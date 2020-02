Chụp ảnh ở chuồng gà, dùng khẩu trang làm bikini, “Can Lộ Lộ bản Việt” nhận cái kết đắng

Thứ Bảy, ngày 15/02/2020 10:28 AM (GMT+7)

Facebook đã có "hình phạt" trước loạt ảnh phản cảm của Võ Huỳnh Ngọc Phụng đăng tải thời gian gần đây.

Tháng 1 và tháng 2, người mẫu Võ Huỳnh Ngọc Phụng (nickname Pong Kyubi) gây chú ý với hai bộ ảnh nóng bỏng được đăng tải trên tài khoản Facebook cá nhân có hơn 200.000 lượt người theo dõi.

Đầu tiên là bộ ảnh Ngọc Phụng chụp tại chuồng gà. Trong các khoảnh khắc, người xem “xốn mắt” khi chân dài sinh năm 1995 diện áo mỏng tang, khoe vòng 1 gợi cảm. Đa số các ý kiến của dư luận đều cho rằng bộ ảnh có nội dung phản cảm, không có giá trị nghệ thuật. “Cái này là bất chấp khoe thân, câu like chứ chụp ảnh gì. Người mẫu quá táo bạo”; “Trước đây nhiều cô đã bị lên án, cô này vẫn chưa sợ nhỉ”... là các lời bình của dân mạng.

Bộ ảnh chụp tại chuồng gà gây tranh cãi của Ngọc Phụng

Võ Huỳnh Ngọc Phụng cho biết bộ ảnh được cô thực hiện tại trại chăn nuôi của một nhà dân ở Tây Ninh. Vì là mẫu ảnh chuyên nghiệp nên 9x luôn có nhiều ý tưởng mới lạ và không ngại thể hiện ở mọi hình thức. Cô nói: “Vì tôi thấy gần tết rồi mà gà là món không thể thiếu ở mỗi mâm cỗ nên đã nảy sinh ý tưởng thực hiện bộ ảnh”.

Sau đó, Ngọc Phụng tiếp tục thực hiện bộ ảnh dùng khẩu trang làm bikini khi dịch Corona đang bùng phát. Cô kèm trạng thái: “Bạn đã có khẩu trang chưa?”. Lần này, Ngọc Phụng cũng nhận vô số “gạch đá” từ dư luận. Đa số dân mạng đều cho rằng bộ ảnh phản cảm, người mẫu cố tình tạo chiêu trò gây chú ý khi đại dịch do virus corona đang lan rộng.

Chân dài quê An Giang "gây sốc" khi dùng khẩu trang làm bikini

Giải thích về việc làm gây tranh cãi, Ngọc Phụng cho biết lý do cô chụp bộ ảnh vì bức xúc do nhiều nơi lợi dụng tình hình dịch corona mà tăng giá khẩu trang lên nhiều lần so với ngày thường. “Bình thường khẩu trang chỉ vài chục nghìn một hộp, nay người dân phải bỏ ra hàng trăm nghìn. Tôi quá bức xúc. Chính người thân của tôi cũng chịu cảnh như vậy. Ngoài ra tôi cũng muốn khuyên mọi người nên đeo khẩu trang khi ra đường, tiếp xúc nơi đông người ở thời điểm này để bảo vệ sức khỏe và phòng dịch lây lan”, người mẫu quê An Giang chia sẻ.

Trước các chỉ trích, lên án mạnh mẽ của người xem về bộ ảnh, Ngọc Phụng thẳng thắn: “Việc ném đá tôi bị ném nhiều quá rồi. Quan trọng là tôi đâu làm ảnh hưởng đến ai, hướng của tôi theo đuổi là sexy nhưng đáng yêu và dễ thương. Vì vậy, tôi nghĩ mọi người sẽ không ném đá tôi nhiều”.

Tuy nhiên, sau một thời gian đăng tải, các bộ ảnh gây tranh cãi của người mẫu Ngọc Phụng đã biến mất khỏi Facebook gây nhiều tò mò cho khán giả. Nhiều hoài nghi cho rằng chân dài 25 tuổi đã chủ động gỡ bỏ các khoảnh khắc phản cảm vì bị dư luận phản ứng quá nhiều. Một số khác nhận định, hình ảnh của Ngọc Phụng đã vi phạm quy tắc cộng đồng của Facebook nên đã bị trang mạng xã hội này xóa bỏ.

Ngọc Phụng thường xuyên chia sẻ hình ảnh gợi cảm trên mạng xã hội

Theo tìm hiểu của phóng viên, bộ ảnh chụp tại chuồng gà và dùng khẩu trang làm bikini của Ngọc Phụng đã bị Facebook gỡ bỏ vì không tuân thủ tiêu chuẩn cộng đồng. Ngoài các hình ảnh bị mất, tài khoản Facebook của Ngọc Phụng còn bị hạn chế nhắn tin, bình luận trong khoảng một thời gian nhất định. Một người bạn của Ngọc Phụng cho hay: “Hiện tại chị Pong không trả lời tin nhắn Facebook được, có gì liên hệ qua em nha”. Thời gian gần đây, Ngọc Phụng cũng không chia sẻ hình ảnh hay dòng trạng thái mới. Hình ảnh mới nhất cô chia sẻ là vào ngày 20.1.

Võ Huỳnh Ngọc Phụng (nickname Pong Kyubi) là diễn viên, người mẫu mới nổi tại Sài thành. Cô được mệnh danh là “quả bom sex”, và "Can Lộ Lộ phiên bản Việt".

Vào tháng 10.2019, Võ Huỳnh Ngọc Phụng từng “gây bão” khi đăng tải đoạn clip diện váy ngắn cũn cỡn, tạo dáng phản cảm, bất chấp khoe thân ở một triển lãm xe ô tô. Cuối tháng 12.2019, chân dài sinh năm 1995 tiếp tục tham gia sự kiện "Đại hội Motor miền Tây" 2019. Tại đây, người mẫu quê An Giang tiếp tục diện trang phục bó sát, khoe vòng 1 "khủng". Cô liên tục tạo dáng sexy bên cạnh các xe mô tô phân khối lớn.

