Ca sĩ Mạnh Quỳnh: "Tôi và vợ có hợp đồng hôn nhân"

Thứ Ba, ngày 16/03/2021 09:30 AM (GMT+7)

Mạnh Quỳnh thừa nhận đây là lần đầu về quê hương lâu nhất do anh phải cách ly vì dịch Covid-19 khiến bà xã rất lo lắng. Nhân đây, nam ca sĩ chia sẻ cởi mở với Dân Việt về cuộc sống của anh tại Mỹ.

Mạnh Quỳnh có hợp đồng khi kết hôn với vợ

Tình hình dịch bệnh có ảnh hưởng thế nào đối với cuộc sống và công việc của ca sĩ Mạnh Quỳnh?

- Cuộc sống của ca sĩ ở hải ngoại rất khó khăn do dịch bệnh, tất cả mọi ngành nghề đều hạn chế đến đóng cửa. Tình hình âm nhạc và sinh hoạt nghệ thuật là đóng cửa hết. Tôi và gia đình ra ngoài ăn uống còn hạn chế tối đa. Tôi nghĩ phải đến cuối năm nay thì tình hình mới cải thiện. Tôi là người sống vì gia đình, dịch bệnh suốt một năm qua nên tôi dành thời gian chăm sóc gia đình. Tôi đi hát hơn 20 năm, công việc của tôi là cuối tuần xách vali đi hát mà nay không được hát suốt 1 năm qua thì đó là điều mà tôi rất buồn, còn về kinh tế ảnh hưởng cũng có nhưng không đến nỗi nào.

Lần đầu tiên ca sĩ Mạnh Quỳnh trở về quê hương một thời gian dài do dịch Covid-19.

Suốt 20 năm qua, cứ cuối tuần - khoảng thời gian lẽ ra là gia đình quây quần thì Mạnh Quỳnh lại xách vali đi hát và hát chung với nhiều nữ ca sĩ xinh đẹp, bà xã anh có ghen không? Cuộc sống của Mạnh Quỳnh và bà xã ra sao khi có người chồng nổi tiếng và nhiều fan hâm mộ?

- Tôi đi hát cuối tuần, ngày thường thì ở nhà. Khi kết hôn tôi đã có hợp đồng với bà xã: "Em yêu anh, cưới anh thì phải chấp nhận tính chất công việc của anh là phải đi làm cuối tuần chứ không như những cặp đôi gia đình khác cuối tuần đi chơi!". Tất nhiên, ban đầu bà xã cũng không quen lắm nhưng bù lại ngày thường tôi ở nhà chu toàn vai trò làm chồng làm cha nên vợ cũng dần chấp nhận. Ghen thì phụ nữ nào cũng có. Vợ tôi cũng ghen nhưng bà xã cũng hiểu đó là công việc. Tôi diễn chung với Phi Nhung hơn 20 năm nay còn không có tình ý gì xảy ra thì làm sao hát cùng ca sĩ khác có gì xảy ra được!

Các con tôi có bạn bè là người Mỹ. Họ không biết về âm nhạc của tôi.

Bí quyết giữ lửa hôn nhân của gia đình ca sĩ Mạnh Quỳnh là gì?

- Tôi đi hát xong và về nhà cùng vợ con, quây quần cùng gia đình thôi. Tôi nghĩ đây là điều mà trong cuộc sống ai cũng mong vậy. Bây giờ thì khác hơn, xưa tôi hát đủ các ngày cuối của 4 tuần/tháng thì bây giờ tôi chỉ hát 2-3 tuần thôi, thời gian còn lại tôi đi shopping, đi dã ngoại với vợ con để cuộc sống cân bằng sự nghiệp với gia đình. Tôi tự tin là tôi khéo trong cách cân bằng gia đình và công việc.

Bà xã chắc đóng vai trò quan trọng trong gia đình vì Mạnh Quỳnh đi lưu diễn nhiều?

