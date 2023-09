Vì sao đồ "thuần chay" thường bị bỏ qua

Ăn chay là một lối sống ngày càng phát triển được hàng triệu triệu người trên toàn thế giới đón nhận. Lựa chọn chỉ tiêu thụ, sở hữu các sản phẩm không có động vật trong mọi thứ, từ thực phẩm đến quần áo. Về chế độ ăn thuần chay, một số người chọn nó vì lý do ăn kiêng, những người khác vì lợi ích sức khỏe của nó, và nhiều người vì bất kỳ quyền động vật hoặc nguyên nhân môi trường nào. Dù lý do là gì, chế độ ăn uống dựa trên thực vật có thể là một cách ăn uống rất lành mạnh. Các sản phẩm thuần chay hiện nay đã phổ biến rộng rãi hơn nhiều so với chỉ vài năm trước và ngay cả những sản phẩm luôn thuần chay tự nhiên hiện cũng được dán nhãn và quảng cáo là sản phẩm thuần chay, đặc biệt. Nhưng có vẻ như điều đó có thể thuận tiện cho một số người, nhưng nhãn thuần chay không phải lúc nào cũng tốt như vậy.

Một nghiên cứu gần đây được thực hiện tại Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) chỉ ra rằng những người ăn thịt ít có khả năng chọn các bữa ăn có nguồn gốc thực vật hơn khi chúng được mô tả bằng từ “thuần chay”.

Nghiên cứu được thực hiện hai lần trên hai nhóm sinh viên đại học khác nhau tại MIT. Trong mỗi nghiên cứu, cả hai nhóm sinh viên đều được mời tham dự các sự kiện ăn tối và được yêu cầu chọn trước một lựa chọn bữa ăn thông qua lời mời ảo. Các lựa chọn thực đơn là A- Một bánh cuộn hummus chay và B- Một bánh cuộn salad Hy Lạp. Đối với cả hai tùy chọn, từng thành phần đã được liệt kê.

Trong lời mời của cả hai nhóm sinh viên, thực đơn giống hệt nhau ngoại trừ một điểm khác biệt nhỏ. Đối với nhóm sinh viên đầu tiên, cuộn hummus chay được dán nhãn là thuần chay, trong khi cuộn salad Hy Lạp - có chứa phô mai feta - thì không. Từ “thuần chay” đã bị loại bỏ trong thực đơn của nhóm thứ hai.

Trong nhóm đầu tiên có nhãn ‘thuần chay’ trong thực đơn của họ, 36 phần trăm sinh viên đã chọn bữa tối thuần chay. Và khi nhãn ‘thuần chay’ bị bỏ qua, 60,7% sinh viên đã chọn chính xác món ăn đó trong thực đơn.

Trong nhóm thứ hai, 36% sinh viên chọn tùy chọn thuần chay đã biết và 63,8 người chọn cùng một mặt hàng khi nó không có từ “thuần chay” đi kèm.

Có vẻ như từ “thuần chay” là một thứ gì đó khó chịu đối với nhiều người, ngay cả khi họ có thể ăn được. Có thể là khi phát hiện ra một sản phẩm là thuần chay, một số người có thể tự động lịch sự loại trừ bản thân khỏi việc thưởng thức món ăn đó, để dành món ăn đó cho những người thích ăn chay. Nhưng giả định rằng một người nào đó ăn thịt không thể thưởng thức một gói rau đơn giản chỉ vì nó tình cờ là thuần chay là khá lạ lùng.

Đối với các sản phẩm thuần chay trên kệ không phải là thuần chay theo truyền thống, như sữa chua hoặc bánh mì kẹp thịt, một số trong số chúng thực sự rất ngon. Đó chỉ là thực phẩm dựa trên thực vật.

