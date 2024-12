Chris Hemsworth là gương mặt đẹp trai nhất thế giới năm 2024

Chris Hemsworth đã 12 lần có mặt trong danh sách "100 gương mặt đẹp trai nhất giới" của TC Candler và năm nay anh vươn lên vị trí dẫn đầu. Ngôi vị này những năm trước thuộc về tài tử phim Dune Timothée Chalamet (năm 2023) và "siêu nhân" vũ trụ điện ảnh D.C Henry Cavill (2022)...

Tài tử Chris Hemsworth.

Ở tuổi 41, Chris Hemsworth được khen vẫn giữ vẻ quyến rũ cả về hình thể lẫn gương mặt. Anh đánh bại nhiều sao trẻ trong top 10 như ca sĩ Keung To, nam diễn viên Trương Triết Hạn, ca sĩ Nhật Bản Ni-Ki hay Jungkook nhóm BTS...

Ngôi sao phim Thor nhiều lần vào danh sách những người đàn ông đẹp nhất hành tinh do các tạp chí bình chọn. Năm 2014, Chris Hemsworth được People vinh danh là Người đàn ông đương đại sexy nhất thế giới.

Chris Hemsworth thường xuyên chia sẻ hình ảnh trong phòng tập.

Chris Hemsworth cao 1,91 m, là nam diễn viên hiếm hoi kết hợp vẻ đẹp phong trần lẫn cơ bắp vạm vỡ. Chris duy trì phong độ nhờ tập luyện thể hình và thể thao bền bỉ. Anh hiện là một trong những ngôi sao phim hành động Hollywood có sức hút nhất.

Chris Hemsworth sinh năm 1983 tại Australia. Anh tham gia nhiều bộ phim truyền hình tại Australia trước khi đến Mỹ phát triển sự nghiệp. Chris ghi dấu ấn ở Hollywood khi đóng vai Thor trong loạt phim siêu anh hùng của vũ trụ điện ảnh Marvel từ năm 2011 đến nay. Tài tử cũng tham gia nhiều phim hành động khác như Star Trek (2009), Snow White and the Huntsman (2012), The Huntsman: Winter's War (2016), Men in Black: International (2019)... Năm nay, Chris được khen ngợi với vai phản diện trong phim bom tấn Furiosa: A Mad Max Saga.

Chris và vợ, Elsa Pataky.

Tài tử kết hôn với nữ diễn viên Fast and Furious Elsa Pataky hơn anh 8 tuổi. Cặp sao có chung ba người con là India Rose 12 tuổi và cặp song sinh con trai Tristan - Sasha 10 tuổi. Gia đình nam diễn viên hiện định cư ở vịnh Byron, Australia.