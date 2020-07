Cậu bé người Việt làm con nuôi của sao Hollywood sở hữu 35 triệu USD giờ ra sao?

Ở tuổi 17, cậu bé đã trưởng thành, chững chạc và là chỗ dựa cho mẹ và các em trong giai đoạn khó khăn.

Cách đây vài ngày, truyền thông quốc tế chia sẻ loạt ảnh ghi lại khoảnh khắc Angelina Jolie cùng con trai Pax Thiên xuống phố giữa mùa dịch. Hai mẹ con sao Hollywood đến một nhà hàng ở Tây Hollywood, Los Angeles, Mỹ để ăn trưa.

Pax Thiên cùng mẹ Jolie đi ăn trưa

Đây là lần hiếm hoi mẹ con Angelina Jolie xuất hiện. Nếu như nữ diễn viên đình đám lựa chọn bộ váy màu kem đơn giản, nhã nhặn thì con trai cô vẫn trung thành với bộ đồ đen. Cậu bé đã cao lớn, chững chạc và ra dáng một người đàn ông. Vì tình hình dịch bệnh còn phức tạp nên mẹ con Jolie đều mang khẩu trang kín.

Hai mẹ con nữ minh tinh mang khẩu trang kín và có vệ sĩ đi cùng

Ở tuổi 17, Pax Thiên là người con thường xuất hiện cùng Jolie hơn cả. Mỗi lần mẹ đi mua sắm, đi dự sự kiện đều có sự tham gia của Pax Thiên. Pax Thiên tên thật là Nguyễn Quang Sáng. Khi được nhận nuôi, cậu bé được đổi tên thành Pax Thiên (có nghĩa là bầu trời hòa bình).

Ngày nhận con nuôi, Angelina Jolie và Brad Pitt kiên quyết giữ kín hình ảnh của con để tránh sự soi mói của truyền thông. Mãi sau này, cặp đôi mới bán bức ảnh đó cho một tạp chí với giá hớn 60 tỉ đồng và quyết định dùng toàn bộ số tiền để làm từ thiện. Tuy là con trai nuôi nhưng Pax Thiên luôn được mẹ yêu thương. Angelina Jolie cũng được khen ngợi là bà mẹ công bằng khi luôn đối xử với các con như nhau chứ không hề có sự phân biệt con nuôi, con đẻ.

Angelina Jolie cùng Brad Pitt trong chuyến đến Việt Nam nhận nuôi Pax Thiên

Ngày còn nhỏ, Pax Thiên rất ít khi xuất hiện trước truyền thông và luôn giữ thái độ lạnh lùng. Tuy nhiên, khi trưởng thành, cậu thường hộ tống mẹ đến các sự kiện giải trí. Cậu bé cao lớn, chững chạc và là chỗ dựa cho mẹ cùng các em. Sau khi hai ngôi sao nổi tiếng ly hôn, Pax Thiên chọn sống cùng mẹ. Khi anh cả Maddox đi du học tại Hàn Quốc, Pax Thiên chính thức thay anh chăm sóc mẹ và các em.

Pax Thiên ngày càng trưởng thành, chững chạc chứ không còn là cậu bé năng động, tinh nghịch ngày nào

Trong một bài phỏng vấn vào hồi giữa tháng 6 vừa qua, minh tinh Hollywood Jolie đã chia sẻ về lý do nhận nuôi Pax Thiên: “Ban đầu, tôi không có ý định nhận con nuôi từ Việt Nam vì Maddox là người Campuchia và hai nước có một lịch sử phức tạp. Sau đó, tôi vô tình đọc một cuốn sách về nhân quyền và nhận ra mình đang nhìn chăm chú vào hình ảnh một người lính Việt Nam bị người Mỹ giam cầm. Tôi đã nghĩ về đất nước của mình và sự can thiệp của Mỹ vào Đông Nam Á. Tôi nghĩ đến việc nên tập trung vào một tương lai, nơi mà chúng ta đều là gia đình. Tôi thật may mắn vì được làm mẹ của chúng. Tôi biết ơn điều đó mỗi ngày”.

Pax Thiên cùng mẹ và các anh em tham dự sự kiện giải trí

Đặc biệt, Jolie cho biết vì các con sinh ra ở những đất nước có nền văn hóa khác biệt với nước Mỹ nên cô luôn tạo điều kiện để con tìm hiểu văn hóa đất nước mình. Để con trai không quá bỡ ngỡ với cuộc sống mới, Jolie đã thuê một bảo mẫu người Việt để trò chuyện, chăm sóc cậu.

