Cháu gái 2k2 cao 1,75m của Trang Nhung đẹp rạng rỡ bên Hoa hậu Đỗ Thị Hà

Thứ Hai, ngày 27/06/2022 23:08 PM (GMT+7)

Với chiều cao nổi bật, khuôn mặt đẹp lạ cùng tài năng nổi trội, Thanh Trâm đã giành ngôi vị cao nhất tại cuộc thi Hoa khôi sinh viên.

Ngày 26.6, cuộc thi Hoa khôi sinh viên Be Your Next đã diễn ra với kết quả chung cuộc, nữ sinh sinh năm 2002 Nguyễn Thanh Trâm lên ngôi Quán quân sau các phần thi: Trang phục truyền thống – áo dài, Trang phục dạ hội, Trang phục thể thao và Ứng xử.

Thanh Trâm diện áo dài trắng trong phần thi Trang phục truyền thống

Trên sân khấu, cô gái mang nét đẹp hiện đại hơi hướng phương Tây đã gây ấn tượng mạnh với đông đảo khán giả. Ngoài thành tích học tập loại giỏi, trình độ ngoại ngữ - tiếng Anh thông thạo, Thanh Trâm còn ghi điểm bởi thần thái tự tin được tích lũy qua nhiều năm làm mẫu ảnh, tham gia hoạt động nghệ thuật.

Thanh Trâm nhận giải thưởng cao nhất từ Hoa hậu Đỗ Thị Hà

Diện bộ váy đen với thiết kế xẻ cao tôn dáng, khoe khéo đôi chân dài mà chẳng hề phô phang, Thanh Trâm khiến khán giả hoàn toàn bị chinh phục.

Đặc biệt, khi nhận giải thưởng từ giám khảo khách mời – Hoa hậu Đỗ Thị Hà, chiều cao 1.75m đã giúp Thanh Trâm đẹp rạng ngời và không bị rụt rè.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà cũng dành nhiều lời khen tặng cho quán quân Thanh Trâm từ nhan sắc đến phong thái trình diễn ấn tượng, có gu thẩm mỹ riêng và đặc biệt rất cuốn hút.

Vợ chồng Trang Nhung - Hoàng Duy chúc mừng cháu gái

Khi cuộc thi khép lại, Hoa khôi Thanh Trâm tiếp tục gây bất ngờ với bạn bè khi nhận được rất nhiều hoa cùng sự chúc mừng từ người thân, trong đó có vợ chồng Á hậu Trang Nhung cùng đạo diễn - nhà sản xuất Hoàng Duy.

Thanh Trâm và bố mẹ

Trong niềm vui mừng Thanh Trâm đạt thành tích tốt, Trang Nhung vui vẻ chia sẻ với phóng viên có mặt tại hội thi: “Trang Nhung có 3 cô cháu gái rất thân thiết với nhau, có nhiều tính cách, sở thích giống nhau và thường bị nhầm là chị em hoặc bạn bè khi đi chơi chung. Thanh Trâm là con chị thứ hai của Trang Nhung. Từ bé, Thanh Trâm đã nổi trội về chiều cao so với các bạn đồng trang lứa. Bạn bè, ba mẹ mỗi lần gặp hay “nửa đùa nửa thật” trêu Trâm nên đi làm người mẫu, thi hoa hậu. Là dì của Trâm, tôi rất ủng hộ cháu theo đuổi ước mơ của mình”.

Do Thanh Trâm trước đây còn ở tuổi vị thành niên nên Trang Nhung chưa hướng cháu theo con đường showbiz chuyên nghiệp, mà đa số giành thời gian cho học tập. Đến nay khi Thanh Trâm đã bước vào năm thứ 3 Đại học, cũng có kinh nghiệm tham gia nhiều hoạt động nghệ thuật, Trang Nhung mới dần đưa cháu gái thử nghiệm một số bộ môn mà cô bé yêu thích.

Được biết cuộc thi Hoa khôi lần này là bước nhỏ đầu tiên trên chặng đường chinh phục ước mơ của Thanh Trâm, được chắp cánh bởi vợ chồng dì Nhung – chú Duy. Sắp tới, nữ sinh với khuôn mặt cá tính sẽ tiếp tục thi Hoa khôi sinh viên khu vực thành phố, là bước đệm cho những dự định tương lai gần là Hoa hậu hoàn vũ Việt Nam…

Chia sẻ với phóng viên, Thanh Trâm cho biết, cô tự tin vào chiều cao nổi bật của mình: “Em thấy các thí sinh ai cũng xinh đẹp và tài năng đó là lý do em muốn khám phá mình nhiều hơn qua các cuộc thi. Em mong mình có thể tiến xa hơn, học hỏi và tự trau dồi bản thân để được mọi người biết đến. Bên cạnh đó em cũng sẽ cố gắng để thực hiện mơ ước trở thành một người mẫu chuyên nghiệp hay là một diễn viên như dì Trang Nhung”.

Theo Thanh Trâm, Trang Nhung luôn bên cạnh chia sẻ cho cô về cuộc sống, đặc biệt là cuộc thi lần này. Người đẹp sinh năm 2002 cho hay: “Dì không muốn em đến với các cuộc thi từ quy mô nhỏ tới lớn với sự ganh đua mà luôn dặn dò: “Nghệ thuật là duyên, nếu con có duyên thì sẽ thành, còn nếu không có thì cố thế nào cũng không được". Dì cũng không muốn em và các chị vội vã khi chọn lựa bất cứ thứ gì, luôn mong muốn em trau dồi tập luyện nhiều hơn. Thật ra em cũng nghĩ cuộc thi tạo cho em áp lực để em cố gắng nhiều hơn và vượt qua chính bản thân mình. Dù có bước tiếp đến đâu em cũng sẽ học được nhiều thứ và trưởng thành hơn, tự lập hơn”.

Với khuôn mặt được nhiều người nhận xét có nét thần thái của siêu mẫu Kendall Jenner, Thanh Trâm đã được nhắm vào một vai trong bộ phim giành cho giới trẻ sắp ra mắt trong dịp cuối năm 2022. Đây hứa hẹn sẽ là một tác phẩm thú vị với sự diễn xuất của cô gái 21 tuổi cao 1,75m này.

