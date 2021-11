"Cô chủ tiệm nail" tình cũ Quang Hải hé lộ bạn trai là người quen showbiz

Thứ Bảy, ngày 20/11/2021 10:56 AM (GMT+7)

Danh tính người bạn trai của Huyền My hóa ra là "hotboy làng hài" được nhiều khán giả nhớ tới.

Mới đây “cô chủ tiệm nail” Huyền My gây bất ngờ khi chia sẻ hình ảnh thân mật một người bạn khác giới. Sau gần 2 năm vướng tin đồn là bạn gái Quang Hải và đã chia tay, Huyền My mới hé lộ về chuyện tình cảm.

Hình ảnh cặp đôi tình cảm nhưng Huyền My khéo léo dùng icon che mặt mình còn chàng trai đeo khẩu trang. Nhưng cư dân mạng vẫn nhận ra khoảnh khắc chàng cõng nàng trong thang máy, cả hai rất vui vẻ bên nhau. Dân mạng nhanh chóng nhận ra bức hình chính là của Huyền My. Nhiều người gửi lời chúc mừng tới “cô chủ tiệm nail” đã tìm được hạnh phúc mới.

"Cô chủ tiệm nail" Huyền My thân mật bên bạn trai mới

Sau đó Huyền My cũng chính thức tung những bức hình “full không che” khi tình tứ bên người bạn khác giới này kèm caption mùi mẫn: "Mùa đông năm nay lạnh thế. Nếu anh đang ế thì mình yêu nhau". Khoảnh khắc cả hai nắm tay đi bên nhau như một lời khẳng định về chuyện hẹn hò. Trong một bức hình khác, Huyền My và bạn trai mới thân mật bên nhau. "Cô chủ tiệm nail" còn làm thơ tình cảm: "Gió mùa về trên phố/ Lất phất hạt mưa bay/ Mình giấu đi nỗi nhớ/ Cất vào giấc ngủ say". Tuy nhiên, người trong cuộc vẫn chưa chính thức lên tiếng về chuyện tình cảm.

Lần này là ảnh "full không che", công khai luôn

Người bạn trai đi bên cạnh Huyền My là một gương mặt quen thuộc trong làng giải trí Việt, được gọi bằng biệt danh “hot boy làng hài”. Đó là diễn viên Nguyễn Anh Tú từng đạt Quán quân Cười xuyên Việt năm 2016.

Anh Tú được biết tới với giải thưởng Quán quân Cười xuyên Việt

Anh Tú sinh năm 1993, xuất thân từ một gia đình lao động ở TP. HCM. Anh từng làm những công việc lao động chân tay để giúp đỡ gia đình trong thời điểm khó khăn. Sau đó Anh Tú đỗ vào Đại học Sân khấu Điện ảnh khoa Diễn viên. Anh được khen ngợi là tấm gương vươn lên, luôn nỗ lực hết mình. Bước ra từ giải thưởng cao nhất của Cười xuyên Việt, Anh Tú nhận được nhiều lời mời đóng phim, làm người mẫu ảnh. Anh được khán giả yêu mến gọi là “hot boy làng hài”, “hot boy xoài lắc”. Anh Tú từng góp mặt trong các bộ phim như Bán chồng, Tao không xa mày, web drama Nam Phi Liên Hoàn Kế… Anh được đề cử ở một số giải thưởng tại giải Ngôi sao xanh 2019, giải Mai vàng 2019.

"Hotboy làng hài" được khán giả yêu mến vì sự nỗ lực vươn lên

Về phần “cô chủ tiệm nail” Huyền My, cô và cầu thủ Quang Hải từng vướng tin đồn hẹn hò một thời gian ngắn vào khoảng giữa tháng 12/2019. Khi đó cư dân mạng tìm ra nhiều minh chứng cho thấy dấu vết hẹn hò bí mật nhưng Quang Hải chưa bao giờ lên tiếng công khai. Huyền My từng chia sẻ với truyền thông: “Trong thời gian yêu, mình và Hải vẫn tôn trọng nhau. Hiện tại mình cũng không oán hận gì cả, đó là lựa chọn của Hải rồi nên mình tôn trọng".

"Cô chủ tiệm nail" Huyền My

