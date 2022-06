Cặp tình trẻ kém 25 tuổi trên du thuyền nghìn tỉ, mẹ Kim "siêu vòng ba" tiếp tục "khoe" giàu

Thứ Năm, ngày 16/06/2022 00:07 AM (GMT+7) Chia sẻ

Giữa lúc con gái là Kim Kardashian khiến cư dân mạng phẫn nộ vì làm hỏng váy của huyền thoại Marilyn Monroe, ngôi sao truyền hình Kris Jenner thảnh thơi du lịch Ý với tình trẻ kém 25 tuổi.

So với những cô con gái luôn ồn ào bằng scandal, những năm gần đây, mẹ của Kim Kardashian là Kris Jenner kín tiếng hơn nhiều. Xuất hiện trong chương trình Theo chân nhà Kardashian (Keeping up with the Kardashians) từ năm 2007, Kris Jenner nhanh chóng trở thành một ngôi sao truyền hình thực tế. Chương trình dài kỳ này có tới 16 phần và 234 tập, nói về chính cuộc sống của nhà Kim "siêu vòng ba". Hiện Kris Jenner đang sở hữu instagram cá nhân với tận 48.6 triệu lượt người theo dõi.

Những người phụ nữ quyền lực luôn xuất hiện cùng scandal nhà Kardashian trong chương trình truyền hình thực tế cùng tên.

Đã ngoài 60 tuổi nhưng Kris Jenner vẫn sở hữu thân hình cực kỳ bốc lửa.

Những bức ảnh gợi cảm của ngôi sao truyền hình thực tế này cũng không kém cạnh các cô con gái.

Mối tình kéo dài đã 8 năm với Corey Gamble, bạn trai kém 25 tuổi của Kris Jenner luôn gây nhiều sự chú ý. Hai người bắt đầu hẹn hò công khai vào mùa thu năm 2014. Cặp đôi không ngần ngại bày tỏ tình cảm ở các sự kiện, thường xuyên đăng ảnh chung hoặc ảnh đối phương lên trang cá nhân. Hiện tại, cặp đôi lệch tuổi đang có chuyến du lịch đến Ý trên chiếc du thuyền trị giá 45 triệu đô. Những bức ảnh về kỳ nghỉ sang trọng được cập nhật trên tài khoản instagram của cả hai người.

Kris Jenner và bạn trai kém 25 tuổi (ngoài cùng bên trái) cùng một số bạn bè trên du thuyền giá trị nghìn tỉ.

Trong lúc đó, con gái thứ hai của bà là Kim Kardashian lại đang phải đối mặt với cơn bão phẫn nộ từ cư dân mạng. Trong dịp MET Gala - bữa tiệc thời trang quy tụ rất nhiều ngôi sao vào tháng 5 vừa rồi, Kim "siêu vòng ba" đã nỗ lực gây chú ý bằng chiếc váy huyền thoại của biểu tượng gợi cảm Marilyn Monroe, chiếc váy thiết kế riêng mà nữ diễn viên mặc cho dịp mừng sinh nhật tổng thống Kennedy. Chiếc váy được một viện bảo tàng mua lại với giá 4.8 triệu đô vào năm 2016. Từ tháng 5 đã có nhiều ý kiến lo ngại về "số phận" của chiếc váy 70 năm tuổi này khi Kim Kardashian mượn nó từ viện bảo tàng. Tuy nhiên, phải đến 14/6, hình ảnh chiếc váy hiện tại mới được công bố. So sánh với trước kia, có thể thấy rõ tình trạng vải bị giãn và một số hạt pha lê trên váy đã rơi mất.

Kim "siêu vòng ba" đối mặt với chỉ trích dữ dội vì đã "cố chấp" mặc chiếc váy của Marilyn Monroe, dẫn đến tình trạng hỏng không thể phục hồi của chiếc váy.

Nguồn: http://danviet.vn/cap-tinh-tre-kem-25-tuoi-tren-du-thuyen-nghin-ti-me-kim-sieu-vong-ba-tiep-tuc-...Nguồn: http://danviet.vn/cap-tinh-tre-kem-25-tuoi-tren-du-thuyen-nghin-ti-me-kim-sieu-vong-ba-tiep-tuc-khoe-giau-5020221660823965.htm