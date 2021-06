Chia sẻ cuối cùng của cố HH Thu Thủy trước khi đột ngột qua đời gây xúc động

Thứ Hai, ngày 07/06/2021 10:06 AM (GMT+7)

Những tâm sự của hoa hậu VN 1994 vừa qua đời sáng ngày 5/6 cho thấy cô là người có tư duy sâu sắc.

Thông tin hoa hậu Việt Nam 1994 Nguyễn Thu Thủy qua đời vào sáng ngày 5/6, hưởng dương 45 tuổi, khiến nhiều bạn bè, người hâm mộ bàng hoàng. Trước đó, người đẹp hoa hậu vẫn thường có những chia sẻ về việc nâng cao sức khỏe, tập luyện yoga, chạy bộ để cân bằng cuộc sống.

Hoa hậu VN 1994 Nguyễn Thu Thủy qua đời sáng ngày 5/6

Trên trang cá nhân của hoa hậu Thu Thủy, người hâm mộ chú ý tới một bài viết tâm sự ngắn gọn súc tích. Trong status đăng ngày 28/5/2021, người đẹp chia sẻ một phần văn bản tiếng Anh bằng chữ viết tay với nội dung nói về bản chất cuộc sống.

"Happy people build their inner world, unhappy people blame their outer world" (Tạm dịch: Người hạnh phúc xây dựng thế giới nội tâm. Người không hạnh phúc đổ lỗi cho thế giới bên ngoài) – Thu Thủy viết.

Chia sẻ cuối của Thu Thủy khiến người ở lại xúc động

Những dòng chữ viết tay và tâm sự của Thu Thủy nhận được nhiều đồng cảm, khen ngợi của bạn bè. Cô là một người tư duy sâu sắc, chữ viết tay đẹp thể hiện một người rất chỉn chu trong công việc, cuộc sống.

Chia sẻ cuối trên trang cá nhân của Thu Thủy càng khiến người ở lại thương tiếc cho một hoa hậu tài sắc vẹn toàn.

Anh Nguyễn Minh Thắng, em trai của hoa hậu Thu Thủy cho biết những ngày trước khi qua đời, Thu Thủy không ăn uống được gì, thỉnh thoảng bị sốt nóng, sốt lạnh, giống như kiệt sức. Gia đình đã đưa vào bệnh viện 108 cấp cứu đêm 4/6, nhưng tới 4h30 sáng ngày mồng 5, Thu Thủy đã không thể qua khỏi.

Khi hay tin hoa hậu Thu Thủy qua đời, nhiều đồng nghiệp, những người em từng có dịp gặp gỡ, làm việc chung với cô đều không khỏi bàng hoàng bởi sự ra đi đột ngột này. MC Công Tố chia sẻ lại kỷ niệm khi anh từng có dịp trò chuyện trên sóng truyền hình với khách mời chính là hoa hậu Thu Thủy trong chương trình "Ghế không tựa".

MC Công Tố nhớ lại kỷ niệm khi trò chuyện với hoa hậu Thu Thủy trong chương trình "Ghế không tựa"

MC Công Tố nhớ lại kỷ niệm khó quên: "Tiễn chị, người mà cách đây khoảng 6 năm, một cậu bé tên Công Tố được ngồi trò chuyện với chị trong talkshow Ghế không tựa. Chị làm cho người đối diện choáng ngợp không chỉ là nhan sắc, mà còn là thần thái của mình nữa.

Tố gặp nhiều người nổi tiếng, thông minh nhưng chị là một trong số những người mà e dè, thậm chí là sợ gặp! Tố dành thật nhiều thời gian để soạn sửa lời ăn tiếng nói, kịch bản chỉn chu, đồng thời chị cũng là người Tố thấy hào hứng khi được nói chuyện... Cảm giác đối lập: thích - sợ đó khiến Tố nói chuyện với chị rất thăng hoa.

Trở về từ buổi ghi hình, ban đầu Tố từ tâm thế sợ mình nhỏ bé, ngây thơ quá trước chị nhưng sau đó lại thấy hạnh phúc vì thực sự mình bé nhỏ thật, học được thật nhiều điều từ chị!

Trong câu chuyện nói về những khó khăn và bất ngờ cuộc đời, chị nói: Có lần xem câu chuyện về một đám ma một vị lãnh tụ, người nhà đã không khóc lóc mà họ kể những câu chuyện vui, hài hước về người quá cố. Điều đó khiến họ ra đi thanh thản hơn, người ở lại cũng cảm thấy yên lòng...

Em tin rằng nhiều người bạn, đồng nghiệp của mình, sẽ tiễn đưa một người tài sắc vẹn toàn trong niềm tiếc thương vô hạn nhưng không bi lụy, như lời chị dặn! Trong em, chị mãi luôn là một bông sen trắng, tinh khôi, rạng rỡ và vĩnh cửu! Mong chị luôn cười hạnh phúc, dù ở bất cứ nơi đâu".

Thu Thủy từng nhắc về một đám tang mà cô ấn tượng khi không ai khóc lóc, xóa bỏ hết ám ảnh về nỗi sợ hãi

Trong chương trình Ghế không tựa, hoa hậu Thu Thủy từng nhắc về câu chuyện một đám tang cô rất nhớ. "Cách đây rất nhiều năm, có một lần tình cờ tôi xem tivi và thấy đám tang hình như là của một Tổng thống Regan. Lần đầu tiên, tôi được chứng kiến một đám tang mà ở đó tất cả bạn bè, thân hữu và con cái của ông không ai khóc lóc cả và người ta còn kể câu chuyện cười về ông. Nó xóa bỏ đi tất cả những ám ảnh về cái chết cũng như nỗi sợ hãi khác. Cái cách mình nhìn nhận một vấn đề rất quan trọng. Khi mình nhìn nó một cách hài hước, thú vị, sẽ hóa giải được gần hết tất cả những năng lượng xấu, có hại ảnh hưởng đến mình" – Thu Thủy từng kể.