- Đúng vậy, trong nhà tôi, bà xã đóng vai trò chính quán xuyến mọi việc. Thời gian này là lần đầu tiên tôi về Việt Nam xa gia đình lâu nhất. Lần về Việt Nam dài nhất là năm 2016 để làm liveshow thì tôi ở lại 3 tuần, lần này do dịch bệnh nên tôi ở lâu hơn mất 2 tuần cách ly rồi. Bà xã không an tâm do dịch bệnh nên mỗi ngày tôi đều phải livestream động viên vợ con.

Mạnh Quỳnh có định hướng các con ra sao trong cuộc sống không?

- Hai con sống ở Mỹ từ nhỏ, tôi đi hát cuối tuần đúng khoảng thời gian con đi học về nhà nên tôi không có nhiều thời gian dạy con học tiếng Việt nên các con không nói rành tiếng Việt. Tôi nói tiếng Việt thì các con nghe nhưng trả lời lại bằng tiếng Anh, đây là một thiếu sót mà bây giờ tôi đang khắc phục. Trong nền giáo dục, các con ảnh hưởng chi phối kiểu sống hiện đại. Tôi dạy con không áp đặt mà lắng nghe chia sẻ cũng như hướng con tới sự hòa đồng, cởi mở thân thiện nhưng phải luôn kính trên nhường dưới theo nề nếp truyền thống gia đình Việt, may mắn là hai con cũng ngoan và làm theo.

Các con lớn thì chịu sự ảnh hưởng của sự tự do, phóng khoáng phương tây thì có bao giờ xảy ra sự mâu thuẫn trong cách dạy con của hai cha con không?

- Không có mâu thuẫn gì vì hai con lớn tự lập nhiều cách dạy con theo nếp truyền thống là tôi dạy con từ nhỏ rồi.

Phi Nhung - Mạnh Quỳnh đã song ca ăn ý suốt 20 năm qua.

Các con nói gì về sự nổi tiếng của ba Mạnh Quỳnh?

- Các con không quan tâm đến sự nổi tiếng của ba lắm! Các con tôi có bạn bè là người Mỹ. Họ không biết về âm nhạc của tôi, còn các bạn Việt có biết cháu là con của Mạnh Quỳnh thì cũng biết vậy thôi vì các con có sở thích khác. Các con tôi thích đàn piano và nhạc tây, cả hai chơi rất giỏi piano và đi thi văn nghệ theo phong trào giữa các tiểu bang. Ở nhà khi tôi mở đĩa Thúy Nga Paris Bynight các con xem được nửa bài của ba rồi thôi, không có ý kiến gì!

Về Việt Nam biểu diễn đó có là điều Mạnh Quỳnh nghĩ tới?

- Sau liveshow kỉ niệm 20 năm ca hát vào năm 2016, Mạnh Quỳnh có ý định chậm lại, không muốn hát hò nhiều nữa vì muốn dành thời gian cho con vì 2 năm nữa các con vô đại học rồi. Sau khi con vào đại học thì mình mới tính được công việc.

Việc kết hợp với ca sĩ Phi Nhung sau bao nhiêu năm ca hát có thay đổi cảm xúc không anh Mạnh Quỳnh?

- Lần này tôi về là vì công việc gia đình nhưng một năm qua hai anh em tôi không hát chung do dịch bệnh Covid-19. Lần này, tôi về Phi Nhung kết hợp với tôi vài show nho nhỏ. Khi hát với các nữ ca sĩ tôi phải có cảm xúc thì mới diễn tốt được. Với Phi Nhung, song ca 20 năm qua tôi vẫn không có gì thay đổi về cảm xúc. Đối với tôi khi hát phải diễn để bài hát được mượt mà tình cảm hơn. Với Phi Nhung thì hai anh em giờ cũng lớn tuổi rồi nên khi diễn cũng ý tứ hơn chứ không đùa nhiều nữa, còn trình diễn vẫn cảm xúc và khi hát rất hòa quyện.

Có phải do lập gia đình có con lớn rồi nên Mạnh Quỳnh phải giữ hình ảnh?

- Không hẳn vậy, tôi hát cùng Phi Nhung lúc nào cũng vẹn nguyên cảm xúc có khác chỉ là mình không phải người trẻ như 20 năm trước nên giao tiếp diễn xuất không thể như thời trai trẻ. Người có tuổi không thể dùng lời lẽ của những cặp mới lớn yêu nhau được. Cái gì cũng theo từng giai đoạn.

