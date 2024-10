'Ông nội quốc dân' Lee Soon Jae suy giảm sức khỏe

Công ty Park Company hôm 11/10 cho biết tất cả buổi diễn kịch Waiting for Godot của ông Lee Soon Jae, dự kiến diễn ra từ ngày 13 - 20/10, bị hủy do sức khỏe của nam diễn viên. Số tiền vé sẽ được hoàn lại đầy đủ cho khán giả thông qua văn phòng đặt chỗ.

Theo đơn vị quản lý, các bác sĩ đã đưa ra ý kiến diễn viên cần nghỉ ngơi nhiều hơn do tình trạng thể chất hiện tại suy giảm . Park Company nhấn mạnh: "Chúng tôi đặt vấn đề sức khỏe và an toàn của dàn diễn viên là ưu tiên hàng đầu".

Diễn viên Lee Soon Jae. Ảnh: Nate

Lee Soon Jae thông qua công ty sản xuất nói: "Tôi thực sự xin lỗi vì đã làm thất vọng những khán giả đặt chỗ sớm và chờ đợi đến ngày xem buổi biểu diễn. Tôi sẽ tập trung hồi phục để có thể trở lại sân khấu một cách tốt nhất".

Trước đó, Park Company thông báo bài giảng trên lớp thạc sĩ của Lee Soon Jae, dự kiến tổ chức vào ngày 12/10, cũng bị hoãn vô thời hạn.

Lee Soon Jae trên sân khấu kịch. Ảnh: Nate

Lee Soon Jae sinh năm 1935, là diễn viên nổi tiếng Hàn Quốc, được biết đến với biệt danh "ông nội quốc dân" nhờ các vai diễn người lớn tuổi trong gia đình. Tên tuổi Lee Soon Jae ghi dấu qua nhiều phim như Gia đình là số một, Hoa nở muộn, Điều ba mẹ không kể, Điều cấm kỵ... Gần đây nhất, ông đóng phim Dog Sound của KBS 2TV.

Nguyễn Hương (Theo Nate)

