Bất ngờ với danh tính chàng trai xuất hiện trong cảnh tắm nóng bỏng của Linh Miu

Thứ Hai, ngày 16/12/2019 17:33 PM (GMT+7)

Trai lạ xuất hiện trong phòng tắm của Linh Miu khiến dân mạng “phát sốt” tìm kiếm danh tính là ai?

Trong sản phẩm âm nhạc mới nhất của ca – nhạc sĩ Non Hanta được đăng tải ít ngày trước, cộng đồng mạng không khỏi bất ngờ khi nhận ra nữ chính- diễn viên Linh Miu tham gia diễn xuất. Bên cạnh đó, còn có sự xuất hiện của 2 chàng trai đều là bạn diễn của Linh Miu trong sản phẩm này.

Hot girl Linh Miu xuất hiện bên 2 chàng trai lạ trong MV mới.

Không như nhiều ca sĩ khác, Non Hanta trong ca khúc “Không ai yêu mình bằng mình” đã không trực tiếp tham gia diễn xuất, thay vào đó là câu chuyện giữa Linh Miu và 2 bạn diễn nam. Đáng chú ý, nam chính luôn dõi theo Linh Miu và có mặt xuyên suốt MV cũng nhanh chóng được người xem “soi” ra danh tính.

Anh chàng được ví như "soái ca" của Linh Miu khi luôn âm thầm dành tình cảm cho cô.

Được biết, trước khi tham gia “Không ai yêu mình bằng mình”, An Nam- nam chính của MV này đã từng được cộng đồng mạng biết đến với vai trò ca sĩ. Anh chàng có vẻ ngoài hiền lành, thư sinh, từng gây ấn tượng qua một số ca khúc trước đó như: “Cưới em về”, “Vẫn như em ở đây”, “Mưa tan”, “Mình dừng lại đi em”…

Trong MV lần này, An Nam không chỉ gây chú ý khi vào vai “soái ca” luôn dõi theo nữ chính, ở bên cô những lúc cô đau khổ nhất trong tình yêu. Đặc biệt, có cảnh anh chàng còn xuất hiện trong phòng tắm của nữ chính. Thông thường, với những cảnh tắm xuất hiện trên phim hay sản phẩm âm nhạc đều bị nhận xét là cảnh nhạy cảm, tuy nhiên, lần này lại được nhận xét hoàn toàn khác. Từ cảnh An Nam có mặt trong phòng tắm, ánh mắt dành cho nữ chính đều được cho là phù hợp với mạch câu chuyện và không gây phản cảm.

Anh chàng luôn âm thầm xuất hiện khi nữ chính đau khổ vì tình yêu.

Về phần Linh Miu, nữ diễn viên từng gây tranh cãi trong một số sản phẩm trước đó khi khoe ngoại hình sexy gợi cảm, thoải mái tung ảnh nóng bỏng mặc chỉ trích từ dư luận… Nhưng lần này, người đẹp cũng được khen vì không còn hở bạo như trước, cảnh tắm cũng được che chắn cẩn thận, tiết chế vừa đủ.

Cảnh tắm nóng bỏng của Linh Miu trong MV được tiết chế hơn nhiều so với những vai diễn trước đây của cô nàng.

Giọng ca sinh năm 1993 tuy còn là gương mặt khá mới với khán giả, tuy nhiên, với sự phát triển mạnh của các kênh nghe nhạc trực tuyến, các ca khúc của An Nam cũng đã nhận được những phản hồi tích cực từ người nghe. Về lí do đã là ca sĩ vẫn tham gia diễn xuất trong 1 MV ca nhạc không phải do mình thể hiện, nam ca sĩ cho biết vì muốn học hỏi thêm về khả năng diễn xuất, có cơ hội tiếp xúc nhiều hơn với các bạn diễn để có kinh nghiệm cho các sản phẩm của mình sau này.

Sau dự án đóng chung với Linh Miu, An Nam khẳng định sẽ hoạt động nghệ thuật sôi nổi hơn trong năm tới.

Chàng trai gốc Thái Nguyên cũng ấp ủ nhiều sản phẩm sẽ ra mắt trong thời gian tới. Vốn được yêu thích bởi chất giọng ấm, giàu cảm xúc, An Nam quyết định tập trung phát triển dòng nhạc ballad thế mạnh của mình và cũng là thị hiếu của khán giả Việt.

