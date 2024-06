Vệ sĩ WAGs Anh được cảnh báo để mắt tới 'tiểu tam' của Kyle Walker

Kyle Walker lên khán đài gặp vợ con sau trận đấu với Đan Mạch hôm 20/6. Ảnh: PA

"Lauryn được coi là rắc rối và ác mộng tồi tệ nhất của Annie. Có tin ghế ngồi của Lauryn cách đó chưa đến 100 m. Annie rõ ràng không muốn dây dưa gì với Lauryn cả. Đội an ninh ý thức được sự hiện diện của Lauryn và được chỉ dẫn để đảm bảo Lauryn không đến gần khu vực của các WAGs. Lauryn là một kẻ dối trá và cơ hội. Họ lo rằng cô ta có thể gây chuyện. Nhưng xét đến những chuyện nhạy cảm xung quanh, cô ấy đã bị giữ tránh xa", nguồn tin nói.

Tờ The Sun cho biết Lauryn Goodman đưa nhóc Kairo - một trong hai chung của cô với Kyle Walker - tới sân Frankfurt Arena nơi tuyển Anh đấu Đan Mạch hôm 20/6. Cậu nhóc 4 tuổi mặc áo tuyển Anh in số hai của Kyle Walker. Vợ Kyle Walker cũng có mặt trên khán đài, đứng cùng nhóm vợ, bạn gái của các cầu thủ khác. Ba con trai của cô và hậu vệ Man City cũng mặc áo in số hai cùng chữ "bố" sau lưng giống Kairo.

Sau khi trận đấu kết thúc, Kyle Walker lên khán đài gặp vợ và các con. Annie Kilner đã chọn cách bay tới Đức mỗi trận đấu của Anh để các con cổ vũ bố rồi bay về thay vì ở lại khách sạn với nhóm các cô vợ, bạn gái (WAGs) khác bởi con trai thứ tư của hai vợ chồng Walker mới hơn hai tháng tuổi.

Lauryn Goodman đưa bé Kairo tới sân cổ vũ Kyle Walker hôm 20/6. Ảnh: Splash

Tháng trước Lauryn Goodman nói Kyle Walker đã đề nghị cung cấp vé các trận đấu của tuyển Anh tại Euro cho cô để Kairo được xem bố thi đấu để bù đắp việc cậu bé không được tới Qatar xem World Cup 2022. Tuy nhiên nguồn tin thân thiết với hậu vệ tuyển Anh bác bỏ, nói Kyle Walker không mời "tiểu tam" tới Đức.

Kyle Walker và Annie Kilner gắn bó từ những ngày tuổi teen và có ba con trai trước khi anh dan díu với Lauryn Goodman thời gian ngắn năm 2019. Kết quả cuộc tình chớp nhoáng này là bé Kairo chào đời năm 2020. Sau khi được tha thứ, hậu vệ Anh và Annie Kilner bí mật kết hôn và có thêm một con trai Rezon vào tháng 4 vừa qua. Tuy nhiên khi đang mang bầu Rezon, Annie Kilner phát hiện chồng vẫn qua lại với Lauryn Goodman, thậm chí còn có thêm một con gái. "Tiểu tam" được cho không ít lầm khiêu khích Annie Kilner. Vợ chồng Kyle Walker căng thẳng suốt từ đầu năm cho đến khi Euro 2024 gần khởi tranh mới dịu lại.

Trong trận đấu với Đan Mạch hôm 20/6 Kyle Walker cũng đá trọn 90 phút như trận mở màn gặp Serbia vài ngày trước. Tuy nhiên anh và các đồng đội có trận đấu không như ý, bị cầm hòa 1-1. Tuyển Anh vẫn đứng đầu bảng C với 4 điểm nhưng lỡ cơ hội giành vé sớm vào vòng 16 đội.

(Theo The Sun)

