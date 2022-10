2 cao thủ võ thuật là đệ tử của Hồng Kim Bảo: Có người tàn đời vì thiếu nữ đáng tuổi con

Tài giỏi, nổi tiếng nhưng xung quanh họ chưa bao giờ ngớt thị phi.

Bành Vu Yến

Bành Vu Yến lần đầu gặp Hồng Kim Bảo khi cùng tham gia bộ phim Hoàng Phi Hồng. Khi ấy, vì ấn tượng bởi sự tử tế trong ứng xử cũng như nét diễn tiềm năng của Bành Vu Yến, "ông trùm làng phim võ thuật TQ" đã nhận ngôi sao 9X làm đệ tử.

Bành Vu Yến sở hữu khuôn mặt "ăn hình", vẻ đẹp nam tính, mạnh mẽ và cơ bắp quyến rũ. Khả năng diễn xuất của nam nghệ sĩ cũng được đánh giá cao. Những năm gần đây, Bành Vu Yến không đóng nhiều phim nhưng cứ mỗi lần xuất hiện, anh lại gây ấn tượng mạnh.

Nam diễn viên quen thuộc với khán giả Việt qua các phim: Tiên kiếm kỳ hiệp, Thiếu niên Dương gia tướng, Đại mạc dao, Điệp vụ tam giác vàng, Hoàng Phi Hồng, Tử chiến Trường Thành, Năm tháng vội vã…

Tháng 6/2022, báo Tinh Đảo Trung Quốc đưa tin, phim điện ảnh Tương tiến tửu do Bành Vu Yếm đóng chính, chuẩn bị khai máy. Tác phẩm thuộc thể loại hành động do Quan Trí Diệu đạo diễn, Lâm Địch An và Tiền Gia Lạc chỉ đạo võ thuật. Tương tiến tửu là bom tấn hành động, võ thuật hiếm hoi của Bành Vu Yến trong 4 năm trở lại đây.

Từ năm 2018, sau ồn ào giành ghế VIP của Lý Băng Băng, danh tiếng nam diễn viên đi xuống. Anh bị nhà sản xuất lạnh nhạt, mỗi năm chỉ đóng một phim.

Vẻ ngoài điển trai cùng sự nghiệp thành công là thế nhưng anh vẫn lẻ bóng suốt nhiều năm qua và chưa có ý định lập gia đình. Thực tế, trong lòng nam diễn viên họ Bành vẫn luôn chỉ có mình Thư Kỳ.

Trâu Triệu Long

Cậu học trò thứ 2 của Hồng Kim Bảo là Trâu Triệu Long – cái tên không còn xa lạ trong lòng người yêu phim Hồng Kông. Anh được "ông trùm" Hồng Kim Bảo chú ý và nhận làm con nuôi, hỗ trợ lăng xê trong Phản quyền lực.

Khi ấy, Trâu Triệu Long đã có chỗ đứng nhất định trong làng giải trí và cũng từng hợp tác nhiều lần với “sư phụ” của mình. Thường đảm nhận những vai diễn phản diện, Triệu Long là cái tên khiến loạt cao thủ như Chân Tử Đan, Lý Liên Kiệt, Thành Long phải " chừng".

Sau này, Trâu Triệu Long cũng dấn thân vào Hollywood, sau đó tham gia The Matrix bên cjanh nhiều diễn viên gạo cội.

Tuy nhiên, vụ scandal ngoại tình với gái trẻ đáng tuổi con đã ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp của nam diễn viên. Trâu Triệu Long trước đó vốn là người kín tiếng, lại luôn khiêm nhường nên không ít người bị sốc.

Những bức ảnh cho thấy Trâu Triệu Long đang vuốt ve đôi chân dài của một cô gái được chia sẻ rầm rộ trên mạng vào cuối năm 2017 khiến tin đồn càng lan truyền mạnh mẽ.

Câu chuyện trở nên căng thẳng hơn khi cô gái cho biết bị Trâu Triệu Long chuốc rượu say để cưỡng đoạt. Ngoài ra, nhiều nguồn tin thân cận cũng hé lộ rằng, hôn nhân với người đẹp Hong Kong Ông Vi Đức từ lâu đã chẳng còn mặn nồng nên tài tử mới đi tìm vui bên ngoài.

Dù sau đó Trâu Triệu Long đã lên tiếng xin lỗi vợ con nhưng anh vẫn khiến người hâm mộ thất vọng. Tượng đài võ thuật tài năng cũng từ đó sụp đổ.

