Thử thách tháng quý ông kiêng tuyệt đối "chuyện ấy" có khiến chàng dồi dào sinh lực?

Một trong “tứ khoái” của đàn ông trên đời này hẳn ai cũng biết là được hưởng thụ một đời sống tình dục đúng như mong muốn. Vậy việc ra đời phong trào No Nut November có tác động ra sao đến đời sống đàn ông thị thành?

Cùng tìm hiểu tháng thú vị này với bài viết dưới đây nhé!

Trước hết, No Nut November (được viết tắt là NNN) và còn được nhiều người gọi với tên gọi khác, đó chính là chào mừng đàn ông đến với thế giới "chay tịnh". Đây thực chất là một thử thách dành cho nam giới ở nước ngoài trên Internet, Facebook xoay quanh vấn đề kiêng cữ, trong đó những người tham gia phải kiêng hành vi tình dục trong tháng 11.

Theo Urban Dictionary, vào ngày 3 tháng 11 năm 2011, trên một trang mạng xã hội dành cho game thủ, có một anh chàng có nickname tương đối “trẻ trâu” là "bicboi6969696969", đã phát động một thử thách mang tên “No Nut November” để kêu gọi mọi người không hề có bất cứ hành vi tình dục nào trong tháng 11. Anh chàng này sau đó được tôn vinh như cha đẻ của phong trào đó.

Vài ngay sau đó ý tưởng này đã được liên kết với cộng đồng No-Fap (tạm dịch là ngừng "tự sướng") trên Reddit - một cộng đồng thanh niên trên mạng. Sự kiện bắt đầu nổi tiếng vào năm 2017, cộng đồng Reddit "r/NoNutNovember" đã tăng từ 16.500 người theo dõi vào tháng 11 năm 2018 lên 52.000 người theo dõi vào tháng 11 năm 2019.

Nhiều người không khỏi thắc mắc: Tại sao là tháng 11 chứ không phải những tháng còn lại? Thực ra, tên gọi của thử thách này được đặt ra theo cách chơi chữ NNN. Trong đó, từ Nut ám chỉ ejaculation (xuất tinh).

Những người đề ra phong trào này có luật chơi tưởng chừng đơn giản nhưng không đơn giản chút nào. Vượt qua tháng 11, họ sẽ được vinh danh bởi chính bản thân mình.

Những người khởi xướng và tham gia NNN tin rằng nếu hoàn thành thử thách cam go về tính kiên nhẫn và kỷ luật bản thân này, họ có thể đạt được nhiều lợi ích về sức khỏe thể chất lẫn tinh thần, giúp tăng cường sức mạnh, năng lượng và sự tập trung, có cơ hội để lưu trữ tinh dịch. Nhiều người tham gia tin rằng điều này sẽ giúp tăng chất lượng tinh trùng.

Ở nam giới, vòng đời của tinh trùng chỉ kéo dài từ 5-7 ngày, trong khi lượng tinh trùng cơ thể có thể sản sinh mỗi ngày lên đến con số 3 triệu. Nghĩa là, để tối ưu hóa chức năng sinh sản và duy trì nòi giống, cơ chế sinh tinh hoạt động giống như một dây chuyền sản xuất tự động và không ngừng nghỉ. Nhưng “kho chứa” của chúng ta có giới hạn về mặt vật lý, chưa kể việc “hàng tồn kho” sẽ bị suy giảm chất lượng chỉ trong thời gian rất ngắn. Chúng ta chỉ có thể chọn một trong hai, và tiến hóa đã lập trình theo hướng “lấy chất lượng bù số lượng” nhường chỗ cho những hạt giống mới với sức sống và khả năng nảy mầm cao hơn.

Thế nhưng thử thách này có thực sự tốt cho sức khỏe?

Còn theo ý kiến của các bác sĩ chuyên khoa niệu, đàn ông sẽ bỏ lỡ các lợi ích về mặt sức khỏe nếu tham gia vào thử thách này. Bác sĩ Rena Malik, một chuyện gia về niệu học, nói hiện tại không có bằng chứng về bất kỳ lợi ích sức khỏe nào của No Nut November, hoặc bất kỳ lợi ích nào của việc không "tự sướng".

Tóm lại, hiện tại không có bằng chứng về bất kỳ lợi ích sức khỏe nào của No Nut November. Đàn ông có thể lựa chọn tham gia No Nut November để có thêm trải nghiệm cá nhân, để gây quỹ, để giải trí… hoặc với bất kỳ lý do nào bạn thấy hứng thú, bởi đàn ông hiện đại thì ngán gì thử thách!

