Phong cách đặc trưng: Ăn mặc như James Bond, đỉnh cao của sự tinh tế

Một trong những người đàn ông có ảnh hưởng nhất trong lịch sử điện ảnh và thời trang nam giới là James Bond hào hoa. Với các thiết bị, mánh khóe và khả năng lôi kéo hầu hết mọi phụ nữ, anh ta đã chống lại điều tồi tệ nhất mà thế giới phải đưa ra thay mặt cho nữ hoàng và đất nước. Tất nhiên, đó không chỉ đơn giản là cách duy nhất mà anh ấy đi đầu trong văn hóa đại chúng. Mà đó cũng là phong cách hoàn hảo của anh ấy.

Nếu bạn đã xem sơ đồ phong cách Venn và thấy mình bị thu hút bởi nguyên mẫu James Bond, điều đó có nghĩa là bạn coi trọng hai điều trên hết: Chức năng và chất lượng là yếu tố được đề cao trong style của James Bond. Bạn kết hợp sự cống hiến cho trang phục bảnh bao với sở thích cho chức năng mạo hiểm. Cuộc sống của bạn không phải là ít vận động; bạn là một người đàn ông của hành động và một người sẽ luôn bước lên khi thời điểm đến. Tủ quần áo của bạn hỗ trợ lối sống đó bằng cách tuyển chọn những item có chất lượng cao nhất, không chỉ để có vẻ như được làm từ những vật liệu tốt nhất mà còn để bạn có thể di chuyển, hít thở và hoạt động ở mức hiệu quả cao nhất.

Nếu bạn muốn cải thiện tủ quần áo James Bond của mình, có ba điểm bạn có thể tập trung chú ý để luôn đảm bảo rằng bạn luôn đứng đầu trong trò chơi của mình.

Chàng điệp viên yêu thích sự sang trọng

Khi bạn sống cuộc đời của một điệp viên, bạn biết rằng mỗi ngày có thể là ngày cuối cùng của bạn. Bạn đặt tính mạng của mình lên hàng đầu và không suy nghĩ kỹ khi làm việc đó, nhưng đó là công việc. Ở nhà, bạn làm việc chăm chỉ, chơi hết mình và đắm chìm trong những khía cạnh xa hoa của cuộc sống. Bạn là Armani và Rolex, không phải JC Penney và Timex. Bạn không chỉ chọn mua những sản phẩm may mặc và đồ dùng chất lượng cao nhất; bạn cũng có thể nhận ra sự khác biệt bằng cách nhìn vào chúng trên đường phố.

Điều đó không có nghĩa là bạn phá sản mỗi khi có cơ hội. James Bond không thế chấp ngôi nhà để mua chiếc đồng hồ lặn Omega hay chiếc Aston Martin của anh ấy. Bạn cũng không nên hy sinh mọi thứ để chạy theo đồ hiệu. Chỉ cần biết những thương hiệu có chất lượng cao nhất mà bạn có thể mua được trong giai đoạn của cuộc đời và luôn tìm cách cải thiện. Chọn Fossil thay vì Timex, sau đó nâng cấp lên Citizen, Omega và cuối cùng là Breitling hoặc Rolex.

MI6 liên tục gửi James Bond đi thực hiện các nhiệm vụ tự sát mà những người đàn ông kém cỏi hơn sẽ không quay trở lại, nhưng họ làm rất phong cách. Hiểu rằng tủ quần áo của bạn là một khoản đầu tư và mỗi món đồ sẽ làm phong phú thêm phong cách sống của bạn.

Từ những người thợ may với tình yêu

Đây là một mẹo nhỏ mà thế giới quần áo nam cao cấp không muốn bạn biết: Bạn không cần phải chi một tay và một chân để trông có vẻ như bạn có tiền. Điều khiến những bộ quần áo chất lượng cao nhất có vẻ có chất lượng cao hơn những bộ quần áo còn lại đôi khi lại phụ thuộc vào độ vừa vặn. Nếu bạn xem James Bond di chuyển, hầu như mọi trang phục đều có vẻ như được chọn riêng cho anh ấy. Những bộ vest anh ấy mặc trông như được cắt vừa vặn với cơ thể anh ấy, với từng đường cong được chăm chút một cách chuyên nghiệp.

Bạn không cần phải chi 10.000 đô la cho một bộ đồ để trông giống James Bond; bạn có thể chi một phần nhỏ trong số đó cho một thợ may để làm cho một bộ com-lê nhỏ hơn trông giống như một bộ đồ trị giá 10.000 đô la bằng cách tìm thợ may phù hợp để may trang phục của bạn. May đo cũng không chỉ dừng lại ở những bộ com-lê; quần, áo sơ mi và thậm chí cả denim có thể được thay đổi để phù hợp với bạn một cách hoàn hảo. Chúng ta không nói tiết kiệm quần áo sang trọng hơn để ưu tiên những thứ rẻ hơn. Thay vào đó, hãy tận dụng khả năng của người thợ may đáng tin cậy của bạn để đưa bạn đi từ khung này sang khung khác thông qua sự chú ý đến từng chi tiết.

Cơ bản là mãi mãi

Đây là nơi mà nhiều người đàn ông mắc sai lầm lớn nhất khi mua sắm quần áo chất lượng cao. Họ nhầm lẫn đắt nhất với chất lượng cao nhất. Họ cũng thường thấy mình mặc những màu sắc tươi sáng và hoa văn kỳ lạ tốn tiền thay vì đầu tư vào những món đồ tồn tại mãi mãi, cả về độ bền và tuổi thọ của quần áo.

Nếu quan sát James Bond, bạn sẽ nhận thấy anh ấy không mặc những món đồ kỳ quặc. Trên thực tế, việc không thu hút sự chú ý về bản thân thường là một phần quan trọng trong công việc của anh ấy. Vì vậy, làm thế nào để anh ta thực hiện điều này? Bằng cách chỉ chọn những điều cơ bản chất lượng cao nhất. Anh ấy không phát cuồng với những họa tiết hoang dã trên bộ vest; thay vào đó, anh ấy làm cho màu xanh cơ bản của bạn trở nên bắt mắt nhất có thể. Anh ấy chọn những chất liệu đơn giản và những đường cắt cổ điển không bao giờ lỗi mốt, sau đó kết hợp chúng với những chi tiết thời thượng.

Người đàn ông với bộ quần áo di chuyển

James Bond là một người đàn ông yêu thích quần áo của mình là những lựa chọn sang trọng nhất trên thị trường. Tuy nhiên, vì anh ấy cũng là một người luôn ở bên bờ vực nguy hiểm nên anh ấy cần phải có khả năng di chuyển. Nguyên mẫu của Bond, James Bond là kiểu mẫu luôn tìm kiếm những loại trang phục giao nhau giữa chức năng và thời trang.

Nguyên mẫu James Bond thể hiện tâm lý rằng phong cách đàn ông không phải là những gì bạn mặc; đó là về cách bạn mặc nó. Trong khi hầu hết đàn ông có thể mặc một bộ vest xanh cơ bản và lạc vào đám đông, những người đàn ông thuộc nguyên mẫu này mua những thứ tốt nhất trong số những thứ tốt nhất và tin tưởng thợ may sẽ làm cho trang phục của họ trông sang trọng hơn nữa. Sống hết mình, chơi hết mình và tự thưởng cho mình những bộ quần áo nam tốt nhất, phù hợp với mình nhất.

