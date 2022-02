Ca sĩ trăm triệu view, hot girl 'Thách thức danh hài' bị Công an bắt vì lừa đảo, cướp ngân hàng

Thứ Năm, ngày 10/02/2022 10:39 AM (GMT+7) Chia sẻ

Các giọng ca đốn tim giới trẻ bị bắt giữ vì việc làm sai trái của mình.

Nguyễn Bảo Linh

Ngày 9.2.2022, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết, đã ra thông báo truy tìm đối với Nguyễn Bảo Linh (SN 1988) để phục vụ điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” liên quan đến cuộc thi “Hoa hậu Doanh nhân sắc đẹp Việt Nam 2020” xảy ra tại TP.HCM và một số tỉnh thành.

Nguyễn Bảo Linh đang bị Công an TPHCM truy tìm để điều tra hành vi lừa đảo

Qua tìm hiểu, Nguyễn Bảo Linh (còn được biết đến với tên Spirit Nguyễn) là giọng ca ghi dấu ấn từ chương trình “Ca sĩ giấu mặt”. Nam ca sĩ quê Bến Tre từng cho ra mắt album đầu tay “Tập quên quá khứ” năm 2017, thu hút hàng chục nghìn lượt xem. Nguyễn Bảo Linh cũng đạt danh hiệu Nam vương Việt Nam Quốc tế Châu Á tổ chức tại Thái Lan một năm sau đó. Trở về từ cuộc thi, anh từng được nhiều người chào đón ở sân bay.

Ngoài vai trò của một ca sĩ, Nam vương, Nguyễn Bảo Linh còn là doanh nhân, chủ cửa hàng thời trang và thành lập một công ty giải trí. Giọng ca 8X đứng ra tổ chức nhiều cuộc thi sắc đẹp, trong đó có “Hoa hậu Doanh nhân sắc đẹp Việt Nam 2020”. Vì tổ chức thi hoa hậu “chui” khi không được cơ quan thẩm quyền cấp phép nên công ty của anh bị xử phạt 90 triệu đồng. Vì đạt giải nhưng không được cấp bằng chứng nhận, nữ doanh nhân đăng quang Hoa hậu đã tố cáo Nguyễn Bảo Linh có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền lên tới cả tỷ đồng.

Diệp Thanh Phong

Diệp Thanh Phong có nhiều bài hát được giới trẻ yêu thích

Thông tin ca sĩ triệu view Diệp Thanh Phong bị bắt giữ vì lừa đảo những ngày giáp Tết thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Theo đó, ngày 31.1.2022, Cơ quan CSĐT Công an quận Tân Bình (TP.HCM) quyết định tạm giữ hình sự Ngô Anh Tâm (31 tuổi) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngô Anh Tâm hoạt động trong làng giải trí với nghệ danh Diệp Thanh Phong. Thời kỳ năm 2016 - 2017, nam ca sĩ có nhiều bản hit như “Vạn vật thay đổi vật chất lên ngôi”, “Em của kỷ niệm”, “Chia đôi bầu trời”… Đáng chú ý, sản phẩm nổi bật nhất của Diệp Thanh Phong là phim ca nhạc “Tứ đại học đường” chạm mốc 18 triệu view, được giới trẻ yêu thích.

Sau thời gian điều tra, Công an đã bắt giữ Ngô Anh Tâm. Tại cơ quan chức năng, nam ca sĩ thừa nhận thực hiện hàng loạt vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản ở khắp các quận, huyện trên địa bàn TP.HCM từ cuối tháng 12.2021 đến nay.

Phùng Thị Thắng

Hot girl “Thách thức danh hài” là gương mặt quen thuộc trên sóng truyền hình

Ngày 21.12.2021, Tòa án nhân dân TP.HCM đã xử sơ thẩm bị cáo Phùng Thị Thắng (SN 1995) 19 năm tù vì tội “Cướp tài sản”. Theo đó, để có tiền tiêu xài, trả nợ, Thắng đã sử dụng hai trái nổ, bình khò lửa cùng chai xăng để uy hiếp nhân viên ngân hàng. Cướp thành công 2,2 tỷ đồng, Thắng ra khỏi ngân hàng, thay đổi trang phục rồi lẩn trốn và bị bắt giữ sau hai giờ.

