Cô gái bị gia đình từ mặt vì mối tình "ông cháu" có sốc bằng cặp đôi "đũa lệch" này?

Lâm Tĩnh Ân bị gia đình từ mặt khi bắt đầu mối quan hệ tình yêu với nhạc sĩ Lý Khôn Thành hơn cô 40 tuổi.

Lâm Tĩnh Ân (27 tuổi) và nhạc sĩ Lý Khôn Thành (67 tuổi)

Gần 10 năm qua, cô vẫn chưa gặp mặt cha mẹ đẻ vì họ đã cắt đứt liên lạc. Lý Khôn Thành là người bạn thân thiết với cha của Lâm Tĩnh Ân. Ông vẫn thường hay qua nhà cô để gặp gỡ bạn. Gia đình cô không thể ngờ rằng hai người lại nảy sinh mối quan hệ yêu đương bất chấp phản đối vì khoảng cách tuổi tác. Họ thậm chí kiện nhạc sĩ vì tội dụ dỗ trẻ vị thành niên bởi năm đó Tĩnh Ân mới là nữ sinh 17 tuổi. Những người con của nhạc sĩ cũng không đồng tình với chuyện tình cảm này. Nhưng mặc gia đình hai bên cấm cản, cả hai vẫn đến với nhau. Một năm sau đó, cô gái trẻ bỏ học, chuyển đến ở cùng nhạc sĩ.

Tĩnh Ân bị con trai cả của nhạc sĩ Khôn Thành đuổi ra khỏi nhà, cấm dự tang lễ

Ngày 10/4 vừa qua, nhạc sĩ Lý Khôn Thành qua đời ở tuổi 67 vì ung thư đại trực tràng. Ông để lại 1,6 triệu USD (khoảng 38 tỷ đồng) cho người vợ của mình, chính là Lâm Tĩnh Ân. Trong di chúc, các con của ông chỉ nhận được hai chữ “xin lỗi” từ người cha. Cũng chính vì di nguyện này đã càng xoáy sâu thêm mâu thuẫn giữa Tĩnh Ân và những người con của Lý Khôn Thành. Cô bị cấm cửa không được bước vào tang lễ, bị đuổi ra khỏi nhà. Tĩnh Ân cho hay cô đã rời Đài Bắc, Đài Loan (Trung Quốc) vào ngày 11/4 và quyết định đi du lịch khám phá thế giới. Với cô, số tiền mà người chồng để lại không thể bù đắp tổn thất tinh thần to lớn cô phải chịu. Cô tuyên bố không cần số tiền thừa kế đó, khẳng định chưa bao giờ hối hận khi ở bên Lý Khôn Thành.

Chia sẻ trước báo giới, Tĩnh Ân tiết lộ mối quan hệ căng thẳng hiện tại với bố ruột. Cô cho hay bố cô biết nơi cô sống, có tài khoản mạng xã hội và cả số điện thoại nhưng không muốn liên lạc. Cô tiết lộ điều nhạc sĩ day dứt nhất trước khi qua đời là chưa được bố của cô tha thứ. Tĩnh Ân đã xa nhà được 10 năm, quãng thời gian qua chính nhờ nhạc sĩ đã bù đắp cho cô sự thiếu thốn tình cảm gia đình mà không bao giờ có thể đong đếm được bằng tiền. Sau này cô muốn gặp tri kỷ như vậy cũng chẳng thể gặp nữa.

Cũng giống như Tĩnh Ân, chuyện tình chênh lệch tuổi tác giữa hoa hậu, diễn viên Ham So Won người Hàn Quốc và Trần Hoa người Trung Quốc cũng bị gia đình hai bên phản đối quyết liệt.

Cặp đôi diễn viên Ham So Won và Trần Hoa bị gia đình phản đối khi đến với nhau

Cả hai bị gọi là cặp đôi “cô – cháu” khi chênh nhau 18 tuổi. Thậm chí, bố mẹ của Trần Hoa còn định từ mặt anh. Dù vậy, cả hai vẫn mạnh mẽ bảo vệ tình yêu và đến với nhau bằng một đám cưới.

Ham So Won đoạt danh hiệu Hoa hậu Hàn Quốc Thái Bình Dương vào năm 1997 và tham gia trong làng giải trí với vai trò diễn viên. Cô từng đóng trong phim điện ảnh Tình dục là chuyện nhỏ, Nữ đặc công Ameera... Năm 2018, cô kết hôn cùng Trần Hoa, tới cuối năm sinh con gái đầu lòng.

Nữ diễn viên "Tình dục là chuyện nhỏ" gặp nhiều trắc trở trong hôn nhân chênh lệch 18 tuổi

Cặp đôi từng tham gia trong show truyền hình thực tế Flavor of wife, gây nên những tranh cãi khi có nhiều xung đột lớn trong gia đình. Thậm chí Ham So Won còn gây sốc khi cãi tay đôi với mẹ chồng trên sóng truyền hình. Sau chương trình, cô thừa nhận đã nói dối về gia thế “khủng” của chồng trẻ. Gần đây, cô đã đưa gia đình đến Việt Nam sinh sống tại TP. HCM. Theo Wikitree, thông qua kênh cá nhân, Ham So Won nói cô mệt mỏi và muốn ly hôn, giải nghệ.

Câu chuyện tình yêu của nữ diễn viên Kim Min Hee lại khác biệt. Dù cha mẹ cô từ mặt nhưng nguyên nhân chính không phải vì khoảng cách tuổi tác giữa Kim Min Hee và người tình. Cô bị cộng đồng mạng Hàn chỉ trích và gia đình quay lưng vì qua lại với đạo diễn đã có vợ. Từ một diễn viên nổi tiếng, cô bị mang tiếng “giật chồng”, “con ghẻ quốc dân”. Cô bị hàng loạt nhà đài tại Hàn Quốc ghẻ lạnh, chỉ có thể đóng phim do người tình làm đạo diễn và chiếu ở nước ngoài.

Nữ diễn viên Kim Min Hee bị mẹ đẻ từ mặt vì mối quan hệ tai tiếng với đạo diễn có vợ con

Người tình của Kim Min Hee là đạo diễn Hong Sang Soo hơn cô 22 tuổi. Mối quan hệ tình cảm ngoài luồng của họ bị phát hiện khi đạo diễn vẫn đang có vợ con và chưa hề ly hôn. Bất chấp dư luận tại Hàn, họ vẫn công khai xuất hiện cùng nhau trên thảm đỏ LHP Quốc tế và sống chung như vợ chồng. Hai người bắt đầu hợp tác từ bộ phim Right Now, Wrong Then, sau đó thẳng thừng tuyên bố đang yêu nhau.

Cặp đôi trở thành "con ghẻ quốc dân" tại Hàn Quốc

Truyền thông Hàn Quốc đưa tin, từ khi scandal bùng nổ, mẹ của Kim Min Hee đã từ mặt cô. Dù bà khuyên nhủ thế nào, cô vẫn bất chấp khiến bà xấu hổ với cả người thân lẫn hàng xóm. Từ đó tới nay, Kim Min Hee vẫn bị đưa vào danh sách đen trong làng giải trí Hàn.

