Top những gia vị chống viêm giúp bụng phẳng, khỏe mạnh

Việc kết hợp các loại thảo mộc và gia vị phù hợp vào chế độ ăn uống của bạn có thể tăng cường đáng kể sức khỏe của bạn, đặc biệt là khi giảm viêm, cải thiện tiêu hóa và đạt được bụng phẳng hơn. Nhiều thành phần tự nhiên này đã được sử dụng trong nhiều thế kỷ trong y học cổ truyền nhờ đặc tính chống viêm và tiêu hóa mạnh mẽ. Bằng cách thêm các loại thảo mộc và gia vị có hương vị và tăng cường sức khỏe này vào bữa ăn, bạn có thể hỗ trợ giảm cân và thúc đẩy quá trình tiêu hóa tổng thể tốt hơn.

1. Gừng

Gừng chứa các hợp chất hoạt tính sinh học như gingerol, có đặc tính chống viêm mạnh. Bằng cách giảm viêm trong ruột, gừng có thể giúp giảm bớt các triệu chứng khó chịu về tiêu hóa và đầy hơi, góp phần làm cho bụng phẳng hơn.

Chuyên gia dinh dưỡng Trisa Best nói: "Gừng có thể giúp giảm bớt các triệu chứng do khả năng giảm viêm và thúc đẩy quá trình tiêu hóa khỏe mạnh. Gừng đã được phát hiện có đặc tính chống co thắt tự nhiên, có thể giúp thư giãn các cơ trong đường tiêu hóa và giảm đầy hơi do co cơ."

2. Nghệ

Củ nghệ có đặc tính kháng khuẩn giúp duy trì sự cân bằng lành mạnh của vi khuẩn đường ruột. Hệ vi sinh vật đường ruột cân bằng rất quan trọng đối với sức khỏe tiêu hóa tổng thể và có thể ngăn ngừa các vấn đề như đầy hơi và chướng bụng. Củ nghệ có thể cải thiện chức năng của hàng rào ruột, giúp tăng cường hấp thu chất dinh dưỡng. Hấp thụ chất dinh dưỡng tốt hơn hỗ trợ sức khỏe tổng thể và có thể ngăn ngừa khó chịu về tiêu hóa. Ngoài ra, chất curcumin có thể tăng cường quá trình trao đổi chất, giúp cơ thể đốt cháy calo hiệu quả hơn. Tỷ lệ trao đổi chất tăng lên sẽ hỗ trợ giảm cân bằng cách thúc đẩy quá trình đốt cháy chất béo.

Curcumin, hoạt chất chính trong nghệ, được biết đến với đặc tính tăng cường trao đổi chất , cũng như các đặc tính chống viêm và chống oxy hóa khác.

3. Quế

Quế giúp ổn định lượng đường trong máu bằng cách cải thiện độ nhạy insulin. Lượng đường trong máu ổn định có thể làm giảm cảm giác thèm ăn và ngăn ngừa ăn quá nhiều, hỗ trợ kiểm soát cân nặng và giúp duy trì vòng bụng phẳng hơn.

Quế không chỉ là một loại gia vị thơm ngon mà còn là một chất chống viêm. Nó giúp kiểm soát lượng đường trong máu, có thể giúp ngăn ngừa sự tăng vọt insulin và hậu quả là tích trữ mỡ bụng. Ngoài ra, bằng cách kích thích dịch dạ dày, nó giúp tiêu hóa đồng thời hỗ trợ cơ thể hoạt động tốt hơn, giúp phân hủy thức ăn, làm giảm các vấn đề về tiêu hóa, do đó tăng cường sức khỏe đường ruột.

4. Tỏi

Đặc tính chống viêm của tỏi có thể giúp giảm viêm ở đường tiêu hóa. Điều này có thể làm giảm bớt sự khó chịu về tiêu hóa và góp phần tạo ra môi trường đường ruột khỏe mạnh hơn. Nó cũng được chứng minh là làm tăng tỷ lệ trao đổi chất, có thể hỗ trợ quản lý cân nặng.

Tỏi có các hợp chất lưu huỳnh như allicin, là chất chống viêm và kháng khuẩn mạnh. Những hợp chất này làm giảm viêm ruột, chống lại vi khuẩn có hại và thúc đẩy hệ thực vật đường ruột khỏe mạnh. Do tác dụng tích cực đối với quá trình tiêu hóa và hấp thụ chất dinh dưỡng, tỏi có thể gián tiếp tạo điều kiện thuận lợi cho việc kiểm soát cân nặng cũng như giúp bụng phẳng hơn bằng cách thúc đẩy sức khỏe đường ruột tối ưu.

