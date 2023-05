Tài tử Tom Cruise cũng có ngày hôm nay: Lộ vẻ ngoài già nua, xuề xòa kém hấp dẫn

Vào cuối tuần qua, tài tử Tom Cruise xuất hiện bên nữ ca sĩ Shakira khi họ cùng tham dự giải đua xe công thức 1 Miami ở Florida. Nữ ca sĩ nổi tiếng Shakira gần đây đã trở về Mỹ định cư sau khi chia tay cầu thủ bóng đá Gerard Piqué.

Sự xuất hiện của một trong những người đàn ông hấp dẫn nhất thế giới nhanh chóng thu hút sự chú ý của truyền thông và dư luận. Vẻ ngoài của ngôi sao này ngay sau đó đã trở thành để tài bàn tán xôn xao của dư luận. Tài tử 60 tuổi lần này đã khiến nhiều người thất vọng khi xuất hiện với diện mạo thiếu sự chỉn chu, có phần xuề xòa, luộm thuộm và tàn tạ.

Vẻ ngoài của tài tử nổi tiếng gây thất vọng trong sự kiện mới nhất.

Nam tài tử thiếu sự chỉn chu khi đến nơi đông người.

Tom Cruise mặc một chiếc áo polo trắng, mái tóc dài thiếu sự chăm chút và làn da để lộ rõ dấu hiệu của tuổi tác. Nam tài tử nổi tiếng là người đàn ông phong độ và có sức hấp dẫn đặc biệt. Tuy nhiên lần lộ diện này của nam tài tử 60 tuổi đã không ghi điểm trong lòng công chúng.

Những hình ảnh được chia sẻ trên truyền thông cho thấy, Tom Cruise thiếu đi sự hấp dẫn hơn hẳn trước đây. Bất kỳ ai nhìn vào cũng không thể nhận ra ngôi sao Hollywood quyến rũ mà họ thường thấy trước kia. Dường như lần này nam tài tử đã "xem nhẹ" vẻ ngoài của mình, không còn chăm chút như trước.

Mặc dù vậy, ông vẫn gây thiện cảm khi luôn tươi cười, rạng rỡ, giao lưu gần gũi với những vị khách mời có mặt trong sự kiện. Ngoài ra, nam tài tử cũng gây chú ý khi gửi video đặc biệt để tri ân nhà vua Charles III trong dịp lễ đăng quang của ông. Trong video, Tom Cruise lái máy bay chiến đấu, nhào lộn trên bầu trời như nhân vật của ông trong phim 'Top Gun' và nói: "Đức vua, ngài có thể là đồng đội sát cánh cùng tôi bất kỳ lúc nào".

Diện mạo phong độ trước đây của ngôi sao Hollywood.

Ngôi sao xuất hiện trong video mừng vua Charles đăng quang.

Bản thân Tom Cruise có mối quan hệ thân thiết với Vương thất Anh trong nhiều năm nay. Hơn 30 năm trước, nam diễn viên Hollywood gặp cố Công nương Diana lần đầu tiên tại buổi ra mắt phim 'Far and Away' ở London. Sau này, ông Tom kết bạn với Thái tử William khi biết Thân vương xứ Wales từng là phi công của Lực lượng Không quân Hoàng gia. Tom cũng là bạn của cố Nữ vương Elizabeth II, được mời tham dự đại lễ Bạch kim kỷ niệm 70 năm lên ngôi của bà vào năm ngoái.

