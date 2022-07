4 dì cháu “cực phẩm” nhà Trang Nhung tụ họp ở Singapore, khoe chân dài hút trăm ánh mắt

Nét đẹp duyên dáng cùng thần thái sang chảnh của 4 dì cháu khiến người đi đường phải trầm trồ.

Mới đây, Á hậu Trang Nhung đã có chuyến du lịch nghỉ dưỡng tại Singapore cùng 3 cô cháu gái gây chú ý với truyền thông thời gian qua.

Trang Nhung cùng 3 cô cháu gái Thanh Trâm (ngoài cùng bên trái), Lương Ánh My (bên phải Trang Nhung) và Lương Ánh Ngọc (ngoài cùng bên phải)

Đó là Nguyễn Thanh Trâm - cô gái sinh năm 2002 sở hữu gương mặt lai Tây và chiều cao 1m75. Vừa qua (26.6) Thanh Trâm đã xuất sắc giành giải Quán quân ở cuộc thi Hoa khôi sinh viên Be Your Next. Với nhan sắc và thần thái được so sánh như “Kendall Jenner phiên bản Việt”, Thanh Trâm đã được nhắm vào một vai trong bộ phim dành cho giới trẻ sắp ra mắt cuối năm 2022.

Tiếp đó, Lương Ánh My cũng đang là gương mặt hot trên TikTok và các nền tảng xã hội. Cô được yêu thích qua các clip tư vấn tình cảm cho các bạn trẻ cùng nhiều video quảng cáo. Được nhận xét là có nhiều nét giống người dì nổi tiếng, Lương Ánh My được kỳ vọng sẽ nối nghiệp Trang Nhung trở thành mỹ nhân đa zi năng.

Cô cháu gái thứ 3 - Lương Ánh Ngọc cũng ghi dấu ấn trong các bộ phim: “Chị trợ lý của anh”, “Gạo nếp gạo tẻ”, “Quý cô thừa kế”,…. Từ năm 18 tuổi, Ánh Ngọc đã xuất sắc vượt qua nhiều đối thủ nặng ký và giành ngôi vị Á quân "Gương mặt điện ảnh".

Trong loạt ảnh mới, cả 4 dì cháu đều diện trang phục do Trang Nhung thiết kế. Được làm từ chất liệu đũi tằm vừa mát mẻ vừa sang trọng, những bộ vest công sở được tô điểm thêm lớp vải lót có họa tiết da báo, kết hợp cùng những gam màu nóng tươi sáng, tạo cảm giác năng động, trẻ trung.

Để phù hợp lứa tuổi, Trang Nhung chọn váy cạp cao giúp hạn chế nhược điểm tối đa ở vùng bụng còn những cô cháu gái thì tự tin mặc đồ crop top và bra cách điệu để khoe eo thon. Mỗi thiết kế với dấu ấn phong cách cá tính đã giúp mỗi người đẹp khoe được đường cong cơ thể hút mắt.

Trang Nhung chia sẻ, sau thời gian bận rộn với công việc, cả gia đình lại muốn quây quần bên nhau và đi du lịch thư giãn. Mỗi chuyến đi, cô đều có thêm ý tưởng sáng tạo thời trang, ông xã thì thu hoạch được không ít ý tưởng sản xuất phim ảnh còn các cô cháu gái thì thỏa sức làm mới bản thân qua những concept chụp ảnh, quay video tiktok kết nối cùng fan…

