“Bạn gái” Sơn Tùng lộ cánh tay đỏ ửng, sưng tấy: Ngỡ ngàng khi biết nguyên nhân

Thứ Ba, ngày 01/09/2020 00:10 AM (GMT+7)

Trạng thái mới nhất của nữ ca sĩ khiến cư dân mạng lo lắng.

Tài năng, xinh đẹp và có phong cách thời trang ấn tượng, Thiều Bảo Trâm luôn là một cái tên hot đối với khán giả Việt Nam trong nhiều năm qua. Đặc biệt là chuyện tình “chưa bao giờ xác nhận” giữa nữ ca sĩ và Sơn Tùng M-TP khiến cho nhất cử nhất động của Thiều Bảo Trâm luôn thu hút rất đông sự chú ý từ dân mạng.

Mới đây, trên trang cá nhân, người đẹp 9X đăng tải khoảnh khắc thả dáng đầy sành điệu, thời thượng trong bộ outfit đơn giản, nhưng lại vô cùng chất lừ, kèm theo chú thích: “Lần hiếm hoi buộc tóc. Các bác cho mấy điểm ạ?”.

Tuy nhiên, dân mạng không để ý style tóc mới của nữ ca sĩ, mà đổ dồn sự chú ý vào phần cánh tay đỏ ửng đến kỳ lạ của “bạn gái tin đồn” Sơn Tùng. Ngay lập tức, người hâm mộ bày tỏ sự lo lắng khi nhìn thấy cảnh này. Không ít khán giả tinh ý nhận ra đây chính là vị trí hình xăm cũ của Thiều Bảo Trâm, rất có thể nữ ca sĩ đã xoá nó đi nên cánh tay mới có vết đỏ ửng kích ứng như vậy.

Theo những người có kinh nghiệm thì xoá hình xăm còn đau hơn lúc đi xăm, thế nên ai cũng ngợi khen cho sự chịu đựng giỏi của người đẹp gốc Thanh Hoá.

Chia sẻ về nguyên nhân xóa hình xăm, Thiều Bảo Trâm cho biết: “Vì Trâm thật sự thấy không hợp với hình xăm nữa. Mặc váy mà có hình xăm cứ thấy sai sai, rồi đi làm cứ phải che mất nửa lọ nền của chị make up, mà lý do to đùng nhất là thấy không hợp nữa ạ”.

Ngoài chuyện tình cảm hạnh phúc, thời gian gần đây, Thiều Bảo Trâm cũng khiến không ít người cảm thấy ngỡ ngàng trước sự "lột xác" của mình. Từ một cô gái theo đuổi phong cách cá tính, năng động và có gì đó “cool ngầu”, chuyển thành cô nàng có gu gợi cảm, nữ tính nhưng không kém phần quyến rũ.

