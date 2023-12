Soobin Hoàng Sơn gặp chấn thương, vẫn khẳng định: ''Đây là trải nghiệm đáng giá"

Đồng chí Nguyễn Huỳnh Sơn (nghệ danh: Soobin Hoàng Sơn) trong chương trình "Sao nhập ngũ''.

Sở hữu hàng chục ca khúc ấn tượng, thu về hàng trăm triệu view như: Phía sau một cô gái, Nếu ngày ấy, Đi để trở về,.... Soobin Hoàng Sơn (tên thật là Nguyễn Huỳnh Sơn) hiện là nam ca sĩ có lượng fans đông đảo. Anh liên tục đắt show, được đánh giá cao về cả khả năng ca hát lẫn trình diễn chuyên nghiệp. Sao nam ít khi tham gia các chương trình truyền hình thực tế, đặc biệt là các game show mang tính giải trí, với lý do: ''Tôi không phải là người hoạt ngôn, hài hước lắm". Thế nên, thông tin Soobin Hoàng Sơn xuất hiện trong ''Sao nhập ngũ'' 2024 gây nhiều tò mò cho truyền thông lẫn người hâm mộ.

Trước đó, nam ca sĩ từng 2 lần nhận được lời mời tham gia "Sao nhập ngũ'', song anh đều phải từ chối vì lý do sức khỏe không đảm bảo. Hơn nữa, trên vai trò là một ca sĩ, anh muốn được mọi người biết đến nhiều hơn qua những bài hát, sản phẩm âm nhạc chất lượng. ''Thế nên, đây sẽ là lần đầu tiên mọi người được nhìn thấy Soobin Hoàng Sơn ở một chương trình truyền hình thực tế. Sẽ thấy tôi ở ngoài đời, không make up, tóc ngắn,... và cả những thứ mà mọi người chưa bao giờ nhìn thấy", giọng ca gốc Hà thành chia sẻ. Không còn là một chàng trai lãng tử với mái tóc bồng bềnh, hay một badboy trong những bản nhạc rap Soobin Hoàng Sơn trở nên phong trần, rắn rỏi hơn với hình ảnh để đầu đinh, làn da rám nắng sau 8 ngày huấn luyện trong môi trường quân ngũ.

Soobin Hoàng Sơn

Soobin Hoàng Sơn chia sẻ với chúng tôi anh xem "Sao nhập ngũ'' không chỉ là một chương trình truyền hình thực tế đơn thuần, mà còn là cơ hội để bản thân rèn luyện về thể lực, ý chí. ''Tôi có xem các mùa trước, cảm nhận được chương trình này đòi hỏi người chơi có nền tảng thể lực tốt, nỗ lực và một ý chí kiên định cao. Thế nên, trước đó, tôi đã đi tập gym để tăng cường thể lực. Đồng thời cũng nhận được sự động viên, khích lệ từ gia đình, bạn bè", anh chia sẻ.

Song, khi bắt đầu vào huấn luyện, nam ca sĩ không tránh khỏi sự choáng ngợp bởi sức ép, cường độ huấn luyện cao trong môi trường quân ngũ. Thậm chí, giọng ca 31 tuổi đã gặp chấn thương ngay ngày đầu: "Vừa mới vào chương trình, tôi đã gặp chấn thương. Hai bàn chân của tôi bị trượt vào sỏi và gạch dẫn đến bị đứt". Đã có những lúc Soobin Hoàng Sơn muốn dừng lại, song nhờ có sự động viên, đồng lòng, đồng sức của các đồng đội mà anh đã hoàn thành nhiệm vụ. ''Đồ ăn trong quân ngũ rất ngon, mọi người tự nuôi trồng nên ăn uống healthy. Tôi còn nhớ những ngày tắm chung, tắm nước lạnh, run cầm cập. Có những hôm mệt quá, tôi và 16 Typh ngồi tâm sự với nhau. Hai anh em rơm rớm nước mắt, song vẫn cố gắng động viên nhau nỗ lực mỗi ngày", nam ca sĩ kể về những kỷ niệm khi tham gia chương trình.

Soobin Hoàng Sơn gặp chấn thương ngay tập 1 của ''Sao nhập ngũ''.

Trải qua 8 ngày huấn luyện, sao nam thành thật cho hay điều anh cảm nhận rõ rệt nhất là làn da cháy nắng. ''Một làn da rám nắng đúng chất một người quân nhân. Đó là minh chứng cho việc tôi và các đồng đội đã đổ mồ hôi rất nhiều trên thao trường nhưng điều đó vẫn chưa là gì so với những đồng chí đã gắn bó với quân ngũ một thời gian rất lâu. Tôi cảm thấy rất khâm phục họ. Thế nên, sau khi tham gia chương trình, tôi đã tự dặn lòng khi ra ngoài phải là một người có ích cho xã hội giống như những chiến sĩ đang ngày đêm cố gắng vì sự an toàn và bình an của đất nước'', anh chia sẻ.

Nam ca sĩ cũng rèn luyện được ý chí kiên định, lối sinh hoạt lành mạnh: ''Dậy sớm và tập thể dục vào buổi sáng là hai điều mà tôi vẫn giữ được từ lúc tham gia 'Sao nhập ngũ' cho đến thời điểm hiện tại''.

Soobin Hoàng Sơn và dàn cast ''Sao nhập ngũ''.

Khi được hỏi ''Đồng chí Sơn có sẵn sàng nhập ngũ nếu nhận được lời mời nữa không?'', Soobin Hoàng Sơn hào hứng khẳng định: ''Chắc chắn là tôi sẽ tham gia rồi. Đây là một trải nghiệm đáng giá! Tôi yêu môi trường quân ngũ lắm. Tôi cảm thấy mình không phải là một ca sĩ ở trong đó nữa mà tôi được làm một người đàn ông, tự lập và có trách nhiệm với những gì mà mình làm và những đồng đội của mình".

