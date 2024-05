Xu hướng khách sạn mới nhất là glamping?

Trong những năm gần đây, một xu hướng mới đã làm mưa làm gió thế giới du lịch: glamping. Đã qua rồi cái thời phải vật lộn trong một chiếc lều mỏng manh hoặc chiếc RV chật chội. Thay vào đó, khách du lịch đang lựa chọn trải nghiệm ngoài trời sang trọng và thoải mái hơn, kết hợp những gì tốt nhất của cả hai thế giới.

Glamping cho phép du khách trải nghiệm cuộc phiêu lưu mà không phải hy sinh sự thoải mái. Và không chỉ những người đam mê hoạt động ngoài trời mới đón nhận xu hướng này; ngay cả những gã khổng lồ về khách sạn như Hilton và Hyatt cũng đang nhảy vào cuộc đua sang trọng, cung cấp những chiếc Airstream đã được tân trang lại và các cabin được trang bị nội thất làm chỗ ở thay thế cho khách của họ.

Glamping là gì?

Glamping, nghĩa là “cắm trại quyến rũ”, là một hình thức lưu trú ngoài trời sang trọng kết hợp cảm giác hồi hộp khi cắm trại với sự thoải mái và tiện nghi thường thấy ở các khu nghỉ dưỡng và khách sạn cao cấp. Không giống như cắm trại truyền thống, bao gồm việc dựng lều và ngủ trên mặt đất, glamping cung cấp nhiều lựa chọn sang trọng, chẳng hạn như lều đi săn, lều yurt, nhà trên cây và xe kéo đã được tân trang lại.

Tại những địa điểm cắm trại này, bạn sẽ thường tìm thấy những chiếc giường sang trọng, điện, nước sinh hoạt, hồ bơi và phòng tắm riêng. Glamping mang đến cho du khách trải nghiệm ngoài trời phong phú mà không phải hy sinh những tiện nghi hiện đại.

Hilton và Hyatt đang bắt tay vào hành động

Hai gã khổng lồ ngành khách sạn Hilton và Hyatt gần đây đã công bố quan hệ đối tác để mở rộng danh mục đầu tư hấp dẫn của họ. Hilton đã hợp tác với AutoCamp, công ty sở hữu một số khu cắm trại sang trọng trên khắp nước Mỹ. Các khu nghỉ dưỡng của AutoCamp nổi tiếng với các xe kéo Airstream cố định chuyển phòng khách sạn tại các điểm đến như Joshua Tree, Yosemite và Cape Cod.

Hilton chưa công bố số điểm mà khách sẽ cần để đặt chỗ tại khu nghỉ dưỡng AutoCamp; tuy nhiên, mức giá mùa hè trên trang web của AutoCamp bắt đầu ở mức khoảng 210 USD mỗi đêm, tương đương với giá khách sạn.

Hyatt gần đây đã thông báo rằng các thành viên của World of Hyatt hiện có thể sử dụng điểm của họ tại hơn 700 cơ sở lưu trú của thương hiệu khách sạn Mr and Mrs Smith, bao gồm 5 trong số 17 khu nghỉ dưỡng sang trọng của họ. Mr and Mrs Smith thậm chí còn đắt hơn, với phòng đôi có giá khởi điểm từ 971 USD/đêm tại khu nghỉ dưỡng của họ ở Công viên Quốc gia Yala của Sri Lanka và 3.223 USD/đêm tại địa điểm Suối nước nóng Dunton của họ.

Đặt chuyến đi glamping của bạn ngay hôm nay

Sự gia tăng của glamping thể hiện sự thay đổi trong cách chúng ta trải nghiệm những hoạt động ngoài trời tuyệt vời, kết hợp sự sang trọng với sự phiêu lưu theo cách thu hút nhiều khách du lịch. Với số liệu thống kê cho thấy mức độ phổ biến của các kỳ nghỉ glamping tăng lên đáng kể, cùng với các thương hiệu khách sạn lớn đang theo đuổi xu hướng này, chưa bao giờ là thời điểm tốt hơn để đặt chỗ cho kỳ nghỉ glamping của bạn. Cho dù bạn đang tìm kiếm một nơi trú ẩn yên bình trong một khu rừng hẻo lánh, một nơi trốn thoát lãng mạn dưới những vì sao hay một chuyến phiêu lưu cùng gia đình ở nơi hoang dã, glamping đều mang lại điều gì đó cho tất cả mọi người.

