Bỏ chồng đại gia vì bạo hành, hoa hậu U50 "lột xác" như gái đôi mươi

Thứ Năm, ngày 07/06/2018 18:05 PM (GMT+7)

Không những ngày càng trẻ trung bất chấp tuổi tác, La Lâm còn được thiếu gia kém 20 tuổi cầu hôn.

Thâm Cung Kế hiện là bộ phim truyền hình đề tài cung đấu đình đám nhất thời điểm hiện tại. Bộ phim được phát sóng song song tại Hong Kong, Đài Loan và Việt Nam từ ngày 21.5. Trong khi đó, Trung Quốc mặc dù ban đầu có hơi ngần ngại trong việc phát sóng nên phải lùi thời gian lên sóng lại nhưng ngay khi ra mắt tại thị trường đại lục, bộ phim cũng đã đạt tỷ lệ người xem khủng.

"Thâm Cung Kế" đang là phim cung đấu được chú ý nhất hiện nay

Không chỉ được đánh giá cao bởi nội dung kịch tính, hấp dẫn, Thâm Cung Kế còn cuốn hút người xem bởi dàn diễn viên thực lực bậc nhất TVB như: Lưu Tâm Du, Hồ Định Hân, Mã Tuấn Vỹ, Mã Quốc Vinh... Đặc biệt, sự xuất hiện của Hoa hậu Á Châu 1991 của đài ATV– La Lâm trong vai phản diện Từ Tương Tư thu hút được sự chú ý của đông đảo khán giả.

Ở tuổi 50, người đẹp vẫn giữ được sắc vóc trẻ trung đến bất ngờ. Tuy nhiên, đằng sau vẻ đẹp không tuổi đó, La Lâm cũng từng phải trải qua rất nhiều thăng trầm trong cuộc sống, đặc biệt là cuộc hôn nhân không mấy hạnh phúc với người chồng đại gia.

La Lâm khi thi Hoa Hậu Á Châu 1991

Xuất thân từ một tiếp viên hàng không, sở hữu gương mặt khả ái và thân hình lý tưởng, La Lâm giành vương miện Hoa hậu Á Châu 1991 do đài ATV tổ chức một cách vô cùng thuyết phục. Ngay sau khi đăng quang, La Lâm về đầu quân cho ATV và 3 năm sau đó, chuyển sang làm việc cho TVB và gặt hái thành công vang dội với 2 bộ phim kinh điển của đài là Cuộc Tình Vạn Dặm, Chân Tình.

La Lâm kết hôn cùng doanh nhân Lưu Minh Khôn và sinh 3 con trai

Tuy nhiên, năm 1996 khi đang trên đỉnh cao sự nghiệp, La Lâm tuyên bố “theo chồng bỏ cuộc chơi”. Cô kết hôn với Lưu Minh Khôn – một doanh nhân giàu có và là con của một đại gia có tiếng trong lĩnh vực kinh doanh nhà hàng tại Hong Kong. Từ đó, La Lâm dần rút lui khỏi làng giải trí để chăm lo gia đình. Cô lần lượt hạ sinh cho nhà họ Lưu 3 cậu con trai kháu khỉnh. Ngoài ra, người đẹp còn thường xuyên góp mặt trong các chương trình thiện nguyện, chính vì thế, cô còn được mệnh danh là “Hoa hậu Á châu đoan chính, cao quý nhất”.

Do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế châu Á năm 1997, công việc kinh doanh của Lưu Minh Khôn gặp trục trặc. Thậm chí, ông phải đệ đơn xin phá sản và đưa cả gia đình sang Singapore sinh sống. Trong lúc khó khăn, La Lâm vẫn nhất mực ở bên cạnh chồng, đồng thời bước ra ngoài kinh doanh để giảm bớt gánh nặng kinh tế cho ông xã.

La Lâm khóc khi kể sự thật về cuộc sống làm dâu nhà giàu

Chính vì thế, vợ chồng La Lâm luôn được mệnh danh là cặp đôi mẫu mực của làng giải trí. Tuy nhiên, năm 2013, người đẹp sinh năm 1968 đã khiến nhiều người bất ngờ khi tuyên bố đã ly hôn chồng. Sau đó, cuộc sống thực sự khi làm dâu nhà giàu của cô mới được hé lộ: “Tôi chưa bao giờ được hưởng hạnh phúc khi làm dâu nhà giàu”.

Theo lời kể của La Lâm, tài chính trong nhà đều do chồng nắm giữ: “Anh ta chi trả học phí của các con và mua sắm vật dụng gia đình. Những vật dụng cá nhân của tôi, tôi đều phải tự bỏ tiền túi ra mua”.

Tuy nhiên, lý do thực sự dẫn đến quyết định ly hôn chính là việc La Lâm bị chồng bạo hành. Cô cho biết, do bất đồng quan điểm trong cuộc sống nên chồng cũ thường xuyên “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” với cô. Trước đây, cô không dám công khai chuyện này là do không muốn làm ảnh hưởng đến các con.

La Lâm ở tuổi 50 khiến ai cũng trầm trồ vì vẻ đẹp không tuổi

Sau đổ vỡ hôn nhân, La Lâm đang có cuộc sống độc thân vô cùng vui vẻ. Cô vừa kinh doanh, vừa quay trở lại đóng phim. Đặc biệt, thể hình bốc lửa cùng làn da mịn màng của cô ở tuổi 50 khiến ai cũng phải trầm trồ tán dương.

Năm 2015, cô cho ra mắt bộ sách ảnh nhằm khoe khéo hình thể gợi cảm và vẻ đẹp bất chấp tuổi tác của mình. Không chỉ truyền thông trong nước mà truyền thông nước ngoài cũng hết lời khen gợi người đẹp. Một chương trình truyền hình của Nhật Bản còn mời La Lâm làm khách mời để chia sẻ bí quyết gìn giữ tuổi xuân của mình.

Cô vẫn giữ được hình thể vô cùng gợi cảm, bốc lửa

Thậm chí, cô còn được trai trẻ kém 20 tuổi cầu hôn

Năm 2016, La Lâm lại gây bất ngờ khi sang Pháp chụp một bộ ảnh quảng bá cho nhãn hiệu rượu vang mà cô đang cung cấp, trong đó, người đẹp 50 tuổi mặc váy cưới và tạo dáng bên một chàng trai trẻ. Theo điều tra của cư dân mạng, chàng trai trẻ này có gia thế giàu có, kém La Lâm 20 tuổi và vô cùng si mê cô. Nhiều nguồn tin còn khẳng định, anh chàng này đã cầu hôn người đẹp nhưng bị cô từ chối. Hoa hậu Á Châu 1991 có vẻ như đang vô cùng thận trọng trong chuyện tình cảm sau một lần đổ vỡ hôn nhân.