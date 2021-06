Chiến đấu với 2 bệnh ung thư, cắt 60% lưỡi, sao nữ "Cố Lên Chiaki" tiết lộ về bệnh tình hiện tại

Nữ diễn viên Hori Chiemi tiết lộ thông tin mới nhất về tình trạng sức khỏe.

Hori Chiemi chia sẻ bản thân vẫn đang điều trị, trị liệu phục hồi chức năng khi xuất hiện trong buổi họp báo mới đây. Sao nữ 54 tuổi cho biết việc nói chuyện hiện tại vẫn còn bất tiện. Cô cũng nhấn mạnh việc phát hiện và chẩn đoán bệnh sớm để nhanh tìm ra cách điều trị hiệu quả.

Dũng cảm chiến đấu với căn bệnh quái ác, nữ diễn viên sinh năm 1967 khiến nhiều người hâm mộ cảm động với lời nhắn gửi ý nghĩa: “Khi nhận thông báo về tình trạng bệnh lý, dù có cảm thấy sốc như thế nào, bạn hãy cố gắng giữ lấy niềm hy vọng và vượt qua nó cùng với những người thân xung quanh".

Tháng 7/2018, nữ diễn viên 6x bất ngờ phát hiện những điểm trắng chứa mủ xuất hiện dưới đầu lưỡi. Song cô nghĩ đó là chứng nhiệt miệng đơn thuần và chủ quan cho rằng chỉ cần uống ít vitamin và kháng sinh. Tuy nhiên, các vết nhỏ này không biến mất mà ngày càng trở nên nghiêm trọng, khiến cô bị đau khi ăn cơm, nói chuyện.

Ngày 19/2/2019, sau khi đến bệnh viện kiểm tra, Hori Chiemi khiến khán giả bàng hoàng với thông báo bị ung thư vòm họng giai đoạn 4. Căn bệnh hiểm nghèo buộc cô nhanh chóng nhập viện điều trị, công việc nghệ thuật cũng phải tạm dừng.

Vài ngày sau, Hori Chiemi tiến hành phẫu thuật và phải cắt đi 60% lưỡi hôm 22/2. Cuộc phẫu thuật kéo dài suốt 11 giờ và nàng “Chiaki” đã dùng cơ bắp ở đùi để "bù" cho phần lưỡi bị cắt bỏ.

Những tưởng nỗi bất hạnh đã kết thúc, nữ diễn viên và gia đình tiếp tục đón tin dữ khi cô được chẩn đoán bị ung thư thực quản giai đoạn 1 sau thời gian ngắn. Sức khỏe lại chuyển biến xấu, cô phải tiến hành phẫu thuật nội soi.

Được biết, sau ca mổ ung thư vòm họng, cơ mặt của ngôi sao Nữ Tiếp Viên Hàng Không đối diện với “di chứng” là cơ mặt bị sưng, ảnh hưởng lớn đến ăn uống, nói chuyện. Theo Hori Chiemi, chính sự động viên từ chồng con là sức mạnh giúp cô đối mặt bệnh tật. Cô khẳng định: “Bản thân tôi được sống và tồn tại là nhờ vào sức mạnh của tất cả mọi người".

Tháng 1 năm ngoái, Hori Chiemi khiến khán giả vui mừng và chờ đón hình ảnh khỏe khoắn trở lại của cô khi dự định tái xuất màn ảnh trong tác phẩm truyền hình Tetsuko no heya. Tuy nhiên cuối cùng, cô phải thông báo hạn chế, đồng thời kiểm soát tối đa hoạt động nghệ thuật vì COVID-19.

Hori Chiemi sinh năm 1967, là một trong những mỹ nhân hàng đầu Nhật Bản những năm 80. Cô vừa là ca sĩ, vừa ghi dấu ấn trong vai trò diễn viên ở các phim "The Sound of Waves", "Uchi no Ko ni Kagitte...", “Flunk Punk Rumble"... gây ấn tượng với khuôn mặt bầu bĩnh và nụ cười rạng rỡ, tươi tắn.

Vai diễn để đời của cô là nữ chính Matsumoto Chiaki trong tác phẩm đình đám Nữ Tiếp Viên Hàng Không, nổi tiếng với khẩu hiệu "Chiaki! Cố Lên!".

