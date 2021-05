Bảo Thanh “Về nhà đi con” vượt cạn lần 2 thành công, dàn sao nô nức chúc mừng

Thứ Năm, ngày 13/05/2021 13:10 PM (GMT+7)

Gia đình nữ diễn viên 9X chính thức đón thêm một thành viên mới.

Mới đây, trên trang cá nhân, diễn viên Bảo Thanh đã vượt cạn thành công sau 9 tháng 10 ngày mang thai con thứ 2. Không giấu được hạnh phúc, Bảo Thanh chia sẻ niềm vui với bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ khi đăng ảnh ông xã âu yếm bế con, cùng dòng tâm tình: “Chào em gái yêu của bố mẹ”.

Ông xã Bảo Thanh bế con gái vừa chào đời

Ngay sau khi chia sẻ, bài viết của nữ diễn viên “Về nhà đi con” nhanh chóng thu về sự quan tâm của đông đảo dân mạng. Nhiều người gửi lời chúc phúc đến Bảo Thanh. Như vậy, sau cậu con trai đầu lòng 10 tuổi, thì gia đình Bảo Thanh chính thức đón thêm một bé gái. Tên ở nhà của bé là Nanu. MC Anh Tuấn, Vân Hugo, nghệ sĩ Xuân Bắc, Hồng Diễm, Quỳnh Nga... đều bày tỏ niềm vui và hào hứng chào đón sự ra đời của thiên thần nhỏ. Bố Sơn của “Về nhà đi con” (vai diễn của NSƯT Trung Anh) cũng gửi lời chúc mừng đến “con gái” của mình: “Ôi, chúc mừng hai vợ chồng con nhé, tuyệt vời”.

Trước đây, khi biết tin mang thai em bé thứ 2, diễn viên Bảo Thanh cho biết vợ chồng cô hạnh phúc vì có em bé đúng theo kế hoạch. Bảo Thanh cùng chồng kết hôn vào năm 2011, khi cô 21 tuổi và đang là sinh viên của trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Được biết, chồng Bảo Thanh, anh Nguyễn Đức Thắng làm trong ngành công an, bố chồng cô cũng là công an. Khi có người hâm mộ hỏi có phải kinh tế “phất lên” từ sau khi Bảo Thanh nổi tiếng với “Sống chung với mẹ chồng” hay không, nữ diễn viên khẳng định cô kiếm tiền không bằng một phần ông xã. Anh là trụ cột kinh tế chính trong gia đình. Ngoài làm công an, chồng Bảo Thanh còn có sự nghiệp kinh doanh phát đạt nên có thu nhập tốt.

Khoảnh khắc ông xã và con trai Bảo Thanh biết tin cô mang thai lần hai

Chia sẻ về cuộc sống hôn nhân hơn 10 năm, Bảo Thanh vô cùng trân trọng mối tình từ thuở hàn vi: “Ở bên nhau từ khi còn là cô cậu sinh viên chưa có gì trong tay, chưa đủ chín chắn, trưởng thành cho đến bây giờ khi cuộc sống đủ đầy hơn, 10 năm qua Thanh luôn trân trọng hạnh phúc mà mình đang có”.

Sau kết hôn, nữ diễn viên có cuộc sống hôn nhân vô cùng viên mãn với ông xã. Bảo Thanh tâm sự mặc dù chồng ít nói nhưng lại luôn yêu chiều bà xã và con trai đầu lòng. Bảo Thanh không tiếc những “lời có cánh” khi nói về ông xã: "Mình chắc sẽ không thể thỏa sức với đam mê diễn xuất nếu không có sự ủng hộ của anh và con". Vào tháng 6 năm ngoái, người hâm mộ xuýt xoa trầm trồ khi ông xã tặng Bảo Thanh chiếc xe sang 2,4 tỷ đồng. Gia đình diễn viên vừa chuyển tới căn hộ chung cư cao cấp mới.

Cuộc sống hôn nhân hạnh phúc của Bảo Thanh khiến nhiều fan ngưỡng mộ

Bảo Thanh sinh năm 1990, là một trong những gương mặt diễn viên truyền hình nổi bật hiện nay. Từ năm 8 tuổi, cô đã thể hiện khả năng diễn xuất khi tham gia vào bộ phim “Vào Nam ra Bắc”, và đạt giải “Nữ diễn viên phụ xuất sắc” tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 13 năm 2001. Vài năm trở lại đây, diễn viên 9X ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả với loạt phim truyền hình đình đám như “Sống chung với mẹ chồng”, “Về nhà đi con”, “Những ngày không thể quên”, “Người phán xử”...