Mạnh Quỳnh có gia đình, Phi Nhung thì chưa, có khi chị còn an yên với cuộc sống độc thân như vậy, anh có khuyên Phi Nhung về việc tìm chỗ dựa tình cảm không?

- Hai anh em tuy sống xa nhau nhưng tôi luôn dõi theo nhau chia sẻ với cuộc sống của Phi Nhung. Tôi tôn trọng quyết định của Phi Nhung. Phi Nhung sống với các con nuôi suốt bao nhiêu năm nay, có thể cô ấy bằng lòng với cuộc sống như vậy và có niềm vui như vậy. Thế nên nếu có một tình yêu khác thì Phi Nhung sẽ không tập trung được cho các con cũng như không tập trung được cho công việc. Khi đã có gia đình thì sẽ phải chi phối thời gian cho gia đình nữa, mà Phi Nhung sống vì nghệ thuật, sống vì lòng thiện nguyện mà cô ấy an yên thì cứ để Phi Nhung vui như thế. Tôi tin tình cảm còn là duyên số nữa đủ duyên tình yêu đến thì biết đâu Phi Nhung cũng không từ chối.

Với Mạnh Quỳnh - Phi Nhung là người phụ nữ tuyệt vời nhất để hát đôi

Trong hơn 20 năm hai anh chị song ca nhìn ăn ý còn trong quá trình tập làm việc có bất đồng ý kiến không và cách mà giải quyết?

- Tôi với Phi Nhung là hai người khắc khẩu. Trong lúc làm việc hay cãi nhau vì tôi muốn cái cái này thì Nhung muốn cái kia. Nhưng khi lên sân khấu tôi luôn nhường nhịn nữ ca sĩ, nương theo cho bài hát trọn vẹn thì cũng đâu vào đó. Khán giả thấy trên sân khấu diễn mùi mẫn vậy chứ có khi trước đó lúc tập chương trình hai anh em còn cãi nhau về cách hát sao cho hay nhất đó chứ!

Mạnh Quỳnh cũng song ca với nhiều nữ ca sĩ hải ngoại, trong đó hát với ai anh thấy tự tin ăn ý phối hợp nhất?

- Khi hát với nữ ca sĩ, tôi luôn dành quyền ưu tiên cho nữ nhưng hát với Phi Nhung tuyệt vời nhất, cả hai rất tự nhiên, hát với nhau bằng cảm xúc rất thật. Còn hát với ca sĩ khác thì vẫn cảm xúc nhưng ở một mức độ giới hạn không gần gũi, không gắn bó như một cặp đôi bằng hát với Phi Nhung.

Ngược lại, Phi Nhung đóng vai trò như thế nào đối với Mạnh Quỳnh?

- Ngoài đời, xưa giờ Phi Nhung với Mạnh Quỳnh là người bạn người anh em thân tình người trong cuộc sống. Còn khi lên sân khấu Phi Nhung là một người bạn diễn khó có ai thay thế được với tôi.

Kế hoạch âm nhạc gần nhất của Mạnh Quỳnh là gì anh có thể tiết lộ không?

- Nếu không có dịch bệnh covid, tôi và Phi Nhung sẽ có liveshow kỉ niệm 20 năm song ca trên sân khấu Thúy Nga Paris by night rồi đi lưu diễn khắp Mỹ, châu Âu, Úc và Việt Nam. Hy vọng năm nay tình hình dịch bệnh hết thì sang năm chúng tôi sẽ làm liveshow này.

Trong 20 năm ca hát, anh có điều gì hối tiếc chưa thực hiện được không?

- Tôi là người sống an phận, những gì mơ ước tôi đã làm được, hoài bão lớn nhất trong cuộc sống là liveshow 20 năm ca hát đã làm được trọn vẹn rồi nên giờ tôi cứ an yên sống thôi không đòi hỏi gì hơn nữa. Mạnh Quỳnh gửi lời cảm ơn khán giả luôn yêu thương ủng hộ Mạnh Quỳnh suốt thời gian qua.

Cảm ơn ca sĩ Mạnh Quỳnh đã chia sẻ thông tin!

