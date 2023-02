Supreme ra mắt lookbook mới 2023 cho đàn ông trông "ngầu" hơn

Việc cung cấp các sản phẩm thời trang theo mùa được thống trị bởi sự kết hợp nổi bật của hàng dệt may, họa tiết, hoa văn, bản in, patchwork, thêu và các ứng dụng huy hiệu. Như thường lệ, các tài liệu tham khảo đến rất xa và rộng rãi được dẫn dắt bởi những cảm hứng nghệ thuật đặc trưng gắn liền với một triển vọng độc đáo của New York. Bên cạnh những cảm hứng nghệ thuật là các họa tiết thiết kế lấy từ thể thao, âm nhạc, ẩm thực, phong cách quân đội và quần áo workwear chắc chắn.

Mặc dù đang chuyển sang thời tiết ấm áp hơn phía trước, nhưng bộ sưu tập SS23 có nhiều lựa chọn áo khoác ngoài với sự kết hợp của các tùy chọn mới như Leather GORE-TEX 700-Fill Puffer và sử dụng các phong cách áo khoác ngoài đã có của Supreme. Nhãn hiệu này cũng đã tiếp tục mối quan hệ với các tên tuổi khác để cung cấp trang phục dưới dạng sản phẩm da Vanson nhiều màu và Áo khoác Sequin, Áo bóng chày Satin và Quần short Satin hợp tác với Mitchell & Ness.

Sự hợp tác bất ngờ với Cactus Plant Flea Market, kết quả là áo khoác và áo hoodie đa dạng, phong cách được đánh dấu bằng đồ họa của nhà thiết kế người Anh Sue Clowes và một bộ áo khoác, áo sơ mi, quần dài và quần soóc với Umbro. Cùng với thắt lưng, ví và móc khóa với sự hợp tác của các chuyên gia về da thuộc Công ty Thương mại Hollywood. Trong khi các lễ kỷ niệm văn hóa đại chúng bao gồm việc Supreme nhìn lại các chiến dịch hình ảnh trong quá khứ của mình và Kurt Cobain, thủ lĩnh quá cố mang tính biểu tượng của Nirvana.

Sự tập trung vào nghệ thuật trong mùa này tiếp tục với các phong cách được trang trí bằng tác phẩm nghệ thuật từ bộ truyện tranh Ronin của Frank Miller và Mark Gonzales trở lại với việc cho ra mắt áo len, quần chino và túi xách.