Năm 2011, Pax Thiên cũng được tạo điều kiện về quê nhà Việt Nam để tìm hiểu về đất nước, nền văn hóa đã sinh ra cậu. Hồi 2016, có nhiều thông tin về việc mẹ ruột của Pax Thiên lên tiếng đòi lại cậu con trai từ tay Angelina Jolie. Tuy nhiên, người phụ nữ này đã lên tiếng cho biết cô chưa hề mảy may có ý định đó. Khi biết Pax Thiên có cuộc sống hạnh phúc, đủ đầy bên bố mẹ nuôi cùng các anh em, người phụ nữ này đã cảm thấy rất may mắn và gửi lời cảm ơn đến cặp đôi sao Hollywood.

Cậu cùng anh cả hộ tống mẹ tham dự sự kiện

Khi lớn, Pax Thiên cũng được toàn quyền quyết định lựa chọn cuộc sống và theo đuổi sở thích của mình. Cậu thường xuyên nấu ăn và giúp đỡ bố mẹ. Đặc biệt, phát hiện khả năng hội họa và chụp ảnh của Pax Thiên, Jolie tạo điều kiện để con trai theo đuổi đam mê. Ngoài ra, cậu còn có hứng thú đặc biệt với âm nhạc và thích chơi DJ. Pax Thiên được mẹ khuyến khích phát triển khả năng nghệ thuật từ nhỏ, tạo điều kiện tham gia các hoạt động liên quan đến phim ảnh, âm nhạc và nhiếp ảnh.

Cậu cũng cùng mẹ đi mua sắm, dạo phố mỗi khi rảnh rỗi

Angelina Jolie là ngôi sao đình đám của Hollywood. Không chỉ được biết đến với vai trò diễn viên, bà mẹ 6 con còn là đạo diễn, nhà sản xuất phim, nhà hoạt động xã hội nổi tiếng. Đầu tháng 6 vừa qua, Tạp chí Forbes vừa công bố danh sách 100 ngôi sao giàu nhất thế giới. Angelina Jolie đã lọt top này với khối tài sản lên đến 35,5 triệu USD. Giàu có nên Angelina luôn tạo điều kiện tốt nhất cho các con phát triển. Không chỉ đảm bảo cuộc sống vật chất cho các con, cô còn để con thoải mái phát triển sở thích, đam mê cá nhân.

Tuy nhiên, năm 2018, vụ ly hôn giữa Angelina Jolie và Brad Pitt trở thành chủ đề nóng nhận được sự quan tâm của đông đảo truyền thông cùng cư dân mạng. Từng là cặp đôi vàng của Hollywood được nhiều người ngưỡng mộ, thế nên thông tin cặp đôi ly hôn khiến fan nuối tiếc.

Vụ ly hôn của Angelina Jolie và Brad Pitt trở nên ầm ĩ bởi vụ tranh giành quyền nuôi con và phân chia tài sản

Chưa dừng ở lại đó, việc phân chia khối tài sản khủng cùng tranh giành quyền nuôi các con cũng khiến vụ ly hôn trở nên ầm ĩ. Có nhiều tin đồn cho rằng Brad Pitt không hòa hợp với các con, đặc biệt là hai cậu con trai lớn Maddox và Pax Thiên. Hiện tại, các con đều ở với mẹ và sẽ gặp Brad Pitt vào các ngày nhất định.

Về việc phân chia tài sản, cặp đôi sở hữu khoảng 9 nghìn tỉ đồng. Thế nhưng trong đơn ly hôn lại không đề cập đến vấn đề phân chia khối tài sản này. Bởi thế nên vụ ly hôn liên tục bị hoãn bởi cả hai chưa có sự thống nhất về phân chia tài sản.

Hồi tháng 4 năm ngoái, trang Radar Online đưa tin Angelina Jolie quyết định để lại phần tài sản 116 triệu USD cho cậu con trai nuôi Maddox thay vì các con ruột. Tuy nhiên, phía Angelina chưa lên tiếng xác nhận hay phủ nhận, bởi thế nên nó vẫn chỉ là đồn đoán của truyền thông.

