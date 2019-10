Chia sẻ triết lý tình yêu, Phan Thành ẩn ý nói lý do chia tay Midu và Xuân Thảo

Thứ Sáu, ngày 25/10/2019 04:14 AM (GMT+7)

Ít khi chia sẻ về triết lý tình yêu nên dòng trạng thái mới nhất của Phan Thành khiến nhiều người chú ý.

Mới đây, trên trang cá nhân, thiếu gia Phan Thành - tình cũ của Midu, bất ngờ chia sẻ dòng trạng thái triết lý về tình yêu nhận được nhiều sự chú ý từ cư dân mạng. Anh viết trên trang cá nhân: "Ai yêu ai bao nhiêu không quan trọng, ai vì ai nỗ lực bao nhiêu mới là vấn đề.

Phan Thành gây chú ý khi chia sẻ dòng trạng thái triết lý về tình yêu

Đến sau cùng, con người vẫn luôn giỏi đưa ra lý do để rời xa, hơn là lí do để cùng nhau cố gắng. Cuối cùng, gặp được nhau là do ý trời, có thể nỗ lực ở cạnh nhau hay không vẫn là do ý người".

Dòng trạng thái của Phan Thành khiến nhiều cư dân mạng gật gù khen sâu sắc. Đồng thời, nhiều người cho rằng Phan Thành đang ẩn ý nói về nguyên nhân chia tay với Midu và Xuân Thảo.

Midu và Phan Thành từng là cặp đôi được nhiều người ngưỡng mộ

Phan Thành xuất thân trong gia đình danh giá, là doanh nhân thành đạt nhưng lại khá trắc trở trong chuyện tình duyên. Trước đây, Phan Thành và Midu được khen ngợi là cặp "trai tài gái sắc", nhận được nhiều sự ngưỡng mộ của cư dân mạng. Cặp đôi đã có 7 năm gắn bó và đã bí mật tổ chức lễ đính hôn vào cuối năm 2014 và lên kế hoạch tổ chức đám cưới vào 2015.

Không lâu sau đó, Midu khiến dư luận bất ngờ khi tuyên bố hủy hôn vì lùm xùm Phan Thành có quan hệ ngoài luồng với hot girl Thúy Vi. Vụ lùm xùm khiến Phan Thành, Midu, Thúy Vi liên tục điểm tên trên mặt báo và trở thành chủ đề được bàn tán suốt một thời gian dài.

Sau khi chia tay Midu và lùm xùm tình ái với hot girl Thúy Vi, Phan Thành hẹn hò với Xuân Thảo

Sau mối tình ồn ào với hai hot girl, Phan Thành công khai hẹn hò với Trương Minh Xuân Thảo - một beauty blogger vào cuối năm 2017. Trong suốt thời gian hẹn hò, cặp đôi thường xuyên sánh đôi trong các sự kiện và không ngần ngại thể hiện tình cảm nơi đông người. Nhưng đến đầu năm 2019, cả Phan Thành và Xuân Thảo liên tục cập nhật những status tâm trạng khiến nhiều người nghi ngờ mối quan hệ có trục trặc. Sau đó, Xuân Thảo vô tình xác nhận rằng đã chia tay khi trò chuyện với bạn bè trên mạng xã hội.

Sau chia tay, Phan Thành vẫn chưa có mối quan hệ mới mà tập trung vào công việc. Ngoài ra, anh cũng thường xuyên chia sẻ các bức ảnh đi làm từ thiện, du lịch... trên trang cá nhân.