Anh cho biết đó chỉ là “chụp cho vui chứ không hề có ý gì”.

Những bức hình tình tứ của hai người tiếp tục làm dấy lên nghi vấn hẹn hò

Ivy xinh đẹp bên cạnh Quang Lê trên đường phố Seoul, Hàn Quốc vào thời gian trước

Cả hai không ngại ôm nhau chụp hình ở nơi công cộng

Tại một sự kiện, Quang Lê ngồi cạnh Ivy, chụp hình thân mật

Ivy được nhớ tới là vợ cũ của ca sĩ Hồ Quang Hiếu. Hai người bí mật kết hôn và cũng nhanh chóng ly hôn chỉ sau 10 ngày chung sống. Sau khi chuyện quá khứ được công khai, Ivy nhiều lần lên tiếng bóng gió về lùm xùm phát hiện ra người đàn ông của mình không chung tình.

Hot girl sinh năm 1992 hiện tại chưa tiết lộ gì về chuyện tình cảm mới kể từ khi chia tay Hồ Quang Hiếu vào năm 2016. Ivy từng tham gia diễn xuất trong một số MV ca nhạc của các ca sĩ nổi tiếng. Một năm qua, cô không hoạt động giải trí showbiz nhiều, một phần do ảnh hưởng của Covid.

Nguồn: http://danviet.vn/co-gai-duoc-quang-le-cong-khai-om-ap-tinh-tu-hoa-ra-la-nguoi-quen-showbiz-5020...Nguồn: http://danviet.vn/co-gai-duoc-quang-le-cong-khai-om-ap-tinh-tu-hoa-ra-la-nguoi-quen-showbiz-50202126117173761.htm