Thông tin vụ cướp gây xôn xao dư luận một thời không chỉ vì đối tượng cướp ngân hàng là nữ, mà vì Thắng là một hot girl từng xuất hiện nhiều lần trên các gameshow truyền hình. Sở hữu ngoại hình ưa nhìn, cô gái trẻ nhận được nhiều thiện cảm của khán giả. Cô lấy nghệ danh là Kang Pi, giới thiệu mình là nhạc sĩ, ca sĩ tự do và có nghề tay trái là kinh doanh bất động sản.

Đặc biệt, Thắng gây ấn tượng sâu sắc với người xem chương trình “Thách thức danh hài”. Sự xuất hiện của hot girl 9X khi đó gây ra nhiều ý kiến tranh cãi khi mang tới phần thi dài dòng, nhạt nhẽo và gây khó chịu cho ban giám khảo. Nhiều bình luận nhận xét, phần thi của Thắng “lố” và “nhạt”, chiếm sóng tới 20 phút. Trước đó, Thắng cũng từng tham gia show hẹn hò “Tình Yêu Hoàn Mỹ”, tỏ tình với Will (cựu thành viên nhóm 365) nhưng bị anh từ chối.

Sau khi tham gia hàng loạt show truyền hình, Thắng hợp tác với diễn viên, ca sĩ Him Phạm ra mắt ca khúc “Đừng nói là yêu”. Giọng hát của cô từng được Trấn Thành khen ngợi. Thắng đầu tư hình ảnh để tiếp tục hoạt động nghệ thuật nhưng không nhận được nhiều sự chú ý. Trên kênh YouTube chuyên cover các ca khúc nổi tiếng bằng tiếng Việt và tiếng Hàn của mình, video cuối cùng được Thắng đăng tải vào tháng 8.2020, 2 tháng trước khi thực hiện vụ cướp ngân hàng.

Đường “Nhuệ”

Đường “Nhuệ” trong một MV ca nhạc

Nguyễn Xuân Đường (Đường “Nhuệ”) từng nổi tiếng trên Facebook và YouTube với thú chơi xe sang và tham gia diễn xuất trong nhiều MV ca nhạc, phim chiếu mạng như “Gã giang hồ”, “Luật lệ giang hồ”, “Tỷ phú đè đại gia”... Các vai diễn do Đường “Nhuệ” đảm nhận đều có hình mẫu hào hiệp, sống nghĩa khí, sẵn sàng bảo vệ những người yếu thế.

Đường “Nhuệ” và Phú Lê từng phát hành MV ca nhạc “Đời là thế thôi”. Ca khúc cán mốc Top 1 Trending YouTube Việt Nam khi ra mắt và đến thời điểm hiện tại đã thu hút hơn 138 triệu lượt xem, gây nhiều tranh cãi vì tính chất bạo lực.

Năm 2020, Công an tỉnh Thái Bình phát lệnh truy nã toàn quốc với Đường “Nhuệ” do đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương. Đến 21h cùng ngày, Công an đã bắt được Đường khi đang trốn ở Hà Nam. Ngày 18.11.2021, Tòa án Nhân dân tỉnh Thái Bình tuyên phạt Đường “Nhuệ” án phạt 22 năm tù tội “Cưỡng đoạt tài sản”. Cộng đồng mạng cho rằng đây chính là hình phạt xác đáng cho những tội danh của nam “giang hồ mạng”.

Nguồn: http://danviet.vn/ca-si-tram-trieu-view-hot-girl-thach-thuc-danh-hai-bi-cong-an-bat-vi-lua-dao-c...Nguồn: http://danviet.vn/ca-si-tram-trieu-view-hot-girl-thach-thuc-danh-hai-bi-cong-an-bat-vi-lua-dao-cuop-ngan-hang-50202210210409009.htm