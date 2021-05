Chân dài sexy từng bị đồn yêu bạn trai đại gia của "nữ hoàng nội y" giờ ra sao?

Thứ Hai, ngày 24/05/2021 04:23 AM (GMT+7)

Nữ diễn viên hiện tạm ngưng hoạt động nghệ thuật, có cuộc sống hạnh phúc bên bạn trai.

Khánh My là người mẫu, diễn viên nổi tiếng với phong cách gợi cảm. Người đẹp quê gốc Kiên Giang mới đây gây bất ngờ khi lên tiếng đá xéo "người nào đó" sống ảo. Dù không đề cập đến tên tuổi chính xác nhưng dân mạng dễ dàng liên tưởng ngay đến sự việc các nghệ sĩ xoá bài đăng về đồng tiền ảo nhưng không có phản hồi cho công chúng, trong đó có Ngọc Trinh - đối thủ một thời của cô.

Trên trang cá nhân, Khánh My gay gắt viết: "Giờ toàn thấy thông tin người của 'công chúng' mà 'nổ' banh xác không? Nào là kinh doanh kiếm vài tỷ một tháng, kiếm tiền trong 30 giây? Nào là siêu xe, siêu sống ảo, siêu tiền ảo, PR gian dối. Ôi đời nó ảo đủ trò".

Bài đăng của mỹ nhân 9X nhận được sự chú ý của cư dân mạng. Bên cạnh việc được cho là "nói móc" Ngọc Trinh, Khánh My còn bị một số tài khoản "bóc" lại chuyện quá khứ như nghi vấn cướp bạn trai của nữ hoàng nội y hay bị đồn là "đào" quán karaoke.

Cụ thể, năm 2014 Khánh My và Ngọc Trinh mâu thuẫn gay gắt vì tin đồn chân dài quê Kiên Giang "cướp" bạn trai đại gia của "nữ hoàng nội y". Sau đó, một số người mẫu khác trong nghề còn tung tin đồn Khánh My từng làm "đào" trong quán karaoke thuộc một khách sạn 5 sao ở Tp.HCM.

Vướng tin đồn thất thiệt, Khánh My ngay sau đó đã lên tiếng phủ nhận thông tin làm "đào" quán karaoke và khẳng định đây là thông tin bịa đặt. Đồng thời, cô còn dọa kiện những ai vu khống, bôi nhọ mình. “Tôi không biết karaoke N.W là chỗ nào và cũng không làm tiếp viên karaoke bao giờ. Gia đình tôi không phải quá khó khăn mà tôi phải làm những việc như thế”, Khánh My phản pháo.

Sau những ồn ào với Ngọc Trinh, Khánh My tiếp tục tham gia diễn xuất. Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, nữ diễn viên sinh năm 1991 tạm ngưng hoạt động nghệ thuật. Chân dài nóng bỏng cũng không xuất hiện tại các sự kiện trong showbiz. Điều này khiến nhiều người tò mò về cuộc sống của người đẹp.

Dù tạm ngưng hoạt động đóng phim và các sự kiện trong làng giải trí, song trên mạng xã hội Khánh My vẫn cập nhật hình ảnh cuộc sống thường nhật của mình với fan. Nữ diễn viên sinh năm 1991 dành thời gian tập trung cho công việc kinh doanh bất động sản, thỉnh thoảng đi du lịch và tận hưởng cuộc sống hạnh phúc bên bạn trai là diễn viên Tiến Vũ.

Khánh My và Tiến Vũ công khai hẹn hò từ năm 2018. Ngày 23.3 vừa qua, cặp đôi kỷ niệm 3 năm yêu vô cùng lãng mạn ở nhà hàng bên sông Sài Gòn. Hai diễn viên dành cho nhau nhiều lời có cánh trên trang cá nhân. Hiện, Khánh My và Tiến Vũ đều tạm ngưng hoạt động nghệ thuật. Hai diễn viên hiện chuyển hướng sang lĩnh vực kinh doanh.

Trên trang cá nhân, Khánh My chia sẻ nhiều hình ảnh bên bạn trai. Đặc biệt, khoảnh khắc cô được Tiến Vũ bế bổng trao nụ hôn nồng nàn ở bể bơi gây "bão" mạng xã hội vì quá nóng bỏng.

Do ảnh hưởng của dịch bệnh, cặp đôi ở nhà cùng nhau tự nấu nướng thay vì đi ăn nhà hàng. Hình ảnh đời thường của Khánh My - Tiến Vũ được nhiều người thích thú. Có thể thấy thực đơn và cô và bạn trai khác nhau một trời một vực. Do tập gym, Khánh My ăn theo chế độ riêng khác với Tiến Vũ. Trên trang cá nhân, cô viết chú thích vui vẻ: "Thực đơn 2 đứa quá khác biệt. Một miếng cũng không ăn nha bạn. Mình tập rất cực luôn à".

Nữ diễn viên đến phòng gym tập luyện hàng ngày. Nhờ ăn theo chế độ riêng, kiêng tinh bột và đồ ngọt, Khánh My sở hữu vóc dáng đẹp hoàn hảo. Dù tạm "mất tích" khỏi showbiz song Khánh My rất chăm chút cho ngoại hình.

Nữ diễn viên tự tin khoe vòng 3 căng tròn nảy nở. Được biết, số đo vòng ba của Khánh My là 103cm - một con số khiến nhiều cô gái phải ao ước.

Vóc dáng sexy vạn người mê của nữ diễn viên quê Kiên Giang được nhiều khán giả ngưỡng mộ. Được biết, người đẹp 9X vừa tận hưởng kỳ nghỉ ở đảo Phú Quốc cùng Tiến Vũ.

Ở nhà, Khánh My tự tay vào bếp trổ tài nấu nướng. Bên cạnh chuyện đời tư, khối tài sản của chân dài sexy được khán giả quan tâm không kém. Khánh My được mệnh danh là "phú bà" trong giới kinh doanh khi sở hữu một tòa nhà 7 tầng mang tên mình.

Mặt tiền tòa nhà mà Khánh My sở hữu tọa lạc trên đường Điện Biên Phủ (TP.HCM). Nữ diễn viên "Mỹ nhân Sài thành" cho biết, mỗi tầng của căn nhà có tổng diện tích khoảng 400 m2.

Căn nhà có hơn 40 phòng được Khánh My đặt theo tên của cô. Do khá nhiều phòng nên người đẹp kết hợp cho thuê lại sinh sống, đầy đủ nội thất. Ở sảnh ra vào, nữ diễn viên trang trí bằng nhiều loại hoa.

Nội thất phòng khách - nơi Khánh My cùng bạn trai sinh sống trông vô cùng sang trọng. Được biết, cặp đôi hiện đang sống chung, xưng hộ "vợ - chồng".

Ngoài tòa nhà 7 tầng mang tên mình, Khánh My còn sở hữu xế hộp đắt tiền là phương tiện đi lại.

Tủ đồ hàng hiệu trong căn nhà 7 tầng của nữ diễn viên. Cô có phòng riêng để quần áo, các phụ kiện thời trang như giày dép, túi xách....

Nguồn: http://danviet.vn/chan-dai-sexy-tung-bi-don-yeu-ban-trai-dai-gia-cua-nu-hoang-noi-y-gio-ra-sao-5...Nguồn: http://danviet.vn/chan-dai-sexy-tung-bi-don-yeu-ban-trai-dai-gia-cua-nu-hoang-noi-y-gio-ra-sao-5020212454224654.htm