- Đón nhận tin mang thai khi vừa được quyết định trở lại dẫn Thời sự 19h, chị có cảm xúc như thế nào?

Việc mang thai là điều rất bất ngờ với tôi và gia đình. Chúng tôi rất mong chờ con nhưng vẫn để mọi thứ theo tự nhiên, duyên đến thì mình nhận. Thật bất ngờ khi tôi nhận quyết định quay lại dẫn Thời sự 19h cũng là thời điểm phát hiện có em bé. Hai niềm vui đến cùng lúc đồng nghĩa mình phải lựa chọn, có thể không gắn bó lâu dài với Thời sự 19h. Thật lòng, đây là bản tin rất quan trọng và ai đã là biên tập viên đều mong muốn được một lần chạm ngưỡng đó. Đây không phải là tham vọng mà giống như một cái đỉnh mình mong muốn đạt được để khẳng định cho bản thân có tiến bộ.

Đúng lúc tôi đạt được cái ngưỡng đó thì lại đón nhận niềm vui của riêng cá nhân nên phải lựa chọn. Cuối cùng tôi chọn lùi lại một bước để thực hiện thiên chức làm mẹ. Có thể hơi tiếc nuối một chút, nếu mọi việc chênh lệch một chút sẽ trọn vẹn hơn nhưng con cái là duyên, lộc trời nên tôi rất vui. Tôi hy vọng sau khi hoàn thành sứ mệnh làm mẹ và quay trở lại vẫn nhận được sự đón nhận, yêu mến của khán giả.

- Dù trở lại dẫn Thời sự 19h trong khoảng thời gian ngắn, tầm 2 tháng nhưng chị đã nhận được nhiều yêu mến của khán giả, không còn bị so sánh với các anh chị đi trước như BTV Hoài Anh. Chị nghĩ sao về điều này, đây có phải là may mắn?

Tôi dẫn Thời sự 19h trong khoảng thời gian rất ngắn và hiểu rõ mình đi sau chị Hoài Anh. Chị ấy là một cái bóng quá lớn, quá được yêu mến nên để đạt được thành công như thế là điều quá khó. Bản thân tôi rất ngại so sánh, may mắn là sự so sánh này không quá tệ hay chênh lệch đến mức mọi người khó chịu cho rằng cô này chẳng xứng đáng thay thế vị trí BTV Hoài Anh